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России нужен торговый флот для судоходства по Севморпути, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
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20:10 27.03.2025 (обновлено: 20:11 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/flot-2007791441.html
России нужен торговый флот для судоходства по Севморпути, заявил Путин
России нужен торговый флот для судоходства по Севморпути, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
России нужен торговый флот для судоходства по Севморпути, заявил Путин
России нужен собственный торговый флот для судоходства по северному морскому пути, включая грузовые и спасательные суда, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
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россия
арктика
владимир путин
экономика
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. России нужен собственный торговый флот для судоходства по северному морскому пути, включая грузовые и спасательные суда, заявил президент РФ Владимир Путин. "России, как державе, нужен свой торговый флот в Арктике, включая грузовые и аварийно-спасательные суда, которые будут обеспечивать перевозку как по северным морям, так и по внутренним водным путям арктических регионов", - сказал Путин во время выступления на международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007789521.html
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россия, арктика, владимир путин, экономика
Россия, Арктика, Владимир Путин, Экономика
России нужен торговый флот для судоходства по Севморпути, заявил Путин

Путин: России нужен собственный торговый флот для судоходства по Севморпути

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на морской порт Дудинка Северного морского пути
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути . Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. России нужен собственный торговый флот для судоходства по северному морскому пути, включая грузовые и спасательные суда, заявил президент РФ Владимир Путин.
"России, как державе, нужен свой торговый флот в Арктике, включая грузовые и аварийно-спасательные суда, которые будут обеспечивать перевозку как по северным морям, так и по внутренним водным путям арктических регионов", - сказал Путин во время выступления на международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога".
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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РоссияАрктикаВладимир ПутинЭкономика
 
 
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