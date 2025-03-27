https://ria.ru/20250327/efimov-2007648044.html

Ефимов: в Москве выставили на торги еще 45 земельных участков

Ефимов: в Москве выставили на торги еще 45 земельных участков - РИА Новости, 27.03.2025

Ефимов: в Москве выставили на торги еще 45 земельных участков

В Москве выставили на торги 45 земельных участков для строительства крупных коммерческих и промышленных объектов, а также индивидуального жилищного... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:12:00+03:00

2025-03-27T14:12:00+03:00

2025-03-27T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

жилье

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В Москве выставили на торги 45 земельных участков для строительства крупных коммерческих и промышленных объектов, а также индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инвесторы и физические лица смогут арендовать и приобрести по итогам торгов 45 участков общей площадью около 19,8 гектара для возведения новых объектов. Они расположены в пяти административных округах", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что всего на участках можно будет возвести свыше 700 тысяч квадратных метров недвижимости. Сюда входят коммерческие и промышленные объекты, частные жилые дома.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что больше всего участков для аренды предлагают в Новой Москве – 31 лот для ИЖС, два – под промышленные инвестиционные проекты и один – для создания культурно-досугового объекта. В Новомосковском административном округе инвесторы и физлица смогут приобрести и арендовать шесть участков. На них планируют построить административно-деловые центры и частный жилой дом.На юго-востоке, юго-западе и востоке Москвы на четырех участках могут возвести 20,2 тысячи "квадратов" жилой, коммерческой и промышленной недвижимости, уточняется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20250327/moskva-2007587151.html

https://ria.ru/20250326/moskva-2007325776.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы, жилье