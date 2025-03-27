https://ria.ru/20250327/gutsul-2007640851.html
Кишинев хочет установить внешнее управление в Гагаузии, заявила Гуцул
Кишинев хочет установить внешнее управление в Гагаузии, заявила Гуцул - РИА Новости, 27.03.2025
Кишинев хочет установить внешнее управление в Гагаузии, заявила Гуцул
Кишинев намерен ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и установить внешнее управление, заявила глава автономии Евгения Гуцул. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T11:38:00+03:00
2025-03-27T11:38:00+03:00
2025-03-27T12:36:00+03:00
задержание главы гагаузии гуцул
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евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Кишинев намерен ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и установить внешнее управление, заявила глава автономии Евгения Гуцул."Для нас уже не секрет, что Кишинев намерен ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и установить внешнее управление. Они готовы поставить над нами своего ставленника — одного из тех, кто предал интересы гагаузского народа. Среди таких предателей называют Сергея Чернева, представителя кишиневской Госканцелярии в Комрате, который до этого многие годы работал на плахотнюковскую Демпартию", — говорится в заявлении политика, опубликованном через ее адвокатов.Она отметила, что ее задержание — это часть большого плана Кишинева по уничтожению автономии. "Подконтрольные партии "Действие и солидарность" силовики уже два года пытаются меня прижать липовыми уголовными делами. Мне неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности башкана и немедленный выезд из страны. Но я не сдамся", — подчеркнула Гуцул.Она призвала депутатов местного парламента проявить твердость и сплотиться в защите интересов автономии.Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007629469.html
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задержание главы гагаузии гуцул, кишинев, в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул
Задержание главы Гагаузии Гуцул, Кишинев, В мире, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул
Кишинев хочет установить внешнее управление в Гагаузии, заявила Гуцул
Гуцул: Кишинев хочет ввести режим ЧС и установить внешнее управление в Гагаузии
КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Кишинев намерен ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и установить внешнее управление, заявила глава автономии Евгения Гуцул.
«
"Для нас уже не секрет, что Кишинев намерен ввести в Гагаузии
чрезвычайное положение и установить внешнее управление. Они готовы поставить над нами своего ставленника — одного из тех, кто предал интересы гагаузского народа. Среди таких предателей называют Сергея Чернева, представителя кишиневской Госканцелярии в Комрате
, который до этого многие годы работал на плахотнюковскую Демпартию", — говорится в заявлении политика, опубликованном через ее адвокатов.
Она отметила, что ее задержание — это часть большого плана Кишинева
по уничтожению автономии.
"Подконтрольные партии "Действие и солидарность" силовики уже два года пытаются меня прижать липовыми уголовными делами. Мне неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности башкана и немедленный выезд из страны. Но я не сдамся", — подчеркнула Гуцул
.
Она призвала депутатов местного парламента проявить твердость и сплотиться в защите интересов автономии.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Главу Гагаузии
25 марта доставили из аэропорта Кишинева
в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.
Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.
Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.
По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.
Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией
.
Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.