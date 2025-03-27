https://ria.ru/20250327/gutsul-2007690657.html

Адвокат Гуцул заявил о путанице в ее деле со стороны прокуроров

Адвокат Гуцул заявил о путанице в ее деле со стороны прокуроров - РИА Новости, 27.03.2025

Адвокат Гуцул заявил о путанице в ее деле со стороны прокуроров

Прокуроры используют разные уголовные дела для задержания и ареста главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, заявил журналистам в Кишиневе ее адвокат Сергей... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:34:00+03:00

2025-03-27T14:34:00+03:00

2025-03-27T14:34:00+03:00

в мире

кишинев

молдавия

евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

гагаузия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963159522_361:0:3058:1517_1920x0_80_0_0_567fdbe2e9d2a2d6276561c29553267e.jpg

КИШИНЕВ, 27 мар – РИА Новости. Прокуроры используют разные уголовные дела для задержания и ареста главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, заявил журналистам в Кишиневе ее адвокат Сергей Морару. Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "Уголовное дело 2023 года использовано только для задержания, арест запросили по иному делу, что создаtт путаницу между органами", — сказал Морару. Он пояснил, что изначально Гуцул задержали из-за подозрений в незаконном финансировании партии "Шор", которая была признана неконституционной в Молдавии в 2023 году. Однако для продления ареста прокуратура ссылается на другое дело — о подделке донорских заявок. "Нет доказательств нарушений закона, это отчаяние властей найти основания", — добавил адвокат.

https://ria.ru/20250327/shor-2007666047.html

https://ria.ru/20250327/moldavija-2007640996.html

кишинев

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, гагаузия