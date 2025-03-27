https://ria.ru/20250327/forum-2006493973.html
Форум "Синтез инноваций в ИТ-отрасли" пройдет 2 апреля
Форум "Синтез инноваций в ИТ-отрасли" пройдет 2 апреля - РИА Новости, 27.03.2025
Форум "Синтез инноваций в ИТ-отрасли" пройдет 2 апреля
Форум "Синтез инноваций в ИТ-отрасли" состоится 2 апреля в 12:00 на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня". РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T11:20:00+03:00
2025-03-27T11:20:00+03:00
2025-03-27T11:20:00+03:00
россия
технологии
экономика
it-индустрия
москва
it-компании
по (программное обеспечение)
ржд
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Форум "Синтез инноваций в ИТ-отрасли" состоится 2 апреля в 12:00 на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".Топ-менеджеры отраслевых компаний обсудят вызовы в сфере разработки ИТ-решений, возможности объединения экспертизы и технологий для создания конкурентоспособных продуктов. Участники форума рассмотрят преимущества и сложности запуска единой платформы для интеграции всего программного обеспечения (ПО), оценят уровень и перспективы развития программно-аппаратных комплексов, сформулируют рекомендации для бизнеса и государства по развитию ИТ-сферы. На форуме будут также представлены проекты внедрения отечественного софта.В пленарной дискуссии форума примут участие генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов, старший вице-президент Банка ВТБ Сергей Безбогов, ИТ-директор ПАО "Газпром нефть" Антон Думин, начальник департамента информатизации ОАО "РЖД" Кирилл Семион, директор по цифровым инновациям и ИТ компании "Лента" Сергей Сергеев, генеральный директор "Группы Астра" Илья Сивцев.Организатор форума – российский мультипродуктовый вендор отечественного ПО НОТА, созданный в 2023 году на основе обширной экспертизы ИТ-холдинга Т1.
https://ria.ru/20250318/rets-2005681491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, экономика, it-индустрия, москва, it-компании, по (программное обеспечение), ржд, втб (банк)
Россия, Технологии, Экономика, IT-индустрия, Москва, IT-компании, ПО (программное обеспечение), РЖД, ВТБ (банк)
Форум "Синтез инноваций в ИТ-отрасли" пройдет 2 апреля
Форум "Синтез инноваций в ИТ-отрасли" состоится в Москве 2 апреля
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Форум "Синтез инноваций в ИТ-отрасли" состоится 2 апреля в 12:00 на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Топ-менеджеры отраслевых компаний обсудят вызовы в сфере разработки ИТ-решений, возможности объединения экспертизы и технологий для создания конкурентоспособных продуктов. Участники форума рассмотрят преимущества и сложности запуска единой платформы для интеграции всего программного обеспечения (ПО), оценят уровень и перспективы развития программно-аппаратных комплексов, сформулируют рекомендации для бизнеса и государства по развитию ИТ-сферы. На форуме будут также представлены проекты внедрения отечественного софта.
В пленарной дискуссии форума примут участие генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов, старший вице-президент Банка ВТБ Сергей Безбогов, ИТ-директор ПАО "Газпром нефть" Антон Думин, начальник департамента информатизации ОАО "РЖД" Кирилл Семион, директор по цифровым инновациям и ИТ компании "Лента" Сергей Сергеев, генеральный директор "Группы Астра" Илья Сивцев.
Организатор форума – российский мультипродуктовый вендор отечественного ПО НОТА, созданный в 2023 году на основе обширной экспертизы ИТ-холдинга Т1.