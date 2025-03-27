https://ria.ru/20250327/gosduma-2007589726.html

В Госдуме предложили ужесточить требования к защите интернет-провайдеров

В Госдуме предложили ужесточить требования к защите интернет-провайдеров - РИА Новости, 27.03.2025

В Госдуме предложили ужесточить требования к защите интернет-провайдеров

Более жесткие требования к резервированию инфраструктуры и обязательному использованию эффективных систем защиты интернет-провайдеров следует прописать в... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T01:23:00+03:00

2025-03-27T01:23:00+03:00

2025-03-27T01:23:00+03:00

технологии

антон немкин (депутат)

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Более жесткие требования к резервированию инфраструктуры и обязательному использованию эффективных систем защиты интернет-провайдеров следует прописать в законодательстве, заявил РИА Новости член комитета ГД по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. В пятницу россияне начали жаловаться на работу Lovit. Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пик наблюдался утром в субботу около 10.30 мск - более 1,5 тысячи жалоб. Позже провайдер сообщил, что причиной сбоя стала массированная DDoS-атака, Роскомнадзор подтвердил эту информацию. По данным ведомства, кибератака направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы компании, в том числе на мобильное приложение, официальный сайт, личный кабинет пользователей. "Массированная DDoS-атака на инфраструктуру провайдера Lovit наглядно демонстрирует, насколько важна проактивная защита критически важных сервисов. Современные атаки достигают гигантских масштабов, исчисляемых сотнями гигабит в секунду, что требует от операторов связи и провайдеров серьезного подхода к обеспечению устойчивости сетей. В данном случае отсутствие эффективных превентивных мер и недостаточная защита привели к серьезным сбоям, которые затронули миллионы пользователей", - сказал Немкин. По словам депутата, для защиты от подобных угроз провайдерам необходимо внедрять передовые системы фильтрации и анализа трафика, использовать распределенную инфраструктуру и механизмы автоматического выявления атак. Парламентарий считает, что без мощных отечественных решений по мониторингу и защите сети быстрое восстановление работы стало невозможным. Кроме того, необходимо заранее тестировать инфраструктуру на устойчивость к DDoS-атакам и регулярно обновлять стратегии реагирования на инциденты, уверен Немкин. "Текущие законодательные нормы действительно требуют доработки. Установление более жестких требований к резервированию инфраструктуры и обязательному использованию эффективных систем защиты позволит минимизировать последствия подобных атак в будущем. Однако не менее важно, чтобы компании сами осознавали важность кибербезопасности и инвестировали в защиту, а не надеялись только на государственное регулирование", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250323/lovit--2006769648.html

https://ria.ru/20250320/suverenitet-2006267052.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, антон немкин (депутат), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)