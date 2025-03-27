Спецслужбы Украины под прикрытием RAND интересуются российской авиацией
ФСБ: спецслужбы Украины под прикрытием RAND интересуются авиацией ВКС России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Целью действующих под прикрытием RAND Corporation украинских спецслужб является получение секретных данных о стратегической авиации, а также численности и дислокации подразделений ВС РФ, участвующих в СВО, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
В спецслужбе рассказали, что украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в РФ и добычей сведений о проведении СВО.
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"Целью данных контактов является получение секретных материалов о боевом применении стратегической авиации ВКС России, численности и дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ФСБ, RAND Corporation - американская экспертно-аналитическая организация, проводящая исследования и оказывающая консалтинговые услуги в интересах госучреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии. Отмечается, что основным заявленным направлением деятельности RAND является содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах общественного благополучия и нацбезопасности США, разработка и выявление стратегических проблем и разработка концепций. Подчеркивается, что значительная часть исследований RAND, посвященная безопасности США, засекречена.
Согласно сообщению, источниками финансирования RAND являются федеральные агентства США, правительства штатов США, местные правительства США, а также правительства, агентства и министерства других стран, международные организации, колледжи, университеты, фонды, профессиональные объединения, некоммерческие организации.
В декабре 2023 года RAND Corporation была внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.