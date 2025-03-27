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В Госдуму внесут проект о повышении контроля за деятельностью ЦБ - РИА Новости, 27.03.2025
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04:07 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/gosduma-2007596546.html
В Госдуму внесут проект о повышении контроля за деятельностью ЦБ
В Госдуму внесут проект о повышении контроля за деятельностью ЦБ - РИА Новости, 27.03.2025
В Госдуму внесут проект о повышении контроля за деятельностью ЦБ
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить численность состава... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T04:07:00+03:00
2025-03-27T04:07:00+03:00
экономика
россия
сергей миронов
александр бабаков
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить численность состава Национального финансового совета за счёт депутатов Государственной Думы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. "Расширение состава НФС путем включения представителей профильных комитетов Государственной Думы и заместителей председателя Государственной Думы, курирующих соответствующие направления, направлено на повышение эффективности парламентского контроля за реализацией денежно-кредитной политики", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что законопроектом предлагается увеличить состав Национального финансового совета (НФС) для более широкого учета мнений ключевых участников экономики. По мнению авторов проекта, действующий состав из 12 членов не обеспечивает достаточного парламентского контроля за Центральным банком России. Как рассказала РИА Новости Миронов, предлагается расширить состав НФС за счёт представителей профильных комитетов и заместителей председателя Госдумы, курирующих налоги и сборы, вопросы финансово-экономической политики, предпринимательства и защиты конкуренции. "Предлагаемые изменения обусловлены необходимостью повышения прозрачности работы Банка России, создания более взвешенного механизма принятия решений, а также усиления взаимодействия между законодательной властью и финансовым регулятором", – отметил он. Миронов напомнил, что недавно депутаты думской фракции СРЗП внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении с 75% до 80% доли прибыли ЦБ РФ, направляемой в бюджет страны. По его словам, это приведёт к сокращению дефицита бюджета, увеличению финансирования социальных программ, Национальных проектов и программ развития экономики России. "Другим законопроектом мы предлагаем создать механизм льготного кредитования экономики за счёт средств Центробанка. По нашему мнению, ЦБ РФ должен предоставлять кредиты правительству России, внебюджетным фондам, региональным и местным бюджетам средства под символические 0,15% годовых. Этого будет достаточно, чтобы покрыть его операционные расходы по выдаче и обслуживанию кредита, ну а страна в конечном итоге получит дополнительные средства для долгосрочного развития", – заключил депутат Госдумы.
https://ria.ru/20241211/gosduma-1988679465.html
https://ria.ru/20250213/stavka-1999146326.html
https://ria.ru/20250304/gosduma-2002869619.html
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экономика, россия, сергей миронов, александр бабаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Сергей Миронов, Александр Бабаков, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Госдуму внесут проект о повышении контроля за деятельностью ЦБ

В Госдуму внесут проект о расширении состава Национального финансового совета

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить численность состава Национального финансового совета за счёт депутатов Государственной Думы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.
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"Расширение состава НФС путем включения представителей профильных комитетов Государственной Думы и заместителей председателя Государственной Думы, курирующих соответствующие направления, направлено на повышение эффективности парламентского контроля за реализацией денежно-кредитной политики", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что законопроектом предлагается увеличить состав Национального финансового совета (НФС) для более широкого учета мнений ключевых участников экономики. По мнению авторов проекта, действующий состав из 12 членов не обеспечивает достаточного парламентского контроля за Центральным банком России.
Как рассказала РИА Новости Миронов, предлагается расширить состав НФС за счёт представителей профильных комитетов и заместителей председателя Госдумы, курирующих налоги и сборы, вопросы финансово-экономической политики, предпринимательства и защиты конкуренции.
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"Предлагаемые изменения обусловлены необходимостью повышения прозрачности работы Банка России, создания более взвешенного механизма принятия решений, а также усиления взаимодействия между законодательной властью и финансовым регулятором", – отметил он.
Миронов напомнил, что недавно депутаты думской фракции СРЗП внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении с 75% до 80% доли прибыли ЦБ РФ, направляемой в бюджет страны. По его словам, это приведёт к сокращению дефицита бюджета, увеличению финансирования социальных программ, Национальных проектов и программ развития экономики России.
"Другим законопроектом мы предлагаем создать механизм льготного кредитования экономики за счёт средств Центробанка. По нашему мнению, ЦБ РФ должен предоставлять кредиты правительству России, внебюджетным фондам, региональным и местным бюджетам средства под символические 0,15% годовых. Этого будет достаточно, чтобы покрыть его операционные расходы по выдаче и обслуживанию кредита, ну а страна в конечном итоге получит дополнительные средства для долгосрочного развития", – заключил депутат Госдумы.
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ЭкономикаРоссияСергей МироновАлександр БабаковГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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