https://ria.ru/20250327/glava-2007736383.html

Глава Союза староверов рассказал, что к папе римскому возвращается голос

Глава Союза староверов рассказал, что к папе римскому возвращается голос - РИА Новости, 27.03.2025

Глава Союза староверов рассказал, что к папе римскому возвращается голос

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил РИА Новости, что побывал в четверг у выписанного из больницы папы Римского Франциска,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:56:00+03:00

2025-03-27T16:56:00+03:00

2025-03-27T16:56:00+03:00

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил РИА Новости, что побывал в четверг у выписанного из больницы папы Римского Франциска, и рассказал, что к нему возвращается голос. "Только что вышел от папы Франциска. Папа себя чувствует намного лучше, уже разговаривает, голос у него возвращается, работает – работает с документами, со мной общался. С его здоровьем уже все хорошо. Передает привет всем россиянам, чувствовал молитвы – ему много писали о его здоровье, он благодарит за это и просит продолжать молиться", – сказал Севастьянов в предоставленном РИА Новости видео из Ватикана. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. В воскресенье папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему предписана длительная терапия и двухмесячный отдых. Сейчас Франциск должен соблюдать ряд медицинских предписаний – в частности, избегать контактов с группами людей или с детьми, которые могут стать переносчиками новых инфекций.

https://ria.ru/20250307/frantsisk-1857009309.html

https://ria.ru/20250325/frantsisk-2007154316.html

ватикан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)