Сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе
Сторонники Гуцул собрались в ее поддержку у здания суда в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку у здания суда в Кишиневе, где пройдет заседание о мере пресечения руководителю региона, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники верят в невиновность политика и требуют освободить ее. Они скандируют: "Свободу Гуцул".
Активисты выстроились перед зданием суда с плакатами: "Голос Гагаузии не заглушить репрессиями", "С Санду Молдова в упадке", "С Гуцул Гагаузия расцветает", "Суд над башканом = суд над Гагаузией".
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Задержание Гуцул
Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.
Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.
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По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.
Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.
Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.