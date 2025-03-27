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Партию Саакашвили объявят неконституционной - РИА Новости, 27.03.2025
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19:18 27.03.2025 (обновлено: 19:35 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/gruziya-2007779570.html
Партию Саакашвили объявят неконституционной
Партию Саакашвили объявят неконституционной - РИА Новости, 27.03.2025
Партию Саакашвили объявят неконституционной
Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и ее сателлитные политсилы будут объявлены неконституционными, их члены больше не РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:18:00+03:00
2025-03-27T19:35:00+03:00
в мире
грузия
михаил саакашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 27 мар - РИА Новости. Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и ее сателлитные политсилы будут объявлены неконституционными, их члены больше не смогут участвовать в каких-либо выборах в стране, заявил в четверг исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе."Коллективное Нацдвижение ни то что не примет участие в выборах в органы местного самоуправления (которые состоятся осенью текущего года - ред.), но они не смогут участвовать в каких-либо других выборах в этой стране. Как антигрузинские, антигосударственные, преступные партии они будут объявлены неконституционными партиями и им будет запрещена деятельность", - заявил Мдинарадзе на брифинге.
https://ria.ru/20250325/gruziya-2007216204.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
Партию Саакашвили объявят неконституционной

Партию Саакашвили "Единое национальное движение" объявят неконституционной

© AP Photo / Sergei GritsМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 27 мар - РИА Новости. Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и ее сателлитные политсилы будут объявлены неконституционными, их члены больше не смогут участвовать в каких-либо выборах в стране, заявил в четверг исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
"Коллективное Нацдвижение ни то что не примет участие в выборах в органы местного самоуправления (которые состоятся осенью текущего года - ред.), но они не смогут участвовать в каких-либо других выборах в этой стране. Как антигрузинские, антигосударственные, преступные партии они будут объявлены неконституционными партиями и им будет запрещена деятельность", - заявил Мдинарадзе на брифинге.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движение
 
 
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