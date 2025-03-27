https://ria.ru/20250327/gim-2007460324.html

В Москве открылась яркая выставка уникальной старинной керамики

В Москве открылась яркая выставка уникальной старинной керамики - РИА Новости, 27.03.2025

В Москве открылась яркая выставка уникальной старинной керамики

В Государственном историческом музее открылась выставка "Сказочные образы в русской керамике", на которой впервые широкой широкому кругу зрителей представили... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:30:00+03:00

2025-03-27T12:30:00+03:00

2025-03-27T12:30:00+03:00

культура

алексей левыкин

исторический музей

скопин

россия

куда сходить

что посмотреть

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007462908_0:201:3082:1935_1920x0_80_0_0_fd4d43f2379e01c2091f5c087ce72abe.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Государственном историческом музее открылась выставка "Сказочные образы в русской керамике", на которой впервые широкой широкому кругу зрителей представили более 80 произведений старинного промысла города Скопина рязанской губернии, сообщила пресс-служба ГИМ."Исторический музей, благодаря разнообразию и масштабу своих коллекций, имеет исключительную возможность знакомить москвичей и гостей столицы с богатейшим культурным наследием регионов России. Неповторимые образы, воплощенные в произведениях гончарного искусства талантливыми рязанскими мастерами – яркий пример того, насколько разнообразно и самобытно народное творчество", — отметил генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин.В 1860-е годы в Скопине возник уникальный центр художественной керамики, просуществовавший до 1917 года. Местные мастера, вдохновляясь сказаниями и фольклором, изготавливали необычные скульптурные сосуды, покрытые желтой, коричневой и зеленой глазурью. ГИМ располагает крупнейшей коллекцией керамики Скопина XIX века в стране.Открывшаяся выставка расположилась в Кабинете председателя в Главном здании музея. Экспозиция состоит из трех разделов.В первом зале посетители увидят рукописные книги VII века и народные картинки (лубок) середины XIX века. Здесь представлены два изразцовых панно с изображениями животных и птиц с оригинальными надписями: "Вот я порхаю, ягоды собираю", "Медведь пляшу, а собаке не скажу", "Бегу, где куплен я, в Ярославле", "Самодержец лев". А также изразцы с изображением короля, рыцаря и земледельца, расписанные по западноевропейским гравюрам.Во втором — знаменитые фигурные сосуды и скульптура города Скопина: "Скопа и Орел – символ рязанской керамики", "Лев – царь зверей", "Двуглавый орел – царская птица", "Медведь – хозяин рязанских лесов", "Полкан – любимый былинный герой", "Человек – центр мира", "Домашние животные и птицы – прочтение окружающего мира", "Экзотические животные и птицы – отражение мира неведомого, неизвестного.Третий раздел — интерактивная зона, где юные посетители музея могут попробовать себя в роли художников.Выставка дополнена расписными изразцами XVIII века с изображениями животных и людей. В произведениях печной керамики этой эпохи отражено множество фольклорных образов.

https://ria.ru/20250322/suzdal-2006578306.html

скопин

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

алексей левыкин, исторический музей, скопин, россия, куда сходить , что посмотреть , москва