https://ria.ru/20250327/gutsul-2007738950.html

Сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе

Сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 27.03.2025

Сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе

Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку у здания суда в Кишиневе, где пройдет заседание о мере... РИА Новости, 27.03.2025

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КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку у здания суда в Кишиневе, где пройдет заседание о мере пресечения руководителю региона, передает корреспондент РИА Новости. Сторонники верят в невиновность политика и требуют освободить ее. Они скандируют: "Свободу Гуцул".Активисты выстроились перед зданием суда с плакатами: "Голос Гагаузии не заглушить репрессиями", "С Санду Молдова в упадке", "С Гуцул Гагаузия расцветает", "Суд над башканом = суд над Гагаузией". Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.

https://ria.ru/20250327/gagauzija-2007725399.html

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007653471.html

https://ria.ru/20250327/prokuratura-2007723676.html

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Сторонники главы Гагаузии на митинге у здания суда в Кишиневе Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку у здания суда в Кишиневе, где ей сегодня должны были избрать меру пресечения, передает корреспондент РИА Новости. Собравшиеся верят в невиновность Гуцул, требуют ее освободить. Адвокат главы Гагаузии сообщала РИА Новости, что прокуратура хочет поместить Гуцул под предварительный арест. 2025-03-27T17:10 true PT0M12S

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