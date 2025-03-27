Глава Союза староверов рассказал, что к папе римскому возвращается голос
Глава Союза староверов Севастьянов: к папе римскому Франциску вернулся голос
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил РИА Новости, что побывал в четверг у выписанного из больницы папы Римского Франциска, и рассказал, что к нему возвращается голос.
"Только что вышел от папы Франциска. Папа себя чувствует намного лучше, уже разговаривает, голос у него возвращается, работает – работает с документами, со мной общался. С его здоровьем уже все хорошо. Передает привет всем россиянам, чувствовал молитвы – ему много писали о его здоровье, он благодарит за это и просит продолжать молиться", – сказал Севастьянов в предоставленном РИА Новости видео из Ватикана.
Биография Папы Римского Франциска
7 марта, 11:28
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса.
В воскресенье папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему предписана длительная терапия и двухмесячный отдых. Сейчас Франциск должен соблюдать ряд медицинских предписаний – в частности, избегать контактов с группами людей или с детьми, которые могут стать переносчиками новых инфекций.