Глава Гагаузии обвинила Кишинев в разжигании конфликта в Молдавии
Гуцул обвинила Кишинев в разжигании внутреннего конфликта в Молдавии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении к президенту России Владимиру Путину обвинила Кишинев в разжигании конфликта в Молдавии и преследовании сторонников братских отношений с РФ.
Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
"Кишинев, пренебрегая всеми принципами демократии и международного права, последовательно и методично разжигает внутреннее противостояние, подавляет инакомыслие, преследует сторонников братских отношений с Российской Федерацией, выставляя это как "угрозу" государству. На деле же — это страх перед правдой, страх перед гагаузским народом, который знает, с кем он был в тяжёлые времена, и с кем хочет укреплять дружеские связи", - говорится в заявлении Гуцул, которое было опубликовано через адвокатов.
Она подчеркнула, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии.
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"Это открытая атака на наши права и свободы, на всё, что составляет суть нашей идентичности… Мы также просим Вас, как лидера державы, всегда стоявшей на страже справедливости, выразить твtрдую и недвусмысленную поддержку особому статусу Гагаузской автономии в рамках независимой Республики Молдова. Мы с надеждой и верой смотрим на Россию — страну, которая никогда не предавала своих друзей и всегда протягивала руку помощи тем, кто борется за правду и свои законные права", - отметила Гуцул.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.