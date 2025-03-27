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России нужен торговый флот для судоходства по Севморпути, заявил Путин
России нужен торговый флот для судоходства по Севморпути, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
России нужен торговый флот для судоходства по Севморпути, заявил Путин
России нужен собственный торговый флот для судоходства по северному морскому пути, включая грузовые и спасательные суда, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:10:00+03:00
2025-03-27T20:10:00+03:00
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. России нужен собственный торговый флот для судоходства по северному морскому пути, включая грузовые и спасательные суда, заявил президент РФ Владимир Путин. "России, как державе, нужен свой торговый флот в Арктике, включая грузовые и аварийно-спасательные суда, которые будут обеспечивать перевозку как по северным морям, так и по внутренним водным путям арктических регионов", - сказал Путин во время выступления на международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога".
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россия, арктика, владимир путин, экономика
Россия, Арктика, Владимир Путин, Экономика
России нужен торговый флот для судоходства по Севморпути, заявил Путин
Путин: России нужен собственный торговый флот для судоходства по Севморпути