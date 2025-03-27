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Глава Союза староверов рассказал, что к папе римскому возвращается голос - РИА Новости, 27.03.2025
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Религия
 
16:56 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/glava-2007736383.html
Глава Союза староверов рассказал, что к папе римскому возвращается голос
Глава Союза староверов рассказал, что к папе римскому возвращается голос - РИА Новости, 27.03.2025
Глава Союза староверов рассказал, что к папе римскому возвращается голос
Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил РИА Новости, что побывал в четверг у выписанного из больницы папы Римского Франциска,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:56:00+03:00
2025-03-27T16:56:00+03:00
религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил РИА Новости, что побывал в четверг у выписанного из больницы папы Римского Франциска, и рассказал, что к нему возвращается голос. "Только что вышел от папы Франциска. Папа себя чувствует намного лучше, уже разговаривает, голос у него возвращается, работает – работает с документами, со мной общался. С его здоровьем уже все хорошо. Передает привет всем россиянам, чувствовал молитвы – ему много писали о его здоровье, он благодарит за это и просит продолжать молиться", – сказал Севастьянов в предоставленном РИА Новости видео из Ватикана. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. В воскресенье папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему предписана длительная терапия и двухмесячный отдых. Сейчас Франциск должен соблюдать ряд медицинских предписаний – в частности, избегать контактов с группами людей или с детьми, которые могут стать переносчиками новых инфекций.
https://ria.ru/20250307/frantsisk-1857009309.html
https://ria.ru/20250325/frantsisk-2007154316.html
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Глава Союза староверов рассказал, что к папе римскому возвращается голос

Глава Союза староверов Севастьянов: к папе римскому Франциску вернулся голос

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил РИА Новости, что побывал в четверг у выписанного из больницы папы Римского Франциска, и рассказал, что к нему возвращается голос.
"Только что вышел от папы Франциска. Папа себя чувствует намного лучше, уже разговаривает, голос у него возвращается, работает – работает с документами, со мной общался. С его здоровьем уже все хорошо. Передает привет всем россиянам, чувствовал молитвы – ему много писали о его здоровье, он благодарит за это и просит продолжать молиться", – сказал Севастьянов в предоставленном РИА Новости видео из Ватикана.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Биография Папы Римского Франциска
7 марта, 11:28
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса.
В воскресенье папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему предписана длительная терапия и двухмесячный отдых. Сейчас Франциск должен соблюдать ряд медицинских предписаний – в частности, избегать контактов с группами людей или с детьми, которые могут стать переносчиками новых инфекций.
Папа римский Франциск на балконе клиники Джемелли в Риме - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Врач рассказал о критическом моменте во время болезни папы римского
25 марта, 12:14
 
РелигияВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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