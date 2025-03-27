Глава Мурманской области доложил Путину о поддержке участников СВО
Губернатор Чибис доложил Путину о поддержке в регионе участников СВО и их семей
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке в регионе участников СВО и их семей.
В четверг президент России провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области.
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"Конечно, начать хотел с участников специальной военной операции, с их семей… И, конечно, в фокусе нашего внимания, естественно, постоянное решение бытовых проблем. Для этого у нас работает центр поддержки семей вместе с фондом "Защитники Отечества" – для поддержки ребят, которые на фронте", - сказал Чибис.
Президент поинтересовался, хорошее ли взаимодействие с фондом "Защитники Отечества".
"Взаимодействие разумное, нормальное. То есть, не делим, ветеран или не ветеран, – все, всех, кто имеет отношение к защите Родины, все эти вопросы отрабатываются. Запустили по вашему поручению региональный проект "Герои Севера", уже 290 заявок на сегодняшний день, и будем их развивать", - отметил губернатор.
Чибис также сообщил, что в регионе открыли духовный реабилитационно-спортивный центр.
"Единственный в стране открыли центр – духовный реабилитационно-спортивный центр, где объединили возможности спортивной, медицинской реабилитации и возможность зайти в храм и помолиться. Всё это сделано вместе с инициативой Патриархии, мы со Святейшим (Патриархом Кириллом) это обсуждали. Профинансировала частная компания – "Норникель". Пользуется большим спросом – не то что спросом, а ребята туда тянутся, семьи свои берут и этой работой занимаются", - сказал он.