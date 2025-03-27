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В ДТП со скорой в Арзамасе пострадали четыре человека - РИА Новости, 27.03.2025
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14:08 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/dtp-2007681014.html
В ДТП со скорой в Арзамасе пострадали четыре человека
В ДТП со скорой в Арзамасе пострадали четыре человека - РИА Новости, 27.03.2025
В ДТП со скорой в Арзамасе пострадали четыре человека
Двое врачей, пациент "скорой" и водитель легкового автомобиля пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Арзамасе, сообщила пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:08:00+03:00
2025-03-27T14:08:00+03:00
происшествия
авто
арзамас
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
kia rio
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Двое врачей, пациент "скорой" и водитель легкового автомобиля пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Арзамасе, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. ДТП произошло в четверг около 10 часов утра у одного из домов по улице 9 Мая. &quot;Водитель скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналам выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Kia Ceed. После столкновения иномарка врезалась в автомобиль марки &quot;ВАЗ&quot;. В результате ДТП пострадали два медработника и пациент, находившийся в машине скорой помощи, а также водитель Kia Ceed. Все они доставлены в больницу&quot;, - говорится в сообщении.Сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование.
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происшествия, авто, арзамас, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), kia rio
Происшествия, Авто, Арзамас, Нижегородская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Kia Rio
В ДТП со скорой в Арзамасе пострадали четыре человека

Двое врачей, пациент скорой и водитель легковушки пострадали в ДТП в Арзамасе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Двое врачей, пациент "скорой" и водитель легкового автомобиля пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Арзамасе, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло в четверг около 10 часов утра у одного из домов по улице 9 Мая.
«

"Водитель скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналам выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Kia Ceed. После столкновения иномарка врезалась в автомобиль марки "ВАЗ". В результате ДТП пострадали два медработника и пациент, находившийся в машине скорой помощи, а также водитель Kia Ceed. Все они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование.
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ПроисшествияАвтоАрзамасНижегородская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Kia Rio
 
 
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