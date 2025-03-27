https://ria.ru/20250327/gorlovka-2007620493.html
В Горловке при обстреле погибла женщина
В Горловке при обстреле погибла женщина - РИА Новости, 27.03.2025
В Горловке при обстреле погибла женщина
Мирная жительница погибла в результате артиллерийского обстрела в среду украинскими войсками поселка в Горловке, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:51:00+03:00
2025-03-27T09:51:00+03:00
2025-03-27T10:12:00+03:00
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иван приходько
денис пушилин
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате артиллерийского обстрела в среду украинскими войсками поселка в Горловке, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате артобстрела поселка шахты имени Н. А. Изотова со стороны украинских террористов вчера, 26 марта, погибла мирная жительница Горловки", - написал мэр. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канал, что три мирных жителя ДНР получили ранения в среду в результате вооруженной украинской агрессии. О жертвах среди мирного населения не сообщалось. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250326/dnr-2007574190.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Денис Пушилин, Происшествия
В Горловке при обстреле погибла женщина
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница