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В ДТП в Екатеринбурге пострадали трое взрослых и два ребенка - РИА Новости, 27.03.2025
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19:06 27.03.2025 (обновлено: 19:18 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/dtp-2007777791.html
В ДТП в Екатеринбурге пострадали трое взрослых и два ребенка
В ДТП в Екатеринбурге пострадали трое взрослых и два ребенка - РИА Новости, 27.03.2025
В ДТП в Екатеринбурге пострадали трое взрослых и два ребенка
Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковушек с наездом на пешеходов в Екатеринбурге, один ребенок находится в тяжелом... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:06:00+03:00
2025-03-27T19:18:00+03:00
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковушек с наездом на пешеходов в Екатеринбурге, один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба минздрава региона. По уточнению областной Госавтоинспекции, в четверг на улице Технической в столице Урала произошло столкновение двух автомобилей с последующим наездом на пешеходов. "Пострадали пять человек, в том числе двое детей. Дети госпитализированы в больницы Екатеринбурга. По предварительным данным, один из маленьких пациентов находится в тяжелом состоянии, у второго – состояние средней тяжести", – говорится в сообщении. Трое пострадавших взрослых находятся в состоянии средней тяжести, они доставлены в больницу, отметили в минздраве.В результате аварии один из автомобилей от удара отбросило на тротуар, где находились пешеходы, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, добавили в СК по региону.
https://ria.ru/20250327/dtp-2007602503.html
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В ДТП в Екатеринбурге пострадали трое взрослых и два ребенка

Минздрав: пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковушек с наездом на пешеходов в Екатеринбурге, один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба минздрава региона.
По уточнению областной Госавтоинспекции, в четверг на улице Технической в столице Урала произошло столкновение двух автомобилей с последующим наездом на пешеходов.
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"Пострадали пять человек, в том числе двое детей. Дети госпитализированы в больницы Екатеринбурга. По предварительным данным, один из маленьких пациентов находится в тяжелом состоянии, у второго – состояние средней тяжести", – говорится в сообщении.
Трое пострадавших взрослых находятся в состоянии средней тяжести, они доставлены в больницу, отметили в минздраве.
В результате аварии один из автомобилей от удара отбросило на тротуар, где находились пешеходы, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, добавили в СК по региону.
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