https://ria.ru/20250327/flot-2007791441.html

России нужен торговый флот для судоходства по Севморпути, заявил Путин

России нужен торговый флот для судоходства по Севморпути, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

России нужен торговый флот для судоходства по Севморпути, заявил Путин

России нужен собственный торговый флот для судоходства по северному морскому пути, включая грузовые и спасательные суда, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

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россия

арктика

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. России нужен собственный торговый флот для судоходства по северному морскому пути, включая грузовые и спасательные суда, заявил президент РФ Владимир Путин. "России, как державе, нужен свой торговый флот в Арктике, включая грузовые и аварийно-спасательные суда, которые будут обеспечивать перевозку как по северным морям, так и по внутренним водным путям арктических регионов", - сказал Путин во время выступления на международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога".

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россия, арктика, владимир путин, экономика