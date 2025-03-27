https://ria.ru/20250327/gorlovka-2007620493.html

В Горловке при обстреле погибла женщина

В Горловке при обстреле погибла женщина - РИА Новости, 27.03.2025

В Горловке при обстреле погибла женщина

Мирная жительница погибла в результате артиллерийского обстрела в среду украинскими войсками поселка в Горловке, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T09:51:00+03:00

2025-03-27T09:51:00+03:00

2025-03-27T10:12:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

денис пушилин

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате артиллерийского обстрела в среду украинскими войсками поселка в Горловке, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате артобстрела поселка шахты имени Н. А. Изотова со стороны украинских террористов вчера, 26 марта, погибла мирная жительница Горловки", - написал мэр. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канал, что три мирных жителя ДНР получили ранения в среду в результате вооруженной украинской агрессии. О жертвах среди мирного населения не сообщалось. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250326/dnr-2007574190.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, происшествия