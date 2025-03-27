https://ria.ru/20250327/energetika-2007743891.html

В РФПИ назвали безопасность энергетики шагом к решению конфликта на Украине

В РФПИ назвали безопасность энергетики шагом к решению конфликта на Украине - РИА Новости, 27.03.2025

В РФПИ назвали безопасность энергетики шагом к решению конфликта на Украине

Договоренности о прекращении ударов по энергоинфраструктуре стали первым шагом по деэскалации украинского конфликта за три года, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:32:00+03:00

2025-03-27T17:32:00+03:00

2025-03-27T17:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

кирилл дмитриев

дональд трамп

владимир путин

российский фонд прямых инвестиций

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Договоренности о прекращении ударов по энергоинфраструктуре стали первым шагом по деэскалации украинского конфликта за три года, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Ну, во-первых, я фокусируюсь на экономике и инвестициях, поэтому я не комментирую политические проблемы, но я думаю, что единственное, что я могу сказать, это то, что у нас очень хороший диалог. Я думаю, это очень важно. США пытаются понять позицию России, понимать, что может быть сделано, какие ограничения, какая логика. Я думаю, это очень здоровый подход, чтобы действительно понять, что может быть сделано. И уже есть очень хорошие результаты. Прекращение ударов по энергетической инфраструктуре – это главный результат. И, честно говоря, это хороший результат для Украины. Это хороший результат, я думаю, для России, это хороший результат для мира. Это первый этап деэскалации в последние три года", - отметил Дмитриев. "Благодаря коммуникации с Россией в США мы смогли достигнуть первого деэскалации, который остановит удары по энергоинфраструктуре. Второй шаг – это возможный перезапуск Черноморской сделки, который, опять же, может быть важным для мира и для 100 миллионов людей в мире. Мы пытаемся решить шаги, чтобы реализовать это дело, и это будет очень важно. Я думаю, что шаг за шагом, через диалог, мы можем получить более ясную картину, как мы можем двигаться политически", - добавил он. Дмитриев подчеркнул, что через диалог можно найти решение. "Я думаю, что только через компромисс и дискуссии можно достигнуть реального прогресса. Я думаю, что администрация Трампа пытается найти решения", - отметил он. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина тоже поддержит это. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева. Ранее во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. Кремль также опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

https://ria.ru/20250319/peskov-2005957518.html

https://ria.ru/20250319/glava-2005886403.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, украина, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций