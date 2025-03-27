Глава МИД Вьетнама 1 апреля приедет в Россию
Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон 1 апреля посетит Россию и встретится с Лавровым
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шон
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон 1-4 апреля посетит с визитом Россию, планирует провести переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым по двусторонним вопросам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 1 по 4 апреля в РФ направляется и посетит нашу страну вице-премьер правительства и министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам. В ходе переговоров с министром иностранных дел нашей страны планируется провести обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком, высшем уровнях. Предполагается рассмотреть основные международные региональные проблемы", - сказала она на брифинге в четверг.