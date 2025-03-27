https://ria.ru/20250327/gutsul-2007640851.html

Кишинев хочет установить внешнее управление в Гагаузии, заявила Гуцул

Кишинев хочет установить внешнее управление в Гагаузии, заявила Гуцул - РИА Новости, 27.03.2025

Кишинев хочет установить внешнее управление в Гагаузии, заявила Гуцул

Кишинев намерен ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и установить внешнее управление, заявила глава автономии Евгения Гуцул. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T11:38:00+03:00

2025-03-27T11:38:00+03:00

2025-03-27T12:36:00+03:00

задержание главы гагаузии гуцул

кишинев

в мире

гагаузия

молдавия

евгения гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007359792_0:98:721:504_1920x0_80_0_0_fdbe7853df056e03b73619b6f9ada35a.jpg

КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Кишинев намерен ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и установить внешнее управление, заявила глава автономии Евгения Гуцул."Для нас уже не секрет, что Кишинев намерен ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и установить внешнее управление. Они готовы поставить над нами своего ставленника — одного из тех, кто предал интересы гагаузского народа. Среди таких предателей называют Сергея Чернева, представителя кишиневской Госканцелярии в Комрате, который до этого многие годы работал на плахотнюковскую Демпартию", — говорится в заявлении политика, опубликованном через ее адвокатов.Она отметила, что ее задержание — это часть большого плана Кишинева по уничтожению автономии. "Подконтрольные партии "Действие и солидарность" силовики уже два года пытаются меня прижать липовыми уголовными делами. Мне неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности башкана и немедленный выезд из страны. Но я не сдамся", — подчеркнула Гуцул.Она призвала депутатов местного парламента проявить твердость и сплотиться в защите интересов автономии.Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007629469.html

https://ria.ru/20250327/moldavija-2007640996.html

https://ria.ru/20250326/gagauzija-2007478090.html

https://ria.ru/20250327/ipn-2007642143.html

кишинев

гагаузия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

задержание главы гагаузии гуцул, кишинев, в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул