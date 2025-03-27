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Глава МИД Вьетнама 1 апреля приедет в Россию - РИА Новости, 27.03.2025
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11:37 27.03.2025 (обновлено: 11:38 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/glava-2007640708.html
Глава МИД Вьетнама 1 апреля приедет в Россию
Глава МИД Вьетнама 1 апреля приедет в Россию - РИА Новости, 27.03.2025
Глава МИД Вьетнама 1 апреля приедет в Россию
Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон 1-4 апреля посетит с визитом Россию, планирует провести переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым по... РИА Новости, 27.03.2025
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2025-03-27T11:38:00+03:00
россия
вьетнам
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон 1-4 апреля посетит с визитом Россию, планирует провести переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым по двусторонним вопросам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "С 1 по 4 апреля в РФ направляется и посетит нашу страну вице-премьер правительства и министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам. В ходе переговоров с министром иностранных дел нашей страны планируется провести обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком, высшем уровнях. Предполагается рассмотреть основные международные региональные проблемы", - сказала она на брифинге в четверг.
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россия, вьетнам, сергей лавров, мария захарова, в мире
Россия, Вьетнам, Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире
Глава МИД Вьетнама 1 апреля приедет в Россию

Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон 1 апреля посетит Россию и встретится с Лавровым

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шон
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шон - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон 1-4 апреля посетит с визитом Россию, планирует провести переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым по двусторонним вопросам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 1 по 4 апреля в РФ направляется и посетит нашу страну вице-премьер правительства и министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам. В ходе переговоров с министром иностранных дел нашей страны планируется провести обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком, высшем уровнях. Предполагается рассмотреть основные международные региональные проблемы", - сказала она на брифинге в четверг.
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РоссияВьетнамСергей ЛавровМария ЗахароваВ мире
 
 
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