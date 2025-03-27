https://ria.ru/20250327/gosduma-2007820524.html

В Госдуму внесли проект об ужесточении контроля за финансами экстремистов

В Госдуму внесли проект об ужесточении контроля за финансами экстремистов - РИА Новости, 27.03.2025

В Госдуму внесли проект об ужесточении контроля за финансами экстремистов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий контроль за финансовыми операциями физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T23:27:00+03:00

2025-03-27T23:27:00+03:00

2025-03-27T23:27:00+03:00

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

госдума рф

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий контроль за финансовыми операциями физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следует из базы данных нижней палаты парламента. Сейчас граждане, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, могут проводить операции только в целях обеспечения жизнедеятельности своей и проживающих с ними членов семьи, не имеющих дохода. В частности, они могут получать и расходовать пенсии, стипендии, пособия и другие социальные выплаты. Но размер таких операций ограничен 10 тысячами рублей в месяц на каждого члена семьи. Однако, согласно пояснительной записке, имеются случаи использования таких выплат для финансирования террористической деятельности, в том числе лицами, находящимися в розыске, а также неоднократного снятия данных выплат со своих счетов в различных кредитных организациях сверх законодательно установленного ежемесячного лимита. В этой связи законопроектом предусматривается возможность совершения операций данной категорией граждан через определенные банковские счета. Причем для их совершения необходимо будет подать заявление в Росфинмониторинг, который в течение 10 дней рабочих дней должен его рассмотреть. Он может удовлетворить или отказать заявителю, а также ограничить количество используемых банковских счетов, либо способы совершения операций, если они проводятся без банковского счета. При принятии решения об удовлетворении заявления информация об этом будет доводиться Росфинмониторингом до кредитных организаций и Банка России. А кредитные организации должны будут останавливать проведение операций физлиц, находящихся в розыске и включенных в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Исключение сделано для операций по уплате налогов, штрафов и иных обязательных платежей, получения и расходования ежемесячного гуманитарного пособия.

https://ria.ru/20250324/inoagenty-2006983342.html

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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф