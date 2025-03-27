https://ria.ru/20250327/dtp-2007777791.html

В ДТП в Екатеринбурге пострадали трое взрослых и два ребенка

В ДТП в Екатеринбурге пострадали трое взрослых и два ребенка - РИА Новости, 27.03.2025

В ДТП в Екатеринбурге пострадали трое взрослых и два ребенка

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковушек с наездом на пешеходов в Екатеринбурге, один ребенок находится в тяжелом... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:06:00+03:00

2025-03-27T19:06:00+03:00

2025-03-27T19:18:00+03:00

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковушек с наездом на пешеходов в Екатеринбурге, один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба минздрава региона. По уточнению областной Госавтоинспекции, в четверг на улице Технической в столице Урала произошло столкновение двух автомобилей с последующим наездом на пешеходов. "Пострадали пять человек, в том числе двое детей. Дети госпитализированы в больницы Екатеринбурга. По предварительным данным, один из маленьких пациентов находится в тяжелом состоянии, у второго – состояние средней тяжести", – говорится в сообщении. Трое пострадавших взрослых находятся в состоянии средней тяжести, они доставлены в больницу, отметили в минздраве.В результате аварии один из автомобилей от удара отбросило на тротуар, где находились пешеходы, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, добавили в СК по региону.

https://ria.ru/20250327/dtp-2007602503.html

https://ria.ru/20250209/naezd-1998254123.html

екатеринбург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, екатеринбург