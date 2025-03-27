СМИ раскрыли новый план Европы против России
RS: Европа пытается сорвать соглашение по прекращению огня в Черном море
© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Европейские страны пытаются сорвать соглашение России и США по прекращению огня в Черном море, пишет Responsible Statecraft.
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"Складывается ощущение, что ЕС ставит палки в колеса нашумевшему соглашению между Россией и США о прекращении огня в Черном море", — говорится в материале.
Как предупредил обозреватель, требование Евросоюза вывести российские войска с Украины может подорвать мирный процесс между Москвой и Вашингтоном, который и так висит на волоске.
Накануне в ЕС на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии и обсуждения снятия санкций заявили РИА Новости, что намерены только усиливать санкционное давление на Россию.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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