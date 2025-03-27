Отречение от семьи: советские звезды, скрывшие свое происхождение
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Когда большевики взяли власть в 1917 году, началась эпоха уравниловки, где аристократическое происхождение стало проклятием. Дворяне лишились не только имущества, но и прав. Их называли "бывшими людьми", а советская власть часто закрывала глаза на насилие в их адрес.
Люди, некогда гордившиеся своими родословными, вынуждены были скрывать прошлое, чтобы выжить. Многие покинули Россию, пряча драгоценности в волосах или игрушках. Но некоторые остались, растворившись в новом обществе. Их дети и внуки стали актерами, режиссерами и певцами, создавая культурное наследие СССР. Мы раскрываем истории 14 знаменитостей, чьи корни уходят в аристократические семьи.
Петр Глебов
Петр Глебов, известный по роли Григория Мелехова в экранизации "Тихий Дон", происходил из потомственного дворянского рода Глебовых. Его дед, Владимир Петрович Глебов, был крупным помещиком и предводителем калужского дворянства, а бабка, княжна Софья Николаевна Трубецкая, принадлежала к знатному роду Трубецких.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Петр Глебов в роли царя Ивана Грозного
Народный артист СССР Петр Глебов в роли царя Ивана Грозного
Через свою мать, Марию Александровну Михалкову, Петр приходился двоюродным братом знаменитому режиссеру Сергею Михалкову — автору слов гимна СССР и России. Таким образом, он также являлся дальним родственником современных деятелей культуры Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова.
Георгий Милляр
Георгий Францевич Милляр, известный по ролям в фильмах-сказках, особенно образу Бабы-яги, происходил из семьи с аристократическими корнями. Его отец, французский инженер Франц де Милье, приехал в Россию для проектирования мостов и женился на Елизавете Журавлевой, дочери иркутского золотопромышленника Алексея Журавлева. Состояние семьи оценивалось более чем в три миллиона царских рублей, но купец был против брака дочери с иностранцем. Несмотря на это, Елизавета настояла на своем.
Георгий родился 7 ноября 1903 года. Он получил аристократическое воспитание, свободно владел тремя языками и получил домашнее образование. Однако отца он не помнил — тот умер, когда мальчику было три года.
© Студия Горького (1964)Кадр из фильма "Морозко"
© Студия Горького (1964)
Кадр из фильма "Морозко"
После революции семья лишилась состояния, дома в Геленджике и квартиры в Москве, где остались лишь одна комната. Чтобы защитить сына, Елизавета сменила фамилию с де Милье на Милляр. Под этой фамилией Георгий стал известным актером советского кино, воплотив на экране множество запоминающихся персонажей.
Олег Янковский
Род Янковских восходит к польским и белорусским дворянам, но к XX веку их судьба круто изменилась. Отец Олега, Ян, был гвардейским офицером, участником Первой мировой и Брусиловского прорыва. После революции он сменил имя на Иван, пережил аресты и был сослан в тыл. В 1940-х семья обосновалась в Таджикистане, где Ян работал на секретном урановом комбинате. После его смерти все сыновья посвятили себя искусству.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаслуженный артист РСФСР Олег Янковский в роли Сергея Макарова в фильме Романа Балаяна "Полеты во сне и наяву"
Заслуженный артист РСФСР Олег Янковский в роли Сергея Макарова в фильме Романа Балаяна "Полеты во сне и наяву"
Олег стал настоящей легендой советского кино — харизматичный актер и секс-символ эпохи. Его роли в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен" и "Полеты во сне и наяву" остаются культовыми.
Петр Вельяминов
Петр Вельяминов происходил из одного из самых знатных родов России — его предки упоминались еще в "Бархатной книге", где значились важнейшие аристократические фамилии страны. Среди его родственников были легендарные генералы XIX века: Иван Вельяминов, герой Отечественной войны 1812 года, и Алексей Вельяминов, участник кавказских кампаний. Сам род восходит к Симону Африкановичу, прибывшему на Русь из Варяжской земли в 1027 году.
Петр Вельяминов в фильме "Тени исчезают в полдень"
Несмотря на свою аристократическую кровь, жизнь Петра сложилась непросто. В 17 лет он вместе с отцом был отправлен в лагерь, где провел девять лет. После освобождения он начал путь в искусстве с Тюменского областного театра и позже стал известным актером. Его роли в фильмах "Тени исчезают в полдень" и "Пираты XX века" сделали его одной из знаковых фигур советского кинематографа.
Юрий Охочинский
Юрий Охочинский, родившийся 20 апреля 1958 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), с самого начала своей жизни оказался связан с искусством. Во время крещения младенец так громко кричал, что священник пророчески заметил: "Певцом будет!" Это предсказание воплотилось в реальность, когда Юрий стал известным артистом.
© Фото : соцсети Юрия ОхочинскогоЮрий Охочинский
© Фото : соцсети Юрия Охочинского
Юрий Охочинский
Он происходит из старинного дворянского рода Вальбергов-Охочинских, история которого насчитывает три века. Род берет начало от шведского драбанта, попавшего в плен к Петру I во времена Северной войны. Позже представители рода вошли в российское дворянство, унаследовав герб. Одним из выдающихся предков Юрия был Иван Вальберг — один из основателей Русского балета, чей вклад в культуру стал знаковым для страны.
Владислав Дворжецкий
Владислав Дворжецкий продолжил актерскую династию своего отца, Вацлава Дворжецкого, известного по фильмам "Капитан Немо", "Бег" и "Легенда о Тиле". Род Дворжецких восходит к белорусскому дворянству и связан с польским гербом Роля. Среди их предков — боярин Семен Феодорович, который в 1554 году получил в награду поместья в Мстиславском княжестве.
Владислав Дворжецкий в роли Хлудова в фильме "Бег"
Дворянская линия Дворжецких-Богдановичей упоминается в шестой части Дворянской родословной книги Российской империи, охватывающей территории современной Белоруссии.
Александр Збруев
Александр Збруев дебютировал в кино в 1962 году фильмом "Мой младший брат", и вскоре стал известен благодаря романтической ленте "Одинокая женщина желает познакомиться". Его мать, Татьяна Федорова, происходила из старинного дворянского рода. До революции она носила титул баронессы, а позже окончила кинотехникум имени Бориса Чайковского. После ареста мужа, Виктора Збруева, в 1937 году она работала на кинофабрике.
Актер Александр Збруев
Сам Александр, будучи новорожденным, оказался вместе с матерью в Рыбинском трудовом лагере, откуда они вышли, когда ему было шесть лет. Род Федоровых, к которому принадлежала мать Александра, восходит к XVII веку: первый представитель рода, Гавриил, владел поместьем в Дмитровском уезде.
Лев Дуров
Лев Дуров — актер, режиссер и народный артист СССР, чьи роли стали неотъемлемой частью советского кинематографа. Он снискал любовь зрителей как в детских фильмах, таких как "Каштанка" и "Пеппи Длинныйчулок", так и во взрослых лентах, включая "Большая перемена" и "Бандитский Петербург". Его талант и харизма сделали его одной из самых узнаваемых фигур на экране.
Актер Лев Дуров. Архивное фото
Род Дуровых уходит корнями в глубокую историю российского дворянства. Первым представителем семьи был Дементий Иванович, призванный на службу к московскому князю Василию III в 1478 году. Позже Фока Дементьевич Дуров сыграл важную роль в истории России, поддержав избрание Михаила Романова на царство.
Любовь Орлова
Любовь Орлова, известная по фильму "Веселые ребята", происходила из двух дворянских родов. Со стороны отца ее семья принадлежала к полтавскому роду Орловых, а по материнской линии она была представительницей рода Сухотиных — старинного дворянского рода, близкого к семье Толстых. Среди ее предков был Сила Иванович Сухотин, один из первых тульских городовых дворян. Любовь Орлова приходилась правнучкой Николаю Сухотину, герою Крымской войны.
Народная артистка СССР Любовь Орлова
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко завоевала любовь зрителей благодаря ролям в таких фильмах, как "Карнавальная ночь", "Любовь и голуби", "Вокзал для двоих" и "Старые клячи". Ее талант и харизма сделали ее одной из самых ярких актрис советского кино.
Людмила Гурченко
Ее происхождение сочетает в себе две совершенно разные истории. Отец Марк был батраком, а мать происходила из дворянского рода Симоновых. Род Симоновых делится на две ветви: потомков Прокофия Симонова, упомянутого в Боярской книге, и лейб-кампанца Петра Симонова, служившего при Елизавете Петровне.
Маргарита Терехова
Маргарита Терехова покорила сердца зрителей ролями в таких фильмах, как "Три мушкетера", "Собака на сене" и "Зеркало". Ее талант и аристократическая внешность стали ее визитной карточкой. По материнской линии она происходит из старинного польского дворянского рода Томашевичей, владевших землями и крестьянами в Трокском воеводстве еще в 1732 году. По отцу Маргарита связана с тульскими дворянами Тереховыми.
Маргарита Терехова в фильме "Пока стоят горы"
Мария Андреева
Мария Андреева, известная актриса черно-белой эпохи и гражданская жена Максима Горького, происходила из дворянского рода Юрковских. Ее отец, Федор Федоров-Юрковский, был главным режиссером Александринского театра. Род Федоровых восходит к XVII веку: в 1684 году Гавриилу Федорову были пожалованы поместья в Дмитровском уезде. Юрковские, в свою очередь, принадлежали к польским дворянам с гербом Ястшембец.
Писатель Максим Горький и Мария Андреева на даче в Финляндии
Никита Михалков
Никита Михалков стал известен зрителям с 60-х годов благодаря одной из самых запоминающихся ролей в фильме "Я шагаю по Москве". Его род, Михалковы, берет начало в XV веке, когда Марк Демидов переехал из Литвы в Тверское княжество на службу к Ивану Тверскому. За боевые заслуги он был удостоен дворянского титула, что определило дальнейшую судьбу рода. Историк Степан Веселовский установил, что Михалковы имеют отдаленное родство с династией Романовых. Генеалогия семьи была составлена еще в XIX веке в Рыбинске, подтверждая их многовековую связь с российской аристократией.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНародный артист России, режиссер Никита Михалков
Народный артист России, режиссер Никита Михалков
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский, известный как сценарист таких культовых фильмов, как "Дворянское гнездо" и "Андрей Рублев", а также режиссер "Сибириады", происходит из рода Михалковых. Его предки сыграли важную роль в истории России, участвуя в завершении Смуты и помогая прийти к власти Михаилу Романову. Один из его далеких предков, Алай Михалков, был воеводой в Козьмодемьянске, на территории современной Республики Марий Эл.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРежиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая
Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая