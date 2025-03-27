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Россия открыта для кооперации по торговому флоту в Арктике, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
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20:19 27.03.2025 (обновлено: 20:20 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/flot-2007794301.html
Россия открыта для кооперации по торговому флоту в Арктике, заявил Путин
Россия открыта для кооперации по торговому флоту в Арктике, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Россия открыта для кооперации по торговому флоту в Арктике, заявил Путин
Россия открыта для международной кооперации по строительству торгового флота в Арктике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:19:00+03:00
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арктика
мурманск
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия открыта для международной кооперации по строительству торгового флота в Арктике, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Надо признать, что только отечественных судостроительных мощностей сейчас для этих целей недостаточно. В этой связи надо действовать по всем направлениям: приобретать и заказывать готовые суда, налаживать кооперацию с мировыми производителями, и в целом выстраивать всю систему российского судостроения исходя из тех задач, которые стоят перед нами", - сказал он, выступая на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
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россия, арктика, мурманск, владимир путин, в мире
Россия, Арктика, Мурманск, Владимир Путин, В мире
Россия открыта для кооперации по торговому флоту в Арктике, заявил Путин

Путин: Россия открыта для кооперации по строительству торгового флота в Арктике

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия открыта для международной кооперации по строительству торгового флота в Арктике, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.
"Надо признать, что только отечественных судостроительных мощностей сейчас для этих целей недостаточно. В этой связи надо действовать по всем направлениям: приобретать и заказывать готовые суда, налаживать кооперацию с мировыми производителями, и в целом выстраивать всю систему российского судостроения исходя из тех задач, которые стоят перед нами", - сказал он, выступая на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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