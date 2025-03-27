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Глава Гагаузии обвинила Кишинев в разжигании конфликта в Молдавии - РИА Новости, 27.03.2025
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10:48 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007631168.html
Глава Гагаузии обвинила Кишинев в разжигании конфликта в Молдавии
Глава Гагаузии обвинила Кишинев в разжигании конфликта в Молдавии - РИА Новости, 27.03.2025
Глава Гагаузии обвинила Кишинев в разжигании конфликта в Молдавии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении к президенту России Владимиру Путину обвинила Кишинев в разжигании конфликта в Молдавии и преследовании сторонников... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T10:48:00+03:00
2025-03-27T10:48:00+03:00
молдавия
россия
кишинев
евгения гуцул
владимир путин
задержание главы гагаузии гуцул
в мире
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении к президенту России Владимиру Путину обвинила Кишинев в разжигании конфликта в Молдавии и преследовании сторонников братских отношений с РФ. Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "Кишинев, пренебрегая всеми принципами демократии и международного права, последовательно и методично разжигает внутреннее противостояние, подавляет инакомыслие, преследует сторонников братских отношений с Российской Федерацией, выставляя это как "угрозу" государству. На деле же — это страх перед правдой, страх перед гагаузским народом, который знает, с кем он был в тяжёлые времена, и с кем хочет укреплять дружеские связи", - говорится в заявлении Гуцул, которое было опубликовано через адвокатов. Она подчеркнула, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. "Это открытая атака на наши права и свободы, на всё, что составляет суть нашей идентичности… Мы также просим Вас, как лидера державы, всегда стоявшей на страже справедливости, выразить твtрдую и недвусмысленную поддержку особому статусу Гагаузской автономии в рамках независимой Республики Молдова. Мы с надеждой и верой смотрим на Россию — страну, которая никогда не предавала своих друзей и всегда протягивала руку помощи тем, кто борется за правду и свои законные права", - отметила Гуцул. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
https://ria.ru/20250326/blok-2007432872.html
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молдавия, россия, кишинев, евгения гуцул, владимир путин, задержание главы гагаузии гуцул, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире
Глава Гагаузии обвинила Кишинев в разжигании конфликта в Молдавии

Гуцул обвинила Кишинев в разжигании внутреннего конфликта в Молдавии

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении к президенту России Владимиру Путину обвинила Кишинев в разжигании конфликта в Молдавии и преследовании сторонников братских отношений с РФ.
Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
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"Кишинев, пренебрегая всеми принципами демократии и международного права, последовательно и методично разжигает внутреннее противостояние, подавляет инакомыслие, преследует сторонников братских отношений с Российской Федерацией, выставляя это как "угрозу" государству. На деле же — это страх перед правдой, страх перед гагаузским народом, который знает, с кем он был в тяжёлые времена, и с кем хочет укреплять дружеские связи", - говорится в заявлении Гуцул, которое было опубликовано через адвокатов.
Она подчеркнула, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии.
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"Это открытая атака на наши права и свободы, на всё, что составляет суть нашей идентичности… Мы также просим Вас, как лидера державы, всегда стоявшей на страже справедливости, выразить твtрдую и недвусмысленную поддержку особому статусу Гагаузской автономии в рамках независимой Республики Молдова. Мы с надеждой и верой смотрим на Россию — страну, которая никогда не предавала своих друзей и всегда протягивала руку помощи тем, кто борется за правду и свои законные права", - отметила Гуцул.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
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МолдавияРоссияКишиневЕвгения ГуцулВладимир ПутинЗадержание главы Гагаузии ГуцулВ мире
 
 
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