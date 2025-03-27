https://ria.ru/20250327/fsb-2007631883.html

ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян

ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян - РИА Новости, 27.03.2025

ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян

Украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в РФ и добычей сведений о проведении специальной военной операции,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T10:51:00+03:00

2025-03-27T10:51:00+03:00

2025-03-27T10:51:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в РФ и добычей сведений о проведении специальной военной операции, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной американской корпорации RAND Corporation для вербовочной деятельности на территории РФ и добывания сведений ограниченного характера о проведении Российской Федерацией специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении. По данным силовиков, представители спецслужб Украины через мессенджеры обращаются к россиянам, предпочтительно связанным с военной службой, с предложением о сотрудничестве с американской компанией RAND Corporation, обещая достойное денежное вознаграждение. "В ходе общения украинская сторона представляется сотрудниками отдела "Стран СНГ" Центра "Восточная Европа" филиала RAND Corporation - RAND Europe. Для подтверждения своей принадлежности к указанной организации сообщаются данные в отношении якобы своего руководителя - Hans Pung, директора регионального филиала RAND Corporation - RAND Europe", - добавляется в сообщении. Как рассказали в ФСБ, RAND Corporation - это американская экспертно-аналитическая организация, проводящая исследования и оказывающая консалтинговые услуги в интересах госучреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии. Отмечается, что основным заявленным направлением деятельности RAND является содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах общественного благополучия и нацбезопасности США, разработка и выявление стратегических проблем и разработка концепций. Подчеркивается, что значительная часть исследований RAND, посвященная безопасности США, засекречена. Согласно сообщению, источниками финансирования RAND являются федеральные агентства США, правительства штатов США, местные правительства США, а также правительства, агентства и министерства других стран, международные организации, колледжи, университеты, фонды, профессиональные объединения, некоммерческие организации. В декабре 2023 года RAND Corporation была внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

https://ria.ru/20250306/fsb-2003347153.html

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сша, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), rand, снг