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Politico: в ЕС обиделись на обсуждение Россией и США "Северных потоков" - РИА Новости, 27.03.2025
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10:43 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/es-2007630243.html
Politico: в ЕС обиделись на обсуждение Россией и США "Северных потоков"
Politico: в ЕС обиделись на обсуждение Россией и США "Северных потоков" - РИА Новости, 27.03.2025
Politico: в ЕС обиделись на обсуждение Россией и США "Северных потоков"
В ЕС обиделись из-за того, что тема восстановления "Северных потоков" обсуждается без его участия, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов блока. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T10:43:00+03:00
2025-03-27T10:43:00+03:00
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дональд трамп
владимир путин
евросоюз
politico
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В ЕС обиделись из-за того, что тема восстановления "Северных потоков" обсуждается без его участия, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов блока. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается."Тот факт, что разговоры о "Северном потоке" проходят без участия Европы, - это "безумие", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на одного из неназванных дипломатов. По мнению другого дипломата, этот вопрос должен находиться строго в компетенции Европы. Третий дипломат посетовал на то, что администрация президента США Дональда Трампа хочет заручиться новыми рычагами давления на Европу. "Это экономический империализм", - добавил он. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда в полном объеме выполняет все свои обязательства.
https://ria.ru/20241007/gazoprovody-1976793984.html
https://ria.ru/20240925/nechaev-1974610765.html
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россия, европа, сша, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, politico, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, в мире, северный поток
Россия, Европа, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Politico, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, В мире, Северный поток
Politico: в ЕС обиделись на обсуждение Россией и США "Северных потоков"

Politico: в ЕС обиделись из-за обсуждения "Северных потоков" без его участия

© Fotolia / jorisvo Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Fotolia / jorisvo
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В ЕС обиделись из-за того, что тема восстановления "Северных потоков" обсуждается без его участия, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов блока.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается.
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"Тот факт, что разговоры о "Северном потоке" проходят без участия Европы, - это "безумие", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на одного из неназванных дипломатов.
По мнению другого дипломата, этот вопрос должен находиться строго в компетенции Европы.
Третий дипломат посетовал на то, что администрация президента США Дональда Трампа хочет заручиться новыми рычагами давления на Европу. "Это экономический империализм", - добавил он.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
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В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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РоссияЕвропаСШАСергей ЛавровДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзPoliticoГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2В миреСеверный поток
 
 
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