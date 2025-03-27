https://ria.ru/20250327/flot-2007821638.html
Путин назвал основу стратегической безопасности России
Путин назвал основу стратегической безопасности России - РИА Новости, 27.03.2025
Путин назвал основу стратегической безопасности России
Российский военный флот составляет основу стратегической безопасности страны, сказал президент РФ Владимир Путин во время общения с экипажем атомного подводного РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:34:00+03:00
2025-03-27T23:34:00+03:00
2025-03-27T23:48:00+03:00
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владимир путин
безопасность
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Российский военный флот составляет основу стратегической безопасности страны, сказал президент РФ Владимир Путин во время общения с экипажем атомного подводного крейсера "Архангельск".В ходе общения Путин сообщил, что Россия будет строить новые надводные и подводные суда, улучшать их характеристики. Они должны быть боеспособными и эффективными."Потому что это оружие, которое должно служить стране многие десятилетия, составляет основу нашей стратегической безопасности", - подчеркнул Путин, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.Президент в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
https://ria.ru/20250327/putin-2007823890.html
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россия, мурманск, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Мурманск, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Путин назвал основу стратегической безопасности России
Путин назвал военный флот основой стратегической безопасности России