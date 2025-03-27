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Ульянов призвал европейцев готовиться к очередному раунду промывки мозгов - РИА Новости, 27.03.2025
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02:51 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/evropa-2007592886.html
Ульянов призвал европейцев готовиться к очередному раунду промывки мозгов
Ульянов призвал европейцев готовиться к очередному раунду промывки мозгов - РИА Новости, 27.03.2025
Ульянов призвал европейцев готовиться к очередному раунду промывки мозгов
Европейцам следует готовиться к очередному раунду промывки мозгов о "российской угрозе" от руководства Евросоюза, заявил постпред РФ при международных... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T02:51:00+03:00
2025-03-27T02:51:00+03:00
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вена
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михаил ульянов (дипломат)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Европейцам следует готовиться к очередному раунду промывки мозгов о "российской угрозе" от руководства Евросоюза, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя сообщение Службы внешней разведки (СВР) России. Ранее СВР сообщила, что руководство Евросоюза пользуется пропагандистскими приёмами Третьего рейха и составило план по распространению русофобских нарративов среди населения Европы. "Директор Службы внешней разведки Российской Федерации заявил, что, согласно полученным разведданным, руководство Европейского союза взяло на вооружение пропагандистские приемы запугивания европейцев "российской угрозой". Дорогие европейцы, приготовьтесь к очередному раунду промывания мозгов", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
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россия, вена, европа, михаил ульянов (дипломат), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Вена, Европа, Михаил Ульянов (дипломат), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Ульянов призвал европейцев готовиться к очередному раунду промывки мозгов

Ульянов призвал европейцев готовиться к раунду промывки мозгов от властей ЕС

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Европейцам следует готовиться к очередному раунду промывки мозгов о "российской угрозе" от руководства Евросоюза, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя сообщение Службы внешней разведки (СВР) России.
Ранее СВР сообщила, что руководство Евросоюза пользуется пропагандистскими приёмами Третьего рейха и составило план по распространению русофобских нарративов среди населения Европы.
"Директор Службы внешней разведки Российской Федерации заявил, что, согласно полученным разведданным, руководство Европейского союза взяло на вооружение пропагандистские приемы запугивания европейцев "российской угрозой". Дорогие европейцы, приготовьтесь к очередному раунду промывания мозгов", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Песков: "российская угроза" для Европы носит эфемерный характер
17 марта, 19:06
 
РоссияВенаЕвропаМихаил Ульянов (дипломат)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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