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Глава МИД Вьетнама 1 апреля приедет в Россию

Глава МИД Вьетнама 1 апреля приедет в Россию - РИА Новости, 27.03.2025

Глава МИД Вьетнама 1 апреля приедет в Россию

Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон 1-4 апреля посетит с визитом Россию, планирует провести переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым по... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T11:37:00+03:00

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вьетнам

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон 1-4 апреля посетит с визитом Россию, планирует провести переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым по двусторонним вопросам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "С 1 по 4 апреля в РФ направляется и посетит нашу страну вице-премьер правительства и министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам. В ходе переговоров с министром иностранных дел нашей страны планируется провести обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком, высшем уровнях. Предполагается рассмотреть основные международные региональные проблемы", - сказала она на брифинге в четверг.

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Варвара Скокшина

россия, вьетнам, сергей лавров, мария захарова, в мире