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Россия открыта для кооперации по торговому флоту в Арктике, заявил Путин
Россия открыта для кооперации по торговому флоту в Арктике, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Россия открыта для кооперации по торговому флоту в Арктике, заявил Путин
Россия открыта для международной кооперации по строительству торгового флота в Арктике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:19:00+03:00
2025-03-27T20:19:00+03:00
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия открыта для международной кооперации по строительству торгового флота в Арктике, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Надо признать, что только отечественных судостроительных мощностей сейчас для этих целей недостаточно. В этой связи надо действовать по всем направлениям: приобретать и заказывать готовые суда, налаживать кооперацию с мировыми производителями, и в целом выстраивать всю систему российского судостроения исходя из тех задач, которые стоят перед нами", - сказал он, выступая на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
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россия, арктика, мурманск, владимир путин, в мире
Россия, Арктика, Мурманск, Владимир Путин, В мире
Россия открыта для кооперации по торговому флоту в Арктике, заявил Путин
Путин: Россия открыта для кооперации по строительству торгового флота в Арктике