https://ria.ru/20250327/gorlovka-2007606746.html

В Горловке умер водитель автобуса, раненный при атаке БПЛА

В Горловке умер водитель автобуса, раненный при атаке БПЛА - РИА Новости, 27.03.2025

В Горловке умер водитель автобуса, раненный при атаке БПЛА

Водитель автобуса, получивший в среду ранения при атаке украинского беспилотника в жилом массиве в Горловке, скончался, сообщил в четверг мэр города Иван... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T08:00:00+03:00

2025-03-27T08:00:00+03:00

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Водитель автобуса, получивший в среду ранения при атаке украинского беспилотника в жилом массиве в Горловке, скончался, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "С прискорбием сообщаю, что водитель автобуса, получивший ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата украинских террористов, скончался. Наши медики боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", - написал Приходько, выразив соболезнования родным погибшего. Ранее в среду мэр сообщал, что водитель городского маршрутного автобуса получил ранения в результате атаки украинского беспилотника по жилому массиву "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250326/bpla-2007557530.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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Дарья Буймова

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол