https://ria.ru/20250327/gutsul-2007682342.html

Источник: суд по вопросу продления ареста Гуцул пройдет в четверг

Источник: суд по вопросу продления ареста Гуцул пройдет в четверг - РИА Новости, 27.03.2025

Источник: суд по вопросу продления ареста Гуцул пройдет в четверг

Суд по вопросу помещения главы Гагаузии Евгении Гуцул под предварительный арест назначен на 27 марта, он состоится в 16.00 мск, сообщили РИА Новости источники в РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:12:00+03:00

2025-03-27T14:12:00+03:00

2025-03-27T14:18:00+03:00

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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Суд по вопросу помещения главы Гагаузии Евгении Гуцул под предварительный арест назначен на 27 марта, он состоится в 16.00 мск, сообщили РИА Новости источники в оппозиционном блоке "Победа".Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов."Суд по вопросу помещения Евгении Гуцул под арест назначен на сегодня 15.00 (16.00 мск)", - сообщил источник.Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007653471.html

https://ria.ru/20250327/shor-2007666047.html

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