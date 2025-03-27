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Глава Мурманской области доложил Путину о поддержке участников СВО - РИА Новости, 27.03.2025
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23:27 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/glava-2007820785.html
Глава Мурманской области доложил Путину о поддержке участников СВО
Глава Мурманской области доложил Путину о поддержке участников СВО - РИА Новости, 27.03.2025
Глава Мурманской области доложил Путину о поддержке участников СВО
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке в регионе участников СВО и их семей. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:27:00+03:00
2025-03-27T23:27:00+03:00
общество
мурманская область
россия
андрей чибис
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
норильский никель
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке в регионе участников СВО и их семей. В четверг президент России провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области. "Конечно, начать хотел с участников специальной военной операции, с их семей… И, конечно, в фокусе нашего внимания, естественно, постоянное решение бытовых проблем. Для этого у нас работает центр поддержки семей вместе с фондом "Защитники Отечества" – для поддержки ребят, которые на фронте", - сказал Чибис. Президент поинтересовался, хорошее ли взаимодействие с фондом "Защитники Отечества". "Взаимодействие разумное, нормальное. То есть, не делим, ветеран или не ветеран, – все, всех, кто имеет отношение к защите Родины, все эти вопросы отрабатываются. Запустили по вашему поручению региональный проект "Герои Севера", уже 290 заявок на сегодняшний день, и будем их развивать", - отметил губернатор. Чибис также сообщил, что в регионе открыли духовный реабилитационно-спортивный центр. "Единственный в стране открыли центр – духовный реабилитационно-спортивный центр, где объединили возможности спортивной, медицинской реабилитации и возможность зайти в храм и помолиться. Всё это сделано вместе с инициативой Патриархии, мы со Святейшим (Патриархом Кириллом) это обсуждали. Профинансировала частная компания – "Норникель". Пользуется большим спросом – не то что спросом, а ребята туда тянутся, семьи свои берут и этой работой занимаются", - сказал он.
https://rsport.ria.ru/20250223/svo-2001133894.html
https://ria.ru/20250327/putin-2007799096.html
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общество, мурманская область, россия, андрей чибис, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), норильский никель
Общество, Мурманская область, Россия, Андрей Чибис, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Норильский никель
Глава Мурманской области доложил Путину о поддержке участников СВО

Губернатор Чибис доложил Путину о поддержке в регионе участников СВО и их семей

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке в регионе участников СВО и их семей.
В четверг президент России провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области.
Вид на Мурманск - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В Мурманске открыли духовный спортивный центр для участников СВО
23 февраля, 15:39
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"Конечно, начать хотел с участников специальной военной операции, с их семей… И, конечно, в фокусе нашего внимания, естественно, постоянное решение бытовых проблем. Для этого у нас работает центр поддержки семей вместе с фондом "Защитники Отечества" – для поддержки ребят, которые на фронте", - сказал Чибис.
Президент поинтересовался, хорошее ли взаимодействие с фондом "Защитники Отечества".
"Взаимодействие разумное, нормальное. То есть, не делим, ветеран или не ветеран, – все, всех, кто имеет отношение к защите Родины, все эти вопросы отрабатываются. Запустили по вашему поручению региональный проект "Герои Севера", уже 290 заявок на сегодняшний день, и будем их развивать", - отметил губернатор.
Чибис также сообщил, что в регионе открыли духовный реабилитационно-спортивный центр.
"Единственный в стране открыли центр – духовный реабилитационно-спортивный центр, где объединили возможности спортивной, медицинской реабилитации и возможность зайти в храм и помолиться. Всё это сделано вместе с инициативой Патриархии, мы со Святейшим (Патриархом Кириллом) это обсуждали. Профинансировала частная компания – "Норникель". Пользуется большим спросом – не то что спросом, а ребята туда тянутся, семьи свои берут и этой работой занимаются", - сказал он.
Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Мурманской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин встретился с губернатором Мурманской области
Вчера, 20:43
 
ОбществоМурманская областьРоссияАндрей ЧибисВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Норильский никель
 
 
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