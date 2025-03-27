https://ria.ru/20250327/gendirektor-2007657571.html
Ирина Тарасова возглавит "РЭО"
Ирина Тарасова возглавит "РЭО" - РИА Новости, 27.03.2025
Ирина Тарасова возглавит "РЭО"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Ирину Тарасову новым генеральным директором "Российского экологического оператора", сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:53:00+03:00
2025-03-27T12:53:00+03:00
2025-03-27T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Ирину Тарасову новым генеральным директором "Российского экологического оператора", сообщила пресс-служба кабмина. "Новым генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" назначена Ирина Тарасова. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Ранее Тарасова занимала должность директора административного департамента министерства сельского хозяйства. Тарасова родилась в Днепропетровске. Окончила Московский банковский институт, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Работала в сфере финансового учёта. С 2018 года трудилась на различных должностях в Минсельхозе России.
https://ria.ru/20250327/tarasova-2007654381.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, российский экологический оператор, отставки и назначения - новости
Россия, Михаил Мишустин, Российский экологический оператор, Отставки и назначения - Новости
Ирина Тарасова возглавит "РЭО"
Новым гендиректором "Российского экологического оператора" стала Ирина Тарасова
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Ирину Тарасову новым генеральным директором "Российского экологического оператора", сообщила пресс-служба кабмина.
"Новым генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" назначена Ирина Тарасова. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Ранее Тарасова занимала должность директора административного департамента министерства сельского хозяйства.
Тарасова родилась в Днепропетровске. Окончила Московский банковский институт, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.
Работала в сфере финансового учёта. С 2018 года трудилась на различных должностях в Минсельхозе России.