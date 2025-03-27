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ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян - РИА Новости, 27.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:16 27.03.2025 (обновлено: 14:10 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/fsb-2007635896.html
ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян
ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян - РИА Новости, 27.03.2025
ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян
Украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в России, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T11:16:00+03:00
2025-03-27T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
rand
сша
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в России, сообщили в ЦОС ФСБ."ФСБ получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной американской корпорации RAND Corporation для вербовочной деятельности на территории России и добывания сведений ограниченного характера о проведении Российской Федерацией специальной военной операции на Украине", — отметили в ведомстве.По данным силовиков, представители спецслужб Украины через мессенджеры обращаются к россиянам, как правило, связанным с военной службой, с предложением о сотрудничестве с американской компанией RAND Corporation, обещая достойное денежное вознаграждение."В ходе общения украинская сторона представляется сотрудниками отдела "Страны СНГ" Центра "Восточная Европа" филиала RAND Corporation — RAND Europe. Для подтверждения своей принадлежности к указанной организации сообщаются данные в отношении якобы своего руководителя — Hans Pung, директора регионального филиала RAND Corporation — RAND Europe", — добавили в спецслужбе.ФСБ также опубликовала телефонные переговоры сотрудника спецслужб Украины Дмитрия под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите и снимки экрана смартфона с перепиской в Telegram.Украинские агенты пытались получить секретные материалы о боевом применении стратегической авиации ВКС, численности и дислокации подразделений, задействованных в спецоперации, сведения об организационной структуре ВС, численном составе, средствах РЭБ. Спецслужбы противника предлагали за сбор сведений в среднем около тысячи долларов.Как рассказали в ФСБ, RAND Corporation — это американская экспертно-аналитическая организация, проводящая исследования и оказывающая консалтинговые услуги в интересах госучреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии. Основное заявленное направление деятельности RAND — содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах общественного благополучия и нацбезопасности Штатов, разработка и выявление стратегических проблем и разработка концепций. Подчеркивается, что значительная часть исследований RAND, посвященная американской безопасности, засекречена.Организацию финансируют федеральные агентства, правительства штатов и местные правительства США, а также кабмины, агентства и министерства других стран, международные организации, колледжи, университеты, фонды, профессиональные объединения, некоммерческие организации.В декабре 2023 года RAND Corporation внесли в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
https://ria.ru/20250313/fsb-2004679728.html
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Скрины переписок и запись телефонных переговоров спецслужб Украины с силовиком из Читы
ФСБ опубликовала телефонные переговоры спецслужб Украины под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите. Также на видео – скрины переписок.
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россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), rand, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), RAND, США

ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в России, сообщили в ЦОС ФСБ.
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"ФСБ получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной американской корпорации RAND Corporation для вербовочной деятельности на территории России и добывания сведений ограниченного характера о проведении Российской Федерацией специальной военной операции на Украине", — отметили в ведомстве.
По данным силовиков, представители спецслужб Украины через мессенджеры обращаются к россиянам, как правило, связанным с военной службой, с предложением о сотрудничестве с американской компанией RAND Corporation, обещая достойное денежное вознаграждение.
"В ходе общения украинская сторона представляется сотрудниками отдела "Страны СНГ" Центра "Восточная Европа" филиала RAND Corporation — RAND Europe. Для подтверждения своей принадлежности к указанной организации сообщаются данные в отношении якобы своего руководителя — Hans Pung, директора регионального филиала RAND Corporation — RAND Europe", — добавили в спецслужбе.
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ФСБ также опубликовала телефонные переговоры сотрудника спецслужб Украины Дмитрия под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите и снимки экрана смартфона с перепиской в Telegram.
Украинские агенты пытались получить секретные материалы о боевом применении стратегической авиации ВКС, численности и дислокации подразделений, задействованных в спецоперации, сведения об организационной структуре ВС, численном составе, средствах РЭБ. Спецслужбы противника предлагали за сбор сведений в среднем около тысячи долларов.
Как рассказали в ФСБ, RAND Corporation — это американская экспертно-аналитическая организация, проводящая исследования и оказывающая консалтинговые услуги в интересах госучреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии. Основное заявленное направление деятельности RAND — содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах общественного благополучия и нацбезопасности Штатов, разработка и выявление стратегических проблем и разработка концепций. Подчеркивается, что значительная часть исследований RAND, посвященная американской безопасности, засекречена.
Организацию финансируют федеральные агентства, правительства штатов и местные правительства США, а также кабмины, агентства и министерства других стран, международные организации, колледжи, университеты, фонды, профессиональные объединения, некоммерческие организации.
В декабре 2023 года RAND Corporation внесли в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)RANDСША
 
 
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