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Отречение от семьи: советские звезды, скрывшие свое происхождение

Отречение от семьи: советские звезды, скрывшие свое происхождение - РИА Новости, 27.03.2025

Отречение от семьи: советские звезды, скрывшие свое происхождение

Когда большевики взяли власть в 1917 году, началась эпоха уравниловки, где аристократическое происхождение стало проклятием. Дворяне лишились не только... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:01:00+03:00

2025-03-27T18:01:00+03:00

2025-03-27T18:01:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Когда большевики взяли власть в 1917 году, началась эпоха уравниловки, где аристократическое происхождение стало проклятием. Дворяне лишились не только имущества, но и прав. Их называли "бывшими людьми", а советская власть часто закрывала глаза на насилие в их адрес.Люди, некогда гордившиеся своими родословными, вынуждены были скрывать прошлое, чтобы выжить. Многие покинули Россию, пряча драгоценности в волосах или игрушках. Но некоторые остались, растворившись в новом обществе. Их дети и внуки стали актерами, режиссерами и певцами, создавая культурное наследие СССР. Мы раскрываем истории 14 знаменитостей, чьи корни уходят в аристократические семьи.Петр ГлебовПетр Глебов, известный по роли Григория Мелехова в экранизации "Тихий Дон", происходил из потомственного дворянского рода Глебовых. Его дед, Владимир Петрович Глебов, был крупным помещиком и предводителем калужского дворянства, а бабка, княжна Софья Николаевна Трубецкая, принадлежала к знатному роду Трубецких.Через свою мать, Марию Александровну Михалкову, Петр приходился двоюродным братом знаменитому режиссеру Сергею Михалкову — автору слов гимна СССР и России. Таким образом, он также являлся дальним родственником современных деятелей культуры Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова.Георгий МиллярГеоргий Францевич Милляр, известный по ролям в фильмах-сказках, особенно образу Бабы-яги, происходил из семьи с аристократическими корнями. Его отец, французский инженер Франц де Милье, приехал в Россию для проектирования мостов и женился на Елизавете Журавлевой, дочери иркутского золотопромышленника Алексея Журавлева. Состояние семьи оценивалось более чем в три миллиона царских рублей, но купец был против брака дочери с иностранцем. Несмотря на это, Елизавета настояла на своем.Георгий родился 7 ноября 1903 года. Он получил аристократическое воспитание, свободно владел тремя языками и получил домашнее образование. Однако отца он не помнил — тот умер, когда мальчику было три года.После революции семья лишилась состояния, дома в Геленджике и квартиры в Москве, где остались лишь одна комната. Чтобы защитить сына, Елизавета сменила фамилию с де Милье на Милляр. Под этой фамилией Георгий стал известным актером советского кино, воплотив на экране множество запоминающихся персонажей.Олег ЯнковскийРод Янковских восходит к польским и белорусским дворянам, но к XX веку их судьба круто изменилась. Отец Олега, Ян, был гвардейским офицером, участником Первой мировой и Брусиловского прорыва. После революции он сменил имя на Иван, пережил аресты и был сослан в тыл. В 1940-х семья обосновалась в Таджикистане, где Ян работал на секретном урановом комбинате. После его смерти все сыновья посвятили себя искусству.Олег стал настоящей легендой советского кино — харизматичный актер и секс-символ эпохи. Его роли в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен" и "Полеты во сне и наяву" остаются культовыми.Петр ВельяминовПетр Вельяминов происходил из одного из самых знатных родов России — его предки упоминались еще в "Бархатной книге", где значились важнейшие аристократические фамилии страны. Среди его родственников были легендарные генералы XIX века: Иван Вельяминов, герой Отечественной войны 1812 года, и Алексей Вельяминов, участник кавказских кампаний. Сам род восходит к Симону Африкановичу, прибывшему на Русь из Варяжской земли в 1027 году.Несмотря на свою аристократическую кровь, жизнь Петра сложилась непросто. В 17 лет он вместе с отцом был отправлен в лагерь, где провел девять лет. После освобождения он начал путь в искусстве с Тюменского областного театра и позже стал известным актером. Его роли в фильмах "Тени исчезают в полдень" и "Пираты XX века" сделали его одной из знаковых фигур советского кинематографа.Юрий ОхочинскийЮрий Охочинский, родившийся 20 апреля 1958 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), с самого начала своей жизни оказался связан с искусством. Во время крещения младенец так громко кричал, что священник пророчески заметил: "Певцом будет!" Это предсказание воплотилось в реальность, когда Юрий стал известным артистом.Он происходит из старинного дворянского рода Вальбергов-Охочинских, история которого насчитывает три века. Род берет начало от шведского драбанта, попавшего в плен к Петру I во времена Северной войны. Позже представители рода вошли в российское дворянство, унаследовав герб. Одним из выдающихся предков Юрия был Иван Вальберг — один из основателей Русского балета, чей вклад в культуру стал знаковым для страны.Владислав ДворжецкийВладислав Дворжецкий продолжил актерскую династию своего отца, Вацлава Дворжецкого, известного по фильмам "Капитан Немо", "Бег" и "Легенда о Тиле". Род Дворжецких восходит к белорусскому дворянству и связан с польским гербом Роля. Среди их предков — боярин Семен Феодорович, который в 1554 году получил в награду поместья в Мстиславском княжестве.Дворянская линия Дворжецких-Богдановичей упоминается в шестой части Дворянской родословной книги Российской империи, охватывающей территории современной Белоруссии.Александр ЗбруевАлександр Збруев дебютировал в кино в 1962 году фильмом "Мой младший брат", и вскоре стал известен благодаря романтической ленте "Одинокая женщина желает познакомиться". Его мать, Татьяна Федорова, происходила из старинного дворянского рода. До революции она носила титул баронессы, а позже окончила кинотехникум имени Бориса Чайковского. После ареста мужа, Виктора Збруева, в 1937 году она работала на кинофабрике.Сам Александр, будучи новорожденным, оказался вместе с матерью в Рыбинском трудовом лагере, откуда они вышли, когда ему было шесть лет. Род Федоровых, к которому принадлежала мать Александра, восходит к XVII веку: первый представитель рода, Гавриил, владел поместьем в Дмитровском уезде.Лев ДуровЛев Дуров — актер, режиссер и народный артист СССР, чьи роли стали неотъемлемой частью советского кинематографа. Он снискал любовь зрителей как в детских фильмах, таких как "Каштанка" и "Пеппи Длинныйчулок", так и во взрослых лентах, включая "Большая перемена" и "Бандитский Петербург". Его талант и харизма сделали его одной из самых узнаваемых фигур на экране.Род Дуровых уходит корнями в глубокую историю российского дворянства. Первым представителем семьи был Дементий Иванович, призванный на службу к московскому князю Василию III в 1478 году. Позже Фока Дементьевич Дуров сыграл важную роль в истории России, поддержав избрание Михаила Романова на царство.Любовь ОрловаЛюбовь Орлова, известная по фильму "Веселые ребята", происходила из двух дворянских родов. Со стороны отца ее семья принадлежала к полтавскому роду Орловых, а по материнской линии она была представительницей рода Сухотиных — старинного дворянского рода, близкого к семье Толстых. Среди ее предков был Сила Иванович Сухотин, один из первых тульских городовых дворян. Любовь Орлова приходилась правнучкой Николаю Сухотину, герою Крымской войны.Людмила ГурченкоЛюдмила Гурченко завоевала любовь зрителей благодаря ролям в таких фильмах, как "Карнавальная ночь", "Любовь и голуби", "Вокзал для двоих" и "Старые клячи". Ее талант и харизма сделали ее одной из самых ярких актрис советского кино.Ее происхождение сочетает в себе две совершенно разные истории. Отец Марк был батраком, а мать происходила из дворянского рода Симоновых. Род Симоновых делится на две ветви: потомков Прокофия Симонова, упомянутого в Боярской книге, и лейб-кампанца Петра Симонова, служившего при Елизавете Петровне.Маргарита ТереховаМаргарита Терехова покорила сердца зрителей ролями в таких фильмах, как "Три мушкетера", "Собака на сене" и "Зеркало". Ее талант и аристократическая внешность стали ее визитной карточкой. По материнской линии она происходит из старинного польского дворянского рода Томашевичей, владевших землями и крестьянами в Трокском воеводстве еще в 1732 году. По отцу Маргарита связана с тульскими дворянами Тереховыми.Мария АндрееваМария Андреева, известная актриса черно-белой эпохи и гражданская жена Максима Горького, происходила из дворянского рода Юрковских. Ее отец, Федор Федоров-Юрковский, был главным режиссером Александринского театра. Род Федоровых восходит к XVII веку: в 1684 году Гавриилу Федорову были пожалованы поместья в Дмитровском уезде. Юрковские, в свою очередь, принадлежали к польским дворянам с гербом Ястшембец.Никита МихалковНикита Михалков стал известен зрителям с 60-х годов благодаря одной из самых запоминающихся ролей в фильме "Я шагаю по Москве". Его род, Михалковы, берет начало в XV веке, когда Марк Демидов переехал из Литвы в Тверское княжество на службу к Ивану Тверскому. За боевые заслуги он был удостоен дворянского титула, что определило дальнейшую судьбу рода. Историк Степан Веселовский установил, что Михалковы имеют отдаленное родство с династией Романовых. Генеалогия семьи была составлена еще в XIX веке в Рыбинске, подтверждая их многовековую связь с российской аристократией.Андрей КончаловскийАндрей Кончаловский, известный как сценарист таких культовых фильмов, как "Дворянское гнездо" и "Андрей Рублев", а также режиссер "Сибириады", происходит из рода Михалковых. Его предки сыграли важную роль в истории России, участвуя в завершении Смуты и помогая прийти к власти Михаилу Романову. Один из его далеких предков, Алай Михалков, был воеводой в Козьмодемьянске, на территории современной Республики Марий Эл.

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справки, россия, ссср, никита михалков, любовь орлова, андрей кончаловский