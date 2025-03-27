https://ria.ru/20250327/forum-2006493973.html

Форум "Синтез инноваций в ИТ-отрасли" пройдет 2 апреля

Форум "Синтез инноваций в ИТ-отрасли" пройдет 2 апреля - РИА Новости, 27.03.2025

Форум "Синтез инноваций в ИТ-отрасли" пройдет 2 апреля

Форум "Синтез инноваций в ИТ-отрасли" состоится 2 апреля в 12:00 на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня". РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T11:20:00+03:00

2025-03-27T11:20:00+03:00

2025-03-27T11:20:00+03:00

россия

технологии

экономика

it-индустрия

москва

it-компании

по (программное обеспечение)

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006537015_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_59a28758d589ffded3d70caeb1850f2c.jpg

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Форум "Синтез инноваций в ИТ-отрасли" состоится 2 апреля в 12:00 на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".Топ-менеджеры отраслевых компаний обсудят вызовы в сфере разработки ИТ-решений, возможности объединения экспертизы и технологий для создания конкурентоспособных продуктов. Участники форума рассмотрят преимущества и сложности запуска единой платформы для интеграции всего программного обеспечения (ПО), оценят уровень и перспективы развития программно-аппаратных комплексов, сформулируют рекомендации для бизнеса и государства по развитию ИТ-сферы. На форуме будут также представлены проекты внедрения отечественного софта.В пленарной дискуссии форума примут участие генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов, старший вице-президент Банка ВТБ Сергей Безбогов, ИТ-директор ПАО "Газпром нефть" Антон Думин, начальник департамента информатизации ОАО "РЖД" Кирилл Семион, директор по цифровым инновациям и ИТ компании "Лента" Сергей Сергеев, генеральный директор "Группы Астра" Илья Сивцев.Организатор форума – российский мультипродуктовый вендор отечественного ПО НОТА, созданный в 2023 году на основе обширной экспертизы ИТ-холдинга Т1.

https://ria.ru/20250318/rets-2005681491.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, технологии, экономика, it-индустрия, москва, it-компании, по (программное обеспечение), ржд, втб (банк)