https://ria.ru/20250327/gagauzija-2007775792.html

В Гагаузии начались волнения из-за задержания главы автономии

В Гагаузии начались волнения из-за задержания главы автономии - РИА Новости, 27.03.2025

В Гагаузии начались волнения из-за задержания главы автономии

Задержание главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул привело к росту недовольства гагаузов, в регионе начинаются волнения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:55:00+03:00

2025-03-27T18:55:00+03:00

2025-03-27T18:55:00+03:00

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Задержание главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул привело к росту недовольства гагаузов, в регионе начинаются волнения, заявил РИА Новости председатель территориальной организации блока "Победа" в городе Комрат Василий Новак. Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которые было запланировано на 27 марта, перенесено на пятницу. "У нас в Гагаузии происходит много волнений, люди начинают подниматься, они недовольны действиями центральных властей. Люди массово собирают подписи, обращаются к мэрам, к членам местных советов, чтобы они провели спецзадания и донесли сообщение о своем недовольстве до президента, до премьера. Не знаю, какой будет реакция Кишинева, но в Гагаузии начинаются очень большие волнения", - заявил Новак. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250327/kishinev-2007635091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул