Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал основу стратегической безопасности России - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 27.03.2025 (обновлено: 23:48 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/flot-2007821638.html
Путин назвал основу стратегической безопасности России
Путин назвал основу стратегической безопасности России - РИА Новости, 27.03.2025
Путин назвал основу стратегической безопасности России
Российский военный флот составляет основу стратегической безопасности страны, сказал президент РФ Владимир Путин во время общения с экипажем атомного подводного РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:34:00+03:00
2025-03-27T23:48:00+03:00
россия
мурманск
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837122385_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_0ae30b34727765ce155d22ebb26b3e81.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Российский военный флот составляет основу стратегической безопасности страны, сказал президент РФ Владимир Путин во время общения с экипажем атомного подводного крейсера "Архангельск".В ходе общения Путин сообщил, что Россия будет строить новые надводные и подводные суда, улучшать их характеристики. Они должны быть боеспособными и эффективными."Потому что это оружие, которое должно служить стране многие десятилетия, составляет основу нашей стратегической безопасности", - подчеркнул Путин, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.Президент в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
https://ria.ru/20250327/putin-2007823890.html
https://ria.ru/20250327/podlodka-2007822038.html
россия
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837122385_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3283409da75f6242ccc4a33c10891d28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мурманск, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Мурманск, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Путин назвал основу стратегической безопасности России

Путин назвал военный флот основой стратегической безопасности России

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Корабли Черноморского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Российский военный флот составляет основу стратегической безопасности страны, сказал президент РФ Владимир Путин во время общения с экипажем атомного подводного крейсера "Архангельск".
В ходе общения Путин сообщил, что Россия будет строить новые надводные и подводные суда, улучшать их характеристики. Они должны быть боеспособными и эффективными.
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин назвал участие в боевых действиях испытанием для любого человека
Вчера, 23:47
"Потому что это оружие, которое должно служить стране многие десятилетия, составляет основу нашей стратегической безопасности", - подчеркнул Путин, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.
Президент в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
Кадры с атомного подводного крейсера Архангельск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Опубликованы кадры с атомной подлодки, которую осмотрел Путин
Вчера, 23:35
 
РоссияМурманскВладимир ПутинБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала