https://ria.ru/20250327/es-2007630243.html

Politico: в ЕС обиделись на обсуждение Россией и США "Северных потоков"

Politico: в ЕС обиделись на обсуждение Россией и США "Северных потоков" - РИА Новости, 27.03.2025

Politico: в ЕС обиделись на обсуждение Россией и США "Северных потоков"

В ЕС обиделись из-за того, что тема восстановления "Северных потоков" обсуждается без его участия, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов блока. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T10:43:00+03:00

2025-03-27T10:43:00+03:00

2025-03-27T10:43:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В ЕС обиделись из-за того, что тема восстановления "Северных потоков" обсуждается без его участия, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов блока. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается."Тот факт, что разговоры о "Северном потоке" проходят без участия Европы, - это "безумие", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на одного из неназванных дипломатов. По мнению другого дипломата, этот вопрос должен находиться строго в компетенции Европы. Третий дипломат посетовал на то, что администрация президента США Дональда Трампа хочет заручиться новыми рычагами давления на Европу. "Это экономический империализм", - добавил он. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда в полном объеме выполняет все свои обязательства.

https://ria.ru/20241007/gazoprovody-1976793984.html

https://ria.ru/20240925/nechaev-1974610765.html

https://ria.ru/20250302/potoki-2002575831.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, европа, сша, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, politico, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, в мире, северный поток