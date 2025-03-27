https://ria.ru/20250327/gutsul-2007629469.html

Гуцул попросила Путина помочь в ее освобождении

Гуцул попросила Путина помочь в ее освобождении - РИА Новости, 27.03.2025

Гуцул попросила Путина помочь в ее освобождении

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии ради ее освобождения. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T10:36:00+03:00

2025-03-27T10:36:00+03:00

2025-03-27T10:55:00+03:00

в мире

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владимир путин

евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии ради ее освобождения."От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения", — говорится в заявлении, опубликованном через адвокатов Гуцул.Она отметила, что вынуждена обратиться к российскому лидеру, который неизменно выступал в защиту прав гагаузского народа.Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию. По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.

https://ria.ru/20250326/politik-2007574938.html

https://ria.ru/20250326/gagauzija-2007469909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, молдавия, россия, владимир путин, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул