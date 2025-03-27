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СМИ раскрыли новый план Европы против России - РИА Новости, 27.03.2025
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12:32 27.03.2025 (обновлено: 12:42 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/evropa-2007652307.html
СМИ раскрыли новый план Европы против России
СМИ раскрыли новый план Европы против России - РИА Новости, 27.03.2025
СМИ раскрыли новый план Европы против России
Европейские страны пытаются сорвать соглашение России и США по прекращению огня в Черном море, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:32:00+03:00
2025-03-27T12:42:00+03:00
россия
сша
черное море
россельхозбанк
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Европейские страны пытаются сорвать соглашение России и США по прекращению огня в Черном море, пишет Responsible Statecraft."Складывается ощущение, что ЕС ставит палки в колеса нашумевшему соглашению между Россией и США о прекращении огня в Черном море", — говорится в материале.Как предупредил обозреватель, требование Евросоюза вывести российские войска с Украины может подорвать мирный процесс между Москвой и Вашингтоном, который и так висит на волоске.Накануне в ЕС на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии и обсуждения снятия санкций заявили РИА Новости, что намерены только усиливать санкционное давление на Россию.На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250327/peregovory-2007616770.html
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россия, сша, черное море, россельхозбанк, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Черное море, Россельхозбанк, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
СМИ раскрыли новый план Европы против России

RS: Европа пытается сорвать соглашение по прекращению огня в Черном море

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Европейские страны пытаются сорвать соглашение России и США по прекращению огня в Черном море, пишет Responsible Statecraft.
«
"Складывается ощущение, что ЕС ставит палки в колеса нашумевшему соглашению между Россией и США о прекращении огня в Черном море", — говорится в материале.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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Как предупредил обозреватель, требование Евросоюза вывести российские войска с Украины может подорвать мирный процесс между Москвой и Вашингтоном, который и так висит на волоске.
Накануне в ЕС на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии и обсуждения снятия санкций заявили РИА Новости, что намерены только усиливать санкционное давление на Россию.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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РоссияСШАЧерное мореРоссельхозбанкПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
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