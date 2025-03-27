Ефимов: в Москве появится еще 7 тысяч школьных и дошкольных мест
Ефимов: около 7 тыс школьных и дошкольных мест появится на северо-западе Москвы
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. На северо-западе Москвы идет строительство 15 образовательных объектов, где создадут около 7 тысяч школьных и дошкольных мест, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город и девелоперы возводят 15 объектов образования в Северо-Западном административном округе. Из них за счет городского бюджета строятся образовательный комплекс на 550 мест с дошкольным отделением на 150 мест и две школы. Еще 12 проектов реализуются за счет внебюджетных средств. В будущем в этих образовательных организациях смогут обучаться около 7 тысяч юных москвичей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что после окончания строительства большинство внебюджетных учебных заведений войдут в государственную систему образования.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что на северо-западе столицы возводят пять школ, шесть детских садов. Также здесь обустроят образовательный комплекс. Помимо этого, одно дошкольное образовательное учреждения появится в районе Покровское-Стрешнево, а детсад на 255 мест строят в районе Митино.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве образовательных учреждений на северо-западе столицы.