https://ria.ru/20250327/fsb-2007635896.html

ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян

ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян - РИА Новости, 27.03.2025

ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян

Украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в России, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T11:16:00+03:00

2025-03-27T11:16:00+03:00

2025-03-27T14:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

rand

сша

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в России, сообщили в ЦОС ФСБ."ФСБ получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной американской корпорации RAND Corporation для вербовочной деятельности на территории России и добывания сведений ограниченного характера о проведении Российской Федерацией специальной военной операции на Украине", — отметили в ведомстве.По данным силовиков, представители спецслужб Украины через мессенджеры обращаются к россиянам, как правило, связанным с военной службой, с предложением о сотрудничестве с американской компанией RAND Corporation, обещая достойное денежное вознаграждение."В ходе общения украинская сторона представляется сотрудниками отдела "Страны СНГ" Центра "Восточная Европа" филиала RAND Corporation — RAND Europe. Для подтверждения своей принадлежности к указанной организации сообщаются данные в отношении якобы своего руководителя — Hans Pung, директора регионального филиала RAND Corporation — RAND Europe", — добавили в спецслужбе.ФСБ также опубликовала телефонные переговоры сотрудника спецслужб Украины Дмитрия под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите и снимки экрана смартфона с перепиской в Telegram.Украинские агенты пытались получить секретные материалы о боевом применении стратегической авиации ВКС, численности и дислокации подразделений, задействованных в спецоперации, сведения об организационной структуре ВС, численном составе, средствах РЭБ. Спецслужбы противника предлагали за сбор сведений в среднем около тысячи долларов.Как рассказали в ФСБ, RAND Corporation — это американская экспертно-аналитическая организация, проводящая исследования и оказывающая консалтинговые услуги в интересах госучреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии. Основное заявленное направление деятельности RAND — содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах общественного благополучия и нацбезопасности Штатов, разработка и выявление стратегических проблем и разработка концепций. Подчеркивается, что значительная часть исследований RAND, посвященная американской безопасности, засекречена.Организацию финансируют федеральные агентства, правительства штатов и местные правительства США, а также кабмины, агентства и министерства других стран, международные организации, колледжи, университеты, фонды, профессиональные объединения, некоммерческие организации.В декабре 2023 года RAND Corporation внесли в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

https://ria.ru/20250313/fsb-2004679728.html

https://ria.ru/20250324/fsb-2006869176.html

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Скрины переписок и запись телефонных переговоров спецслужб Украины с силовиком из Читы ФСБ опубликовала телефонные переговоры спецслужб Украины под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите. Также на видео – скрины переписок. 2025-03-27T11:16 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), rand, сша