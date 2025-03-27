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В Горловке умер водитель автобуса, раненный при атаке БПЛА - РИА Новости, 27.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/gorlovka-2007606746.html
В Горловке умер водитель автобуса, раненный при атаке БПЛА
В Горловке умер водитель автобуса, раненный при атаке БПЛА - РИА Новости, 27.03.2025
В Горловке умер водитель автобуса, раненный при атаке БПЛА
Водитель автобуса, получивший в среду ранения при атаке украинского беспилотника в жилом массиве в Горловке, скончался, сообщил в четверг мэр города Иван... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T08:00:00+03:00
2025-03-27T08:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Водитель автобуса, получивший в среду ранения при атаке украинского беспилотника в жилом массиве в Горловке, скончался, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "С прискорбием сообщаю, что водитель автобуса, получивший ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата украинских террористов, скончался. Наши медики боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", - написал Приходько, выразив соболезнования родным погибшего. Ранее в среду мэр сообщал, что водитель городского маршрутного автобуса получил ранения в результате атаки украинского беспилотника по жилому массиву "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250326/bpla-2007557530.html
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
В Горловке умер водитель автобуса, раненный при атаке БПЛА

Мэр Горловки Приходько: водитель автобуса, раненный при атаке БПЛА, умер

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия атаки БПЛА ВСУ на автобус в Горловке
Последствия атаки БПЛА ВСУ на автобус в Горловке - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия атаки БПЛА ВСУ на автобус в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Водитель автобуса, получивший в среду ранения при атаке украинского беспилотника в жилом массиве в Горловке, скончался, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"С прискорбием сообщаю, что водитель автобуса, получивший ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата украинских террористов, скончался. Наши медики боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", - написал Приходько, выразив соболезнования родным погибшего.
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Ранее в среду мэр сообщал, что водитель городского маршрутного автобуса получил ранения в результате атаки украинского беспилотника по жилому массиву "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтирол
 
 
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