https://ria.ru/20250327/evropa-2007652307.html

СМИ раскрыли новый план Европы против России

СМИ раскрыли новый план Европы против России - РИА Новости, 27.03.2025

СМИ раскрыли новый план Европы против России

Европейские страны пытаются сорвать соглашение России и США по прекращению огня в Черном море, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:32:00+03:00

2025-03-27T12:32:00+03:00

2025-03-27T12:42:00+03:00

россия

сша

черное море

россельхозбанк

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Европейские страны пытаются сорвать соглашение России и США по прекращению огня в Черном море, пишет Responsible Statecraft."Складывается ощущение, что ЕС ставит палки в колеса нашумевшему соглашению между Россией и США о прекращении огня в Черном море", — говорится в материале.Как предупредил обозреватель, требование Евросоюза вывести российские войска с Украины может подорвать мирный процесс между Москвой и Вашингтоном, который и так висит на волоске.Накануне в ЕС на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии и обсуждения снятия санкций заявили РИА Новости, что намерены только усиливать санкционное давление на Россию.На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250327/peregovory-2007616770.html

https://ria.ru/20250327/putin-2007609725.html

россия

сша

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, черное море, россельхозбанк, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире