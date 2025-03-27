В ДТП в Екатеринбурге пострадали трое взрослых и два ребенка
Минздрав: пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Екатеринбурге
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковушек с наездом на пешеходов в Екатеринбурге, один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба минздрава региона.
По уточнению областной Госавтоинспекции, в четверг на улице Технической в столице Урала произошло столкновение двух автомобилей с последующим наездом на пешеходов.
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"Пострадали пять человек, в том числе двое детей. Дети госпитализированы в больницы Екатеринбурга. По предварительным данным, один из маленьких пациентов находится в тяжелом состоянии, у второго – состояние средней тяжести", – говорится в сообщении.
Трое пострадавших взрослых находятся в состоянии средней тяжести, они доставлены в больницу, отметили в минздраве.
В результате аварии один из автомобилей от удара отбросило на тротуар, где находились пешеходы, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, добавили в СК по региону.
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