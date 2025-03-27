https://ria.ru/20250327/gladkov-2007627838.html

Гладков рассказал об обстановке в белгородском приграничье

Гладков рассказал об обстановке в белгородском приграничье - РИА Новости, 27.03.2025

Гладков рассказал об обстановке в белгородском приграничье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что обстановка в приграничном Краснояружском районе остается напряженной, но... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T10:23:00+03:00

2025-03-27T10:23:00+03:00

2025-03-27T10:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

ракитянский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что обстановка в приграничном Краснояружском районе остается напряженной, но относительно стабильной. "Только что с утра переговорил с командирами. Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться напряженной, но относительная стабильность, безусловно, присутствует в оценке каждого командира", - написал Гладков. Губернатор подчеркнул, что все военнослужащие находятся на своих боевых постах и выполняют поставленные задачи. Гладков ранее сообщил о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. В связи с этим власти приняли решение ограничить въезд на территорию района для обеспечения безопасности граждан. Для поддержания общественного порядка и сохранности личного имущества организовано патрулирование населенных пунктов района силами полиции, Росгвардии, военной полиции и отряда "БАРС-Белгород". Жителей Краснояружского и Ракитянского районов призвали выехать в безопасные места.

https://ria.ru/20240812/vezd-1965811655.html

белгородская область

ракитянский район

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Варвара Скокшина

белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)