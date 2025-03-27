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В Госдуме призвали проверить краски для волос - РИА Новости, 27.03.2025
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02:30 27.03.2025 (обновлено: 02:36 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/gosduma-2007591949.html
В Госдуме призвали проверить краски для волос
В Госдуме призвали проверить краски для волос - РИА Новости, 27.03.2025
В Госдуме призвали проверить краски для волос
Депутат Госдумы Сергей Леонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность красок для волос от Schwarzkopf и Syoss, соответствующее письмо... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T02:30:00+03:00
2025-03-27T02:36:00+03:00
общество
россия
сергей леонов
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Леонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность красок для волос от Schwarzkopf и Syoss, соответствующее письмо поступило в распоряжение РИА Новости. В документе приводится информация СМИ об обнаружении в продукции этих немецких фирм бутилфенилметилпропионала (лилиевый альдегид), который может привести к нарушению репродуктивной функции, а также к контактному дерматиту."Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, проверить представленную информацию об опасности для здоровья вышеуказанной парфюмерно-косметической продукции и в случае ее подтверждения, поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки торговых точек с целью изъятия ее из оборота", — говорится в обращении.Как пояснил РИА Новости Леонов, еще в 2023 году надзорное ведомство подтвердило, опасность лилиевого альдегида для репродуктивной функции. Парламентарий добавил, что это вещество внесли в список запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции.При этом, подчеркнул депутат, лилиевый альдегид все еще можно найти в России в некоторых косметических товарах, куда его все еще добавляют как синтетическую отдушку.
https://ria.ru/20191119/1561100373.html
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общество, россия, сергей леонов, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф
Общество, Россия, Сергей Леонов, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ
В Госдуме призвали проверить краски для волос

Депутат Леонов попросил Роспотребнадзор проверить краски Schwarzkopf и Syoss

© Фото : FreepikОкрашивание волос
Окрашивание волос - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Freepik
Окрашивание волос. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Леонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность красок для волос от Schwarzkopf и Syoss, соответствующее письмо поступило в распоряжение РИА Новости.
В документе приводится информация СМИ об обнаружении в продукции этих немецких фирм бутилфенилметилпропионала (лилиевый альдегид), который может привести к нарушению репродуктивной функции, а также к контактному дерматиту.
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"Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, проверить представленную информацию об опасности для здоровья вышеуказанной парфюмерно-косметической продукции и в случае ее подтверждения, поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки торговых точек с целью изъятия ее из оборота", — говорится в обращении.
Как пояснил РИА Новости Леонов, еще в 2023 году надзорное ведомство подтвердило, опасность лилиевого альдегида для репродуктивной функции. Парламентарий добавил, что это вещество внесли в список запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции.
При этом, подчеркнул депутат, лилиевый альдегид все еще можно найти в России в некоторых косметических товарах, куда его все еще добавляют как синтетическую отдушку.
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