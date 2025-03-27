https://ria.ru/20250327/gladkov-2007627838.html
Гладков рассказал об обстановке в белгородском приграничье
Гладков рассказал об обстановке в белгородском приграничье - РИА Новости, 27.03.2025
Гладков рассказал об обстановке в белгородском приграничье
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что обстановка в приграничном Краснояружском районе остается напряженной, но... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T10:23:00+03:00
2025-03-27T10:23:00+03:00
2025-03-27T10:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
ракитянский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что обстановка в приграничном Краснояружском районе остается напряженной, но относительно стабильной. "Только что с утра переговорил с командирами. Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться напряженной, но относительная стабильность, безусловно, присутствует в оценке каждого командира", - написал Гладков. Губернатор подчеркнул, что все военнослужащие находятся на своих боевых постах и выполняют поставленные задачи. Гладков ранее сообщил о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. В связи с этим власти приняли решение ограничить въезд на территорию района для обеспечения безопасности граждан. Для поддержания общественного порядка и сохранности личного имущества организовано патрулирование населенных пунктов района силами полиции, Росгвардии, военной полиции и отряда "БАРС-Белгород". Жителей Краснояружского и Ракитянского районов призвали выехать в безопасные места.
https://ria.ru/20240812/vezd-1965811655.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Гладков рассказал об обстановке в белгородском приграничье
Гладков назвал обстановку в белгородском приграничье напряженной, но стабильной