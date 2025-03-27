https://ria.ru/20250327/fsb-2007631584.html

Спецслужбы Украины под прикрытием RAND интересуются российской авиацией

Спецслужбы Украины под прикрытием RAND интересуются российской авиацией - РИА Новости, 27.03.2025

Спецслужбы Украины под прикрытием RAND интересуются российской авиацией

Целью действующих под прикрытием RAND Corporation украинских спецслужб является получение секретных данных о стратегической авиации, а также численности и... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T10:49:00+03:00

2025-03-27T10:49:00+03:00

2025-03-27T10:49:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Целью действующих под прикрытием RAND Corporation украинских спецслужб является получение секретных данных о стратегической авиации, а также численности и дислокации подразделений ВС РФ, участвующих в СВО, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. В спецслужбе рассказали, что украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в РФ и добычей сведений о проведении СВО. "Целью данных контактов является получение секретных материалов о боевом применении стратегической авиации ВКС России, численности и дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении. Как рассказали в ФСБ, RAND Corporation - американская экспертно-аналитическая организация, проводящая исследования и оказывающая консалтинговые услуги в интересах госучреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии. Отмечается, что основным заявленным направлением деятельности RAND является содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах общественного благополучия и нацбезопасности США, разработка и выявление стратегических проблем и разработка концепций. Подчеркивается, что значительная часть исследований RAND, посвященная безопасности США, засекречена. Согласно сообщению, источниками финансирования RAND являются федеральные агентства США, правительства штатов США, местные правительства США, а также правительства, агентства и министерства других стран, международные организации, колледжи, университеты, фонды, профессиональные объединения, некоммерческие организации. В декабре 2023 года RAND Corporation была внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

https://ria.ru/20241111/fsb-1982998475.html

https://ria.ru/20250306/fsb-2003347153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, европа, rand, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, в мире