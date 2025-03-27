https://ria.ru/20250327/gosduma-2007589245.html

В Госдуме обвинили Зеленского в саботаже двух договоренностей

В Госдуме обвинили Зеленского в саботаже двух договоренностей - РИА Новости, 27.03.2025

В Госдуме обвинили Зеленского в саботаже двух договоренностей

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что попытками ударов по Крыму Владимир Зеленский саботировал две... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T01:17:00+03:00

2025-03-27T01:17:00+03:00

2025-03-27T01:17:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что попытками ударов по Крыму Владимир Зеленский саботировал две достигнутые договоренности: отказ от атак по энергетическим объектам и прекращение боевых действий в Черном море. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что днем 25 и в ночь на 26 марта украинские войска попытались атаковать с помощью беспилотников объекты энергетики в Крыму, Брянской и Курской областях. В частности, у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Аналогичные попытки противником были предприняты 23 и 24 марта. Все вражеские беспилотники были перехвачены. "Зеленский фактически саботировал две основные договоренности о перемирии. Речь идет о взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам и прекращении военных действий в акватории Черного моря. Зеленский лишь имитирует стремление к мирному урегулированию конфликта. Россия же слово, данное в переговорах с представителями США, держит, но теперь оставляет за собой право на ответные меры, если киевский режим не образумится", - такое мнение выразил Шеремет в беседе с РИА Новости. По его словам, Зеленский, атакуя объекты энергетики в регионах России, продолжает дискредитировать президента США Дональда Трампа, "выставляя его в дурном свете". Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева. Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, дональд трамп, россельхозбанк, госдума рф, в мире