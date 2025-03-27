https://ria.ru/20250327/ek-2007708669.html

Еврокомиссия ответила на вопрос о снятии санкций с Россельхозбанка

Еврокомиссия ответила на вопрос о снятии санкций с Россельхозбанка - РИА Новости, 27.03.2025

Еврокомиссия ответила на вопрос о снятии санкций с Россельхозбанка

Еврокомиссия на вопрос о возможном снятии санкций с Россельхозбанка заявила, что для снятия любых ограничений необходимо единогласное решение стран ЕС. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T15:19:00+03:00

2025-03-27T15:19:00+03:00

2025-03-27T15:20:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Еврокомиссия на вопрос о возможном снятии санкций с Россельхозбанка заявила, что для снятия любых ограничений необходимо единогласное решение стран ЕС. "С политической точки зрения, мы считаем необходимым оказывать максимальное давление на Россию для достижения справедливого и устойчивого мира на Украине… С юридической точки зрения, для снятия ограничений необходимо единогласное согласие Совета ЕС", - сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы евросоюза Анитта Хиппер. Ранее Хиппер заявила РИА Новости, что ЕС на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии и обсуждения снятия санкций намерен только усиливать санкционное давление на Россию. По ее словам, "безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины" может стать одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций. Хиппер также подчеркнула, что цель ЕС "по-прежнему заключается в поддержке Украины в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира". На этой неделе в Эр-Рияде прошли закрытые экспертные консультации между РФ и США. Отдельно делегация США провела также встречи с представителями Киева. По итогам переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, внедрении договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Он также отметил, что стороны продолжают работать над достижением "прочного мира". Владимир Зеленский заявил, что Украина и США договорились, что кроме США участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны. Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250327/sanktsii-2007675577.html

https://ria.ru/20250327/sanktsii-2007627665.html

https://ria.ru/20250326/makron-2007582190.html

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