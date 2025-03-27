Politico: в ЕС обиделись на обсуждение Россией и США "Северных потоков"
Politico: в ЕС обиделись из-за обсуждения "Северных потоков" без его участия
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В ЕС обиделись из-за того, что тема восстановления "Северных потоков" обсуждается без его участия, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов блока.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается.
В СВР рассказали, почему США пошли на подрыв "Северных потоков"
7 октября 2024, 15:34
"Тот факт, что разговоры о "Северном потоке" проходят без участия Европы, - это "безумие", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на одного из неназванных дипломатов.
По мнению другого дипломата, этот вопрос должен находиться строго в компетенции Европы.
Третий дипломат посетовал на то, что администрация президента США Дональда Трампа хочет заручиться новыми рычагами давления на Европу. "Это экономический империализм", - добавил он.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
Посол Нечаев назвал последствия подрыва "Северных потоков"
25 сентября 2024, 14:20
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда в полном объеме выполняет все свои обязательства.