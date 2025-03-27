https://ria.ru/20250327/glava-2007820785.html

Глава Мурманской области доложил Путину о поддержке участников СВО

Глава Мурманской области доложил Путину о поддержке участников СВО - РИА Новости, 27.03.2025

Глава Мурманской области доложил Путину о поддержке участников СВО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке в регионе участников СВО и их семей. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T23:27:00+03:00

2025-03-27T23:27:00+03:00

2025-03-27T23:27:00+03:00

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владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке в регионе участников СВО и их семей. В четверг президент России провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области. "Конечно, начать хотел с участников специальной военной операции, с их семей… И, конечно, в фокусе нашего внимания, естественно, постоянное решение бытовых проблем. Для этого у нас работает центр поддержки семей вместе с фондом "Защитники Отечества" – для поддержки ребят, которые на фронте", - сказал Чибис. Президент поинтересовался, хорошее ли взаимодействие с фондом "Защитники Отечества". "Взаимодействие разумное, нормальное. То есть, не делим, ветеран или не ветеран, – все, всех, кто имеет отношение к защите Родины, все эти вопросы отрабатываются. Запустили по вашему поручению региональный проект "Герои Севера", уже 290 заявок на сегодняшний день, и будем их развивать", - отметил губернатор. Чибис также сообщил, что в регионе открыли духовный реабилитационно-спортивный центр. "Единственный в стране открыли центр – духовный реабилитационно-спортивный центр, где объединили возможности спортивной, медицинской реабилитации и возможность зайти в храм и помолиться. Всё это сделано вместе с инициативой Патриархии, мы со Святейшим (Патриархом Кириллом) это обсуждали. Профинансировала частная компания – "Норникель". Пользуется большим спросом – не то что спросом, а ребята туда тянутся, семьи свои берут и этой работой занимаются", - сказал он.

https://rsport.ria.ru/20250223/svo-2001133894.html

https://ria.ru/20250327/putin-2007799096.html

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Наталья Макарова

общество, мурманская область, россия, андрей чибис, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), норильский никель