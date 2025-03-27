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Источник: суд по вопросу продления ареста Гуцул пройдет в четверг - РИА Новости, 27.03.2025
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14:12 27.03.2025 (обновлено: 14:18 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007682342.html
Источник: суд по вопросу продления ареста Гуцул пройдет в четверг
Источник: суд по вопросу продления ареста Гуцул пройдет в четверг - РИА Новости, 27.03.2025
Источник: суд по вопросу продления ареста Гуцул пройдет в четверг
Суд по вопросу помещения главы Гагаузии Евгении Гуцул под предварительный арест назначен на 27 марта, он состоится в 16.00 мск, сообщили РИА Новости источники в РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:12:00+03:00
2025-03-27T14:18:00+03:00
задержание главы гагаузии гуцул
евгения гуцул
молдавия
кишинев
гагаузия
в мире
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Суд по вопросу помещения главы Гагаузии Евгении Гуцул под предварительный арест назначен на 27 марта, он состоится в 16.00 мск, сообщили РИА Новости источники в оппозиционном блоке "Победа".Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов."Суд по вопросу помещения Евгении Гуцул под арест назначен на сегодня 15.00 (16.00 мск)", - сообщил источник.Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007653471.html
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задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул, молдавия, кишинев, гагаузия, в мире
Задержание главы Гагаузии Гуцул, Евгения Гуцул, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, В мире
Источник: суд по вопросу продления ареста Гуцул пройдет в четверг

Суд по вопросу продления ареста главы Гагаузии Гуцул пройдет в четверг

© Фото : Виктор Петров/TelegramГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Виктор Петров/Telegram
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Суд по вопросу помещения главы Гагаузии Евгении Гуцул под предварительный арест назначен на 27 марта, он состоится в 16.00 мск, сообщили РИА Новости источники в оппозиционном блоке "Победа".
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
Митинг в поддержку Евгении Гуцул у посольства Молдавии в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В Москве проходит митинг в поддержку Гуцул
Вчера, 12:34
"Суд по вопросу помещения Евгении Гуцул под арест назначен на сегодня 15.00 (16.00 мск)", - сообщил источник.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Шор призвал Кишинев прекратить насилие над Гуцул
Вчера, 13:24
 
Задержание главы Гагаузии ГуцулЕвгения ГуцулМолдавияКишиневГагаузияВ мире
 
 
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