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В Москве проходит митинг в поддержку Гуцул - РИА Новости, 27.03.2025
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12:34 27.03.2025 (обновлено: 14:16 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007653471.html
В Москве проходит митинг в поддержку Гуцул
В Москве проходит митинг в поддержку Гуцул - РИА Новости, 27.03.2025
В Москве проходит митинг в поддержку Гуцул
Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит у посольства Молдавии в центре Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2025
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2025-03-27T14:16:00+03:00
задержание главы гагаузии гуцул
евгения гуцул
майя санду
мария захарова
россия
москва
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит у посольства Молдавии в центре Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости. В мероприятии принимают участие члены молдавской и гагаузской диаспоры. По заявлениям организаторов митинга, манифестанты выступают против наступления на принципы демократии в республике и ущемления прав и интересов жителей Гагаузской автономии. Участники акции пришли с транспарантами в поддержку Гуцул и против режима президента Майи Санду. Они также принесли флаги Гагаузии и Молдавии. Сам вход в посольство огорожен, за ходом митинга следят сотрудники правоохранительных органов. Мероприятие проходит без происшествий. Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство. Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
https://ria.ru/20250327/kishinev-2007635091.html
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Митинг в поддержку Евгении Гуцул у посольства Молдавии в Москве
Митинг в поддержку задержанной главы Гагаузии Евгении Гуцул проходит у посольства Молдавии в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В акции принимают участие члены молдавской и гагаузской диаспор. Они выражают протест подавлению демократии в Молдавии и ущемлению прав и интересов автономии. СМИ писали, что прокуроры просят суд поместить Гуцул под арест на 30 суток. Глава Гагаузии сегодня направила несколько обращений с просьбой защитить автономию от давления Кишинева – Путину и Эрдогану.
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задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул, майя санду, мария захарова, россия, москва, молдавия, в мире
Задержание главы Гагаузии Гуцул, Евгения Гуцул, Майя Санду, Мария Захарова, Россия, Москва, Молдавия, В мире
В Москве проходит митинг в поддержку Гуцул

Митинг в поддержку главы Гагаузии Гуцул проходит у посольства Молдавии в Москве

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит у посольства Молдавии в центре Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости.
В мероприятии принимают участие члены молдавской и гагаузской диаспоры. По заявлениям организаторов митинга, манифестанты выступают против наступления на принципы демократии в республике и ущемления прав и интересов жителей Гагаузской автономии. Участники акции пришли с транспарантами в поддержку Гуцул и против режима президента Майи Санду. Они также принесли флаги Гагаузии и Молдавии.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАкция протеста в связи с задержанием главы Гагаузии Гуцул
Акция протеста в связи с задержанием главы Гагаузии Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Акция протеста в связи с задержанием главы Гагаузии Гуцул
Сам вход в посольство огорожен, за ходом митинга следят сотрудники правоохранительных органов. Мероприятие проходит без происшествий.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию

Задержание Гуцул

Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.
Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.
Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.
По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Придумали на коленке". Шор жестко высказался о задержании Гуцул
11:12
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.
Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.
Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Гуцул раскрыла, почему власти Молдавии открыли против нее уголовное дело
20 марта, 01:23
 
Задержание главы Гагаузии ГуцулЕвгения ГуцулМайя СандуМария ЗахароваРоссияМоскваМолдавияВ мире
 
 
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