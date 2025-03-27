https://ria.ru/20250327/evropa-2007592886.html

Ульянов призвал европейцев готовиться к очередному раунду промывки мозгов

Ульянов призвал европейцев готовиться к очередному раунду промывки мозгов - РИА Новости, 27.03.2025

Ульянов призвал европейцев готовиться к очередному раунду промывки мозгов

Европейцам следует готовиться к очередному раунду промывки мозгов о "российской угрозе" от руководства Евросоюза, заявил постпред РФ при международных... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T02:51:00+03:00

2025-03-27T02:51:00+03:00

2025-03-27T02:51:00+03:00

россия

вена

европа

михаил ульянов (дипломат)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Европейцам следует готовиться к очередному раунду промывки мозгов о "российской угрозе" от руководства Евросоюза, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя сообщение Службы внешней разведки (СВР) России. Ранее СВР сообщила, что руководство Евросоюза пользуется пропагандистскими приёмами Третьего рейха и составило план по распространению русофобских нарративов среди населения Европы. "Директор Службы внешней разведки Российской Федерации заявил, что, согласно полученным разведданным, руководство Европейского союза взяло на вооружение пропагандистские приемы запугивания европейцев "российской угрозой". Дорогие европейцы, приготовьтесь к очередному раунду промывания мозгов", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.

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вена

европа

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Дарья Буймова

россия, вена, европа, михаил ульянов (дипломат), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире