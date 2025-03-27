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Ефимов: в Москве выставили на торги еще 45 земельных участков - РИА Новости, 27.03.2025
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14:12 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/efimov-2007648044.html
Ефимов: в Москве выставили на торги еще 45 земельных участков
Ефимов: в Москве выставили на торги еще 45 земельных участков - РИА Новости, 27.03.2025
Ефимов: в Москве выставили на торги еще 45 земельных участков
В Москве выставили на торги 45 земельных участков для строительства крупных коммерческих и промышленных объектов, а также индивидуального жилищного... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:12:00+03:00
2025-03-27T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
жилье
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В Москве выставили на торги 45 земельных участков для строительства крупных коммерческих и промышленных объектов, а также индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инвесторы и физические лица смогут арендовать и приобрести по итогам торгов 45 участков общей площадью около 19,8 гектара для возведения новых объектов. Они расположены в пяти административных округах", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что всего на участках можно будет возвести свыше 700 тысяч квадратных метров недвижимости. Сюда входят коммерческие и промышленные объекты, частные жилые дома.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что больше всего участков для аренды предлагают в Новой Москве – 31 лот для ИЖС, два – под промышленные инвестиционные проекты и один – для создания культурно-досугового объекта. В Новомосковском административном округе инвесторы и физлица смогут приобрести и арендовать шесть участков. На них планируют построить административно-деловые центры и частный жилой дом.На юго-востоке, юго-западе и востоке Москвы на четырех участках могут возвести 20,2 тысячи "квадратов" жилой, коммерческой и промышленной недвижимости, уточняется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250327/moskva-2007587151.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы, жилье
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы, Жилье
Ефимов: в Москве выставили на торги еще 45 земельных участков

Ефимов: в Москве для ИЖС и новых предприятий на торги выставили 45 участков

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В Москве выставили на торги 45 земельных участков для строительства крупных коммерческих и промышленных объектов, а также индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Инвесторы и физические лица смогут арендовать и приобрести по итогам торгов 45 участков общей площадью около 19,8 гектара для возведения новых объектов. Они расположены в пяти административных округах", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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В сообщении уточняется, что всего на участках можно будет возвести свыше 700 тысяч квадратных метров недвижимости. Сюда входят коммерческие и промышленные объекты, частные жилые дома.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что больше всего участков для аренды предлагают в Новой Москве – 31 лот для ИЖС, два – под промышленные инвестиционные проекты и один – для создания культурно-досугового объекта. В Новомосковском административном округе инвесторы и физлица смогут приобрести и арендовать шесть участков. На них планируют построить административно-деловые центры и частный жилой дом.
На юго-востоке, юго-западе и востоке Москвы на четырех участках могут возвести 20,2 тысячи "квадратов" жилой, коммерческой и промышленной недвижимости, уточняется в пресс-релизе.
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МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманГрадостроительный комплекс МосквыЖилье
 
 
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