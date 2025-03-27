https://ria.ru/20250327/gosduma-2007591949.html

В Госдуме призвали проверить краски для волос

В Госдуме призвали проверить краски для волос - РИА Новости, 27.03.2025

В Госдуме призвали проверить краски для волос

Депутат Госдумы Сергей Леонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность красок для волос от Schwarzkopf и Syoss, соответствующее письмо... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T02:30:00+03:00

2025-03-27T02:30:00+03:00

2025-03-27T02:36:00+03:00

общество

россия

сергей леонов

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Леонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность красок для волос от Schwarzkopf и Syoss, соответствующее письмо поступило в распоряжение РИА Новости. В документе приводится информация СМИ об обнаружении в продукции этих немецких фирм бутилфенилметилпропионала (лилиевый альдегид), который может привести к нарушению репродуктивной функции, а также к контактному дерматиту."Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, проверить представленную информацию об опасности для здоровья вышеуказанной парфюмерно-косметической продукции и в случае ее подтверждения, поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки торговых точек с целью изъятия ее из оборота", — говорится в обращении.Как пояснил РИА Новости Леонов, еще в 2023 году надзорное ведомство подтвердило, опасность лилиевого альдегида для репродуктивной функции. Парламентарий добавил, что это вещество внесли в список запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции.При этом, подчеркнул депутат, лилиевый альдегид все еще можно найти в России в некоторых косметических товарах, куда его все еще добавляют как синтетическую отдушку.

https://ria.ru/20191119/1561100373.html

https://ria.ru/20240613/protasov-1952195089.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей леонов, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф