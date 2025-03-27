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Ирина Тарасова возглавит "РЭО" - РИА Новости, 27.03.2025
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12:53 27.03.2025 (обновлено: 12:56 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/gendirektor-2007657571.html
Ирина Тарасова возглавит "РЭО"
Ирина Тарасова возглавит "РЭО" - РИА Новости, 27.03.2025
Ирина Тарасова возглавит "РЭО"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Ирину Тарасову новым генеральным директором "Российского экологического оператора", сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:53:00+03:00
2025-03-27T12:56:00+03:00
россия
михаил мишустин
российский экологический оператор
отставки и назначения - новости
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Ирину Тарасову новым генеральным директором "Российского экологического оператора", сообщила пресс-служба кабмина. "Новым генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" назначена Ирина Тарасова. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Ранее Тарасова занимала должность директора административного департамента министерства сельского хозяйства. Тарасова родилась в Днепропетровске. Окончила Московский банковский институт, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Работала в сфере финансового учёта. С 2018 года трудилась на различных должностях в Минсельхозе России.
https://ria.ru/20250327/tarasova-2007654381.html
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россия, михаил мишустин, российский экологический оператор, отставки и назначения - новости
Россия, Михаил Мишустин, Российский экологический оператор, Отставки и назначения - Новости
Ирина Тарасова возглавит "РЭО"

Новым гендиректором "Российского экологического оператора" стала Ирина Тарасова

© Фото : РЭОИрина Тарасова
Ирина Тарасова - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : РЭО
Ирина Тарасова
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Ирину Тарасову новым генеральным директором "Российского экологического оператора", сообщила пресс-служба кабмина.
"Новым генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" назначена Ирина Тарасова. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Ирина Тарасова - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Биография Ирины Тарасовой
12:53
Ранее Тарасова занимала должность директора административного департамента министерства сельского хозяйства.
Тарасова родилась в Днепропетровске. Окончила Московский банковский институт, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.
Работала в сфере финансового учёта. С 2018 года трудилась на различных должностях в Минсельхозе России.
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