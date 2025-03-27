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Адвокат Гуцул заявил о путанице в ее деле со стороны прокуроров - РИА Новости, 27.03.2025
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14:34 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007690657.html
Адвокат Гуцул заявил о путанице в ее деле со стороны прокуроров
Адвокат Гуцул заявил о путанице в ее деле со стороны прокуроров - РИА Новости, 27.03.2025
Адвокат Гуцул заявил о путанице в ее деле со стороны прокуроров
Прокуроры используют разные уголовные дела для задержания и ареста главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, заявил журналистам в Кишиневе ее адвокат Сергей... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:34:00+03:00
2025-03-27T14:34:00+03:00
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КИШИНЕВ, 27 мар – РИА Новости. Прокуроры используют разные уголовные дела для задержания и ареста главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, заявил журналистам в Кишиневе ее адвокат Сергей Морару. Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "Уголовное дело 2023 года использовано только для задержания, арест запросили по иному делу, что создаtт путаницу между органами", — сказал Морару. Он пояснил, что изначально Гуцул задержали из-за подозрений в незаконном финансировании партии "Шор", которая была признана неконституционной в Молдавии в 2023 году. Однако для продления ареста прокуратура ссылается на другое дело — о подделке донорских заявок. "Нет доказательств нарушений закона, это отчаяние властей найти основания", — добавил адвокат.
https://ria.ru/20250327/shor-2007666047.html
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в мире, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, гагаузия
В мире, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Гагаузия
Адвокат Гуцул заявил о путанице в ее деле со стороны прокуроров

Адвокат Морару: прокуроры используют разные уголовные дела для задержания Гуцул

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мар – РИА Новости. Прокуроры используют разные уголовные дела для задержания и ареста главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, заявил журналистам в Кишиневе ее адвокат Сергей Морару.
Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
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"Уголовное дело 2023 года использовано только для задержания, арест запросили по иному делу, что создаtт путаницу между органами", — сказал Морару.
Он пояснил, что изначально Гуцул задержали из-за подозрений в незаконном финансировании партии "Шор", которая была признана неконституционной в Молдавии в 2023 году. Однако для продления ареста прокуратура ссылается на другое дело — о подделке донорских заявок. "Нет доказательств нарушений закона, это отчаяние властей найти основания", — добавил адвокат.
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В миреКишиневМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулГагаузия
 
 
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