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Сенаторы Белоруссии и РФ обсудили подготовку к Форуму регионов двух стран - РИА Новости, 27.03.2025
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21:24 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/forum-2007804485.html
Сенаторы Белоруссии и РФ обсудили подготовку к Форуму регионов двух стран
Сенаторы Белоруссии и РФ обсудили подготовку к Форуму регионов двух стран - РИА Новости, 27.03.2025
Сенаторы Белоруссии и РФ обсудили подготовку к Форуму регионов двух стран
Представители верхних палат парламентов Белоруссии и России обсудили подготовку к проведению Форума регионов двух стран в Нижнем Новгороде, сообщила... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:24:00+03:00
2025-03-27T21:24:00+03:00
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МИНСК, 27 мар - РИА Новости. Представители верхних палат парламентов Белоруссии и России обсудили подготовку к проведению Форума регионов двух стран в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба Совета республики Национального собрания Белоруссии. "В Совете республики под руководством заместителя председателя Совета республики Сергея Хоменко в режиме видео-конференц-связи состоялось совместное заседание российского и белорусского организационных комитетов по подготовке и проведению ХII Форума регионов России и Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале верхней палаты белорусского парламента. Отмечается, что обсужден весь спектр вопросов подготовки мероприятий ХII Форума регионов, включая пленарное заседание, деловую программу, встречу председателя Совета республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Белоруссии, с молодежью, подписание в рамках мероприятий форума межправительственных и межрегиональных соглашений о сотрудничестве и другие. Хоменко напомнил о тематике ХII Форума регионов России и Белоруссии - "Молодежь Беларуси и России - наследники Великой Победы и будущее Союзного государства". По его словам, группа сотрудников секретариата Совета республики вместе с российскими коллегами уже посетила место проведения форума в Нижнем Новгороде. "Сегодня мы провели плановое мероприятие, которое я бы назвал сверкой часов. Совместно с представителями Совета Федерации мы обсудили основные вопросы, которые будут рассмотрены на форуме. Самое серьезное внимание было уделено вопросам содержательной части, проведения выставки достижений народного хозяйства. И конечно же, секционной работе", - сказал Хоменко. Он добавил, что на секциях планируется рассмотреть вопросы, касающиеся совершенствования правовой деятельности, взаимодействия на уровне местных исполнительных органов, роли культуры в доведении исторической правды о Великой Победы, а также взаимодействия между молодежными организациями.
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белоруссия, россия, нижний новгород, наталья кочанова, валентина матвиенко, совет федерации рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Нижний Новгород, Наталья Кочанова, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Сенаторы Белоруссии и РФ обсудили подготовку к Форуму регионов двух стран

Состоялось заседание по подготовке к Форуму регионов России и Беларуси

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Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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МИНСК, 27 мар - РИА Новости. Представители верхних палат парламентов Белоруссии и России обсудили подготовку к проведению Форума регионов двух стран в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба Совета республики Национального собрания Белоруссии.
«
"В Совете республики под руководством заместителя председателя Совета республики Сергея Хоменко в режиме видео-конференц-связи состоялось совместное заседание российского и белорусского организационных комитетов по подготовке и проведению ХII Форума регионов России и Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале верхней палаты белорусского парламента.
Отмечается, что обсужден весь спектр вопросов подготовки мероприятий ХII Форума регионов, включая пленарное заседание, деловую программу, встречу председателя Совета республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Белоруссии, с молодежью, подписание в рамках мероприятий форума межправительственных и межрегиональных соглашений о сотрудничестве и другие.
Хоменко напомнил о тематике ХII Форума регионов России и Белоруссии - "Молодежь Беларуси и России - наследники Великой Победы и будущее Союзного государства". По его словам, группа сотрудников секретариата Совета республики вместе с российскими коллегами уже посетила место проведения форума в Нижнем Новгороде.
"Сегодня мы провели плановое мероприятие, которое я бы назвал сверкой часов. Совместно с представителями Совета Федерации мы обсудили основные вопросы, которые будут рассмотрены на форуме. Самое серьезное внимание было уделено вопросам содержательной части, проведения выставки достижений народного хозяйства. И конечно же, секционной работе", - сказал Хоменко. Он добавил, что на секциях планируется рассмотреть вопросы, касающиеся совершенствования правовой деятельности, взаимодействия на уровне местных исполнительных органов, роли культуры в доведении исторической правды о Великой Победы, а также взаимодействия между молодежными организациями.
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