https://ria.ru/20250327/gutsul-2007729332.html

Заседание по делу Гуцул перенесли на 28 марта

Заседание по делу Гуцул перенесли на 28 марта - РИА Новости, 27.03.2025

Заседание по делу Гуцул перенесли на 28 марта

Судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул перенесено на 28 марта по просьбе прокуроров, заявила РИА Новости депутат РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:35:00+03:00

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блок "победа"

евгения гуцул

гагаузия

молдавия

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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул перенесено на 28 марта по просьбе прокуроров, заявила РИА Новости депутат парламента от блока "Победа" Регина Апостолова.Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде."Было назначено заседание суда, никого в зал не пустили, даже одну из участниц процесса Светлану Попан. Прокурор попросил перенеси заседание, перенесли якобы на завтра. Мы не знаем причины, Евгении Александровны здесь еще не было, она находится в CNA, где ей предъявляют обвинения, которые не были предъявлены вчера по задержанию в аэропорту. Другой информации у нас пока нет", - сказала Апостолова.Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

https://ria.ru/20250327/aktsiya-2007692239.html

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007690657.html

гагаузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

блок "победа" , евгения гуцул, гагаузия, молдавия