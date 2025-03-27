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Заседание по делу Гуцул перенесли на 28 марта - РИА Новости, 27.03.2025
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16:35 27.03.2025 (обновлено: 16:42 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007729332.html
Заседание по делу Гуцул перенесли на 28 марта
Заседание по делу Гуцул перенесли на 28 марта - РИА Новости, 27.03.2025
Заседание по делу Гуцул перенесли на 28 марта
Судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул перенесено на 28 марта по просьбе прокуроров, заявила РИА Новости депутат РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:35:00+03:00
2025-03-27T16:42:00+03:00
блок "победа"
евгения гуцул
гагаузия
молдавия
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул перенесено на 28 марта по просьбе прокуроров, заявила РИА Новости депутат парламента от блока "Победа" Регина Апостолова.Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде."Было назначено заседание суда, никого в зал не пустили, даже одну из участниц процесса Светлану Попан. Прокурор попросил перенеси заседание, перенесли якобы на завтра. Мы не знаем причины, Евгении Александровны здесь еще не было, она находится в CNA, где ей предъявляют обвинения, которые не были предъявлены вчера по задержанию в аэропорту. Другой информации у нас пока нет", - сказала Апостолова.Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
https://ria.ru/20250327/aktsiya-2007692239.html
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007690657.html
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блок "победа" , евгения гуцул, гагаузия, молдавия
Блок "Победа" , Евгения Гуцул, Гагаузия, Молдавия
Заседание по делу Гуцул перенесли на 28 марта

Заседание по делу Гуцул перенесли на 28 марта по просьбе прокурора

© Фото : Виктор Петров/TelegramГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Виктор Петров/Telegram
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул перенесено на 28 марта по просьбе прокуроров, заявила РИА Новости депутат парламента от блока "Победа" Регина Апостолова.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде.
Свободу Гуцул!. Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Свободу Гуцул!". Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Москве
Вчера, 14:40
"Было назначено заседание суда, никого в зал не пустили, даже одну из участниц процесса Светлану Попан. Прокурор попросил перенеси заседание, перенесли якобы на завтра. Мы не знаем причины, Евгении Александровны здесь еще не было, она находится в CNA, где ей предъявляют обвинения, которые не были предъявлены вчера по задержанию в аэропорту. Другой информации у нас пока нет", - сказала Апостолова.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Адвокат Гуцул заявил о путанице в ее деле со стороны прокуроров
Вчера, 14:34
 
Блок "Победа"Евгения ГуцулГагаузияМолдавия
 
 
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