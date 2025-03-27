https://ria.ru/20250327/dtp-2007681014.html

В ДТП со скорой в Арзамасе пострадали четыре человека

В ДТП со скорой в Арзамасе пострадали четыре человека - РИА Новости, 27.03.2025

В ДТП со скорой в Арзамасе пострадали четыре человека

Двое врачей, пациент "скорой" и водитель легкового автомобиля пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Арзамасе, сообщила пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:08:00+03:00

2025-03-27T14:08:00+03:00

2025-03-27T14:08:00+03:00

происшествия

авто

арзамас

нижегородская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

kia rio

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Двое врачей, пациент "скорой" и водитель легкового автомобиля пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Арзамасе, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. ДТП произошло в четверг около 10 часов утра у одного из домов по улице 9 Мая. "Водитель скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналам выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Kia Ceed. После столкновения иномарка врезалась в автомобиль марки "ВАЗ". В результате ДТП пострадали два медработника и пациент, находившийся в машине скорой помощи, а также водитель Kia Ceed. Все они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.Сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование.

https://ria.ru/20250324/burjatija-2006859922.html

арзамас

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, арзамас, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), kia rio