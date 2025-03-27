https://ria.ru/20250327/evropa-2007592886.html
Ульянов призвал европейцев готовиться к очередному раунду промывки мозгов
Ульянов призвал европейцев готовиться к очередному раунду промывки мозгов - РИА Новости, 27.03.2025
Ульянов призвал европейцев готовиться к очередному раунду промывки мозгов
Европейцам следует готовиться к очередному раунду промывки мозгов о "российской угрозе" от руководства Евросоюза, заявил постпред РФ при международных... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T02:51:00+03:00
2025-03-27T02:51:00+03:00
2025-03-27T02:51:00+03:00
россия
вена
европа
михаил ульянов (дипломат)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151118/85/1511188510_0:93:2769:1651_1920x0_80_0_0_898451fcab01d36cda9bc2bb8fff3be8.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Европейцам следует готовиться к очередному раунду промывки мозгов о "российской угрозе" от руководства Евросоюза, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя сообщение Службы внешней разведки (СВР) России. Ранее СВР сообщила, что руководство Евросоюза пользуется пропагандистскими приёмами Третьего рейха и составило план по распространению русофобских нарративов среди населения Европы. "Директор Службы внешней разведки Российской Федерации заявил, что, согласно полученным разведданным, руководство Европейского союза взяло на вооружение пропагандистские приемы запугивания европейцев "российской угрозой". Дорогие европейцы, приготовьтесь к очередному раунду промывания мозгов", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250317/peskov-2005573973.html
россия
вена
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151118/85/1511188510_303:0:2764:1846_1920x0_80_0_0_97041f5f0122018854f06a5d87d84fd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вена, европа, михаил ульянов (дипломат), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Вена, Европа, Михаил Ульянов (дипломат), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Ульянов призвал европейцев готовиться к очередному раунду промывки мозгов
Ульянов призвал европейцев готовиться к раунду промывки мозгов от властей ЕС