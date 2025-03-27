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В Москве открылась яркая выставка уникальной старинной керамики - РИА Новости, 27.03.2025
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Культура
 
12:30 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/gim-2007460324.html
В Москве открылась яркая выставка уникальной старинной керамики
В Москве открылась яркая выставка уникальной старинной керамики - РИА Новости, 27.03.2025
В Москве открылась яркая выставка уникальной старинной керамики
В Государственном историческом музее открылась выставка "Сказочные образы в русской керамике", на которой впервые широкой широкому кругу зрителей представили... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:30:00+03:00
2025-03-27T12:30:00+03:00
культура
алексей левыкин
исторический музей
скопин
россия
куда сходить
что посмотреть
москва
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Государственном историческом музее открылась выставка "Сказочные образы в русской керамике", на которой впервые широкой широкому кругу зрителей представили более 80 произведений старинного промысла города Скопина рязанской губернии, сообщила пресс-служба ГИМ."Исторический музей, благодаря разнообразию и масштабу своих коллекций, имеет исключительную возможность знакомить москвичей и гостей столицы с богатейшим культурным наследием регионов России. Неповторимые образы, воплощенные в произведениях гончарного искусства талантливыми рязанскими мастерами – яркий пример того, насколько разнообразно и самобытно народное творчество", — отметил генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин.В 1860-е годы в Скопине возник уникальный центр художественной керамики, просуществовавший до 1917 года. Местные мастера, вдохновляясь сказаниями и фольклором, изготавливали необычные скульптурные сосуды, покрытые желтой, коричневой и зеленой глазурью. ГИМ располагает крупнейшей коллекцией керамики Скопина XIX века в стране.Открывшаяся выставка расположилась в Кабинете председателя в Главном здании музея. Экспозиция состоит из трех разделов.В первом зале посетители увидят рукописные книги VII века и народные картинки (лубок) середины XIX века. Здесь представлены два изразцовых панно с изображениями животных и птиц с оригинальными надписями: "Вот я порхаю, ягоды собираю", "Медведь пляшу, а собаке не скажу", "Бегу, где куплен я, в Ярославле", "Самодержец лев". А также изразцы с изображением короля, рыцаря и земледельца, расписанные по западноевропейским гравюрам.Во втором — знаменитые фигурные сосуды и скульптура города Скопина: "Скопа и Орел – символ рязанской керамики", "Лев – царь зверей", "Двуглавый орел – царская птица", "Медведь – хозяин рязанских лесов", "Полкан – любимый былинный герой", "Человек – центр мира", "Домашние животные и птицы – прочтение окружающего мира", "Экзотические животные и птицы – отражение мира неведомого, неизвестного.Третий раздел — интерактивная зона, где юные посетители музея могут попробовать себя в роли художников.Выставка дополнена расписными изразцами XVIII века с изображениями животных и людей. В произведениях печной керамики этой эпохи отражено множество фольклорных образов.
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алексей левыкин, исторический музей, скопин, россия, куда сходить , что посмотреть , москва
Культура, Алексей Левыкин, Исторический музей, Скопин, Россия, куда сходить , что посмотреть , Москва
В Москве открылась яркая выставка уникальной старинной керамики

В Историческом музее открылась выставка "Сказочные образы в русской керамике"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетительница выставки "Сказочные образы в русской керамике" в Историческом музее в Москве
Посетительница выставки Сказочные образы в русской керамике в Историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Государственном историческом музее открылась выставка "Сказочные образы в русской керамике", на которой впервые широкой широкому кругу зрителей представили более 80 произведений старинного промысла города Скопина рязанской губернии, сообщила пресс-служба ГИМ.
«
"Исторический музей, благодаря разнообразию и масштабу своих коллекций, имеет исключительную возможность знакомить москвичей и гостей столицы с богатейшим культурным наследием регионов России. Неповторимые образы, воплощенные в произведениях гончарного искусства талантливыми рязанскими мастерами – яркий пример того, насколько разнообразно и самобытно народное творчество", — отметил генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин.
В 1860-е годы в Скопине возник уникальный центр художественной керамики, просуществовавший до 1917 года. Местные мастера, вдохновляясь сказаниями и фольклором, изготавливали необычные скульптурные сосуды, покрытые желтой, коричневой и зеленой глазурью. ГИМ располагает крупнейшей коллекцией керамики Скопина XIX века в стране.
Открывшаяся выставка расположилась в Кабинете председателя в Главном здании музея. Экспозиция состоит из трех разделов.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Экспонат на выставке "Сказочные образы в русской керамике" в Историческом музее

Экспонат на выставке Сказочные образы в русской керамике в Историческом музее в Москве

Экспонат на выставке "Сказочные образы в русской керамике" в Историческом музее

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Посетительницы выставки "Сказочные образы в русской керамике" в ГИМ

Посетительницы выставки Сказочные образы в русской керамике в Историческом музее в Москве

Посетительницы выставки "Сказочные образы в русской керамике" в ГИМ

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На выставке "Сказочные образы в русской керамике"

Посетительница выставки Сказочные образы в русской керамике в Историческом музее в Москве

На выставке "Сказочные образы в русской керамике"

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Посетительница выставки "Сказочные образы в русской керамике"

Посетительница выставки Сказочные образы в русской керамике в Историческом музее в Москве

Посетительница выставки "Сказочные образы в русской керамике"

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Выставка "Сказочные образы в русской керамике"

Посетительница выставки Сказочные образы в русской керамике в Историческом музее в Москве

Выставка "Сказочные образы в русской керамике"

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 5

Экспонат на выставке "Сказочные образы в русской керамике" в Историческом музее

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 5

Посетительницы выставки "Сказочные образы в русской керамике" в ГИМ

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 5

На выставке "Сказочные образы в русской керамике"

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 5

Посетительница выставки "Сказочные образы в русской керамике"

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 5

Выставка "Сказочные образы в русской керамике"

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 5
В первом зале посетители увидят рукописные книги VII века и народные картинки (лубок) середины XIX века. Здесь представлены два изразцовых панно с изображениями животных и птиц с оригинальными надписями: "Вот я порхаю, ягоды собираю", "Медведь пляшу, а собаке не скажу", "Бегу, где куплен я, в Ярославле", "Самодержец лев". А также изразцы с изображением короля, рыцаря и земледельца, расписанные по западноевропейским гравюрам.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Посетительница выставки "Сказочные образы в русской керамике" в Историческом музее в Москве

Посетительница выставки Сказочные образы в русской керамике в Историческом музее в Москве

Посетительница выставки "Сказочные образы в русской керамике" в Историческом музее в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Посетительницы выставки "Сказочные образы в русской керамике" в Историческом музее в Москве

Посетительницы выставки Сказочные образы в русской керамике в Историческом музее в Москве

Посетительницы выставки "Сказочные образы в русской керамике" в Историческом музее в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На выставке "Сказочные образы в русской керамике"

Посетительница выставки Сказочные образы в русской керамике в Историческом музее в Москве

На выставке "Сказочные образы в русской керамике"

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Экспонаты выставки "Сказочные образы в русской керамике"

Посетительница выставки Сказочные образы в русской керамике в Историческом музее в Москве

Экспонаты выставки "Сказочные образы в русской керамике"

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 4

Посетительница выставки "Сказочные образы в русской керамике" в Историческом музее в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 4

Посетительницы выставки "Сказочные образы в русской керамике" в Историческом музее в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 4

На выставке "Сказочные образы в русской керамике"

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 4

Экспонаты выставки "Сказочные образы в русской керамике"

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 4
Во втором — знаменитые фигурные сосуды и скульптура города Скопина: "Скопа и Орел – символ рязанской керамики", "Лев – царь зверей", "Двуглавый орел – царская птица", "Медведь – хозяин рязанских лесов", "Полкан – любимый былинный герой", "Человек – центр мира", "Домашние животные и птицы – прочтение окружающего мира", "Экзотические животные и птицы – отражение мира неведомого, неизвестного.
Третий разделинтерактивная зона, где юные посетители музея могут попробовать себя в роли художников.
Выставка дополнена расписными изразцами XVIII века с изображениями животных и людей. В произведениях печной керамики этой эпохи отражено множество фольклорных образов.
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КультураАлексей ЛевыкинИсторический музейСкопинРоссиякуда сходитьчто посмотретьМосква
 
 
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