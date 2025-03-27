https://ria.ru/20250327/gutsul-2007653471.html

В Москве проходит митинг в поддержку Гуцул

В Москве проходит митинг в поддержку Гуцул - РИА Новости, 27.03.2025

В Москве проходит митинг в поддержку Гуцул

Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит у посольства Молдавии в центре Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:34:00+03:00

2025-03-27T12:34:00+03:00

2025-03-27T14:16:00+03:00

задержание главы гагаузии гуцул

евгения гуцул

майя санду

мария захарова

россия

москва

молдавия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007654059_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c033fd1546277bd16f5b24c3c9bc28a1.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит у посольства Молдавии в центре Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости. В мероприятии принимают участие члены молдавской и гагаузской диаспоры. По заявлениям организаторов митинга, манифестанты выступают против наступления на принципы демократии в республике и ущемления прав и интересов жителей Гагаузской автономии. Участники акции пришли с транспарантами в поддержку Гуцул и против режима президента Майи Санду. Они также принесли флаги Гагаузии и Молдавии. Сам вход в посольство огорожен, за ходом митинга следят сотрудники правоохранительных органов. Мероприятие проходит без происшествий. Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство. Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.

https://ria.ru/20250327/kishinev-2007635091.html

https://ria.ru/20250320/gutsul-2006089953.html

россия

москва

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг в поддержку Евгении Гуцул у посольства Молдавии в Москве Митинг в поддержку задержанной главы Гагаузии Евгении Гуцул проходит у посольства Молдавии в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В акции принимают участие члены молдавской и гагаузской диаспор. Они выражают протест подавлению демократии в Молдавии и ущемлению прав и интересов автономии. СМИ писали, что прокуроры просят суд поместить Гуцул под арест на 30 суток. Глава Гагаузии сегодня направила несколько обращений с просьбой защитить автономию от давления Кишинева – Путину и Эрдогану. 2025-03-27T12:34 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул, майя санду, мария захарова, россия, москва, молдавия, в мире