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Сенаторы Белоруссии и РФ обсудили подготовку к Форуму регионов двух стран

Сенаторы Белоруссии и РФ обсудили подготовку к Форуму регионов двух стран - РИА Новости, 27.03.2025

Сенаторы Белоруссии и РФ обсудили подготовку к Форуму регионов двух стран

Представители верхних палат парламентов Белоруссии и России обсудили подготовку к проведению Форума регионов двух стран в Нижнем Новгороде, сообщила... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:24:00+03:00

2025-03-27T21:24:00+03:00

2025-03-27T21:24:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

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россия

нижний новгород

наталья кочанова

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МИНСК, 27 мар - РИА Новости. Представители верхних палат парламентов Белоруссии и России обсудили подготовку к проведению Форума регионов двух стран в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба Совета республики Национального собрания Белоруссии. "В Совете республики под руководством заместителя председателя Совета республики Сергея Хоменко в режиме видео-конференц-связи состоялось совместное заседание российского и белорусского организационных комитетов по подготовке и проведению ХII Форума регионов России и Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале верхней палаты белорусского парламента. Отмечается, что обсужден весь спектр вопросов подготовки мероприятий ХII Форума регионов, включая пленарное заседание, деловую программу, встречу председателя Совета республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Белоруссии, с молодежью, подписание в рамках мероприятий форума межправительственных и межрегиональных соглашений о сотрудничестве и другие. Хоменко напомнил о тематике ХII Форума регионов России и Белоруссии - "Молодежь Беларуси и России - наследники Великой Победы и будущее Союзного государства". По его словам, группа сотрудников секретариата Совета республики вместе с российскими коллегами уже посетила место проведения форума в Нижнем Новгороде. "Сегодня мы провели плановое мероприятие, которое я бы назвал сверкой часов. Совместно с представителями Совета Федерации мы обсудили основные вопросы, которые будут рассмотрены на форуме. Самое серьезное внимание было уделено вопросам содержательной части, проведения выставки достижений народного хозяйства. И конечно же, секционной работе", - сказал Хоменко. Он добавил, что на секциях планируется рассмотреть вопросы, касающиеся совершенствования правовой деятельности, взаимодействия на уровне местных исполнительных органов, роли культуры в доведении исторической правды о Великой Победы, а также взаимодействия между молодежными организациями.

https://ria.ru/20241129/volodin-1986524496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, нижний новгород, наталья кочанова, валентина матвиенко, совет федерации рф