https://ria.ru/20250327/gutsul-2007629469.html
Гуцул попросила Путина помочь в ее освобождении
Гуцул попросила Путина помочь в ее освобождении - РИА Новости, 27.03.2025
Гуцул попросила Путина помочь в ее освобождении
Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии ради ее освобождения. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T10:36:00+03:00
2025-03-27T10:36:00+03:00
2025-03-27T10:55:00+03:00
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задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии ради ее освобождения."От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения", — говорится в заявлении, опубликованном через адвокатов Гуцул.Она отметила, что вынуждена обратиться к российскому лидеру, который неизменно выступал в защиту прав гагаузского народа.Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию. По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
https://ria.ru/20250326/politik-2007574938.html
https://ria.ru/20250326/gagauzija-2007469909.html
https://ria.ru/20250326/gagauzija-2007469909.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, владимир путин, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Россия, Владимир Путин, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии ради ее освобождения.
"От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения", — говорится в заявлении, опубликованном через адвокатов Гуцул.
Она отметила, что вынуждена обратиться к российскому лидеру, который неизменно выступал в защиту прав гагаузского народа.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева
в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.
Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.
Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.
По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.
Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.
Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.