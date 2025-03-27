https://ria.ru/20250327/dtp-2007681014.html
В ДТП со скорой в Арзамасе пострадали четыре человека
В ДТП со скорой в Арзамасе пострадали четыре человека - РИА Новости, 27.03.2025
В ДТП со скорой в Арзамасе пострадали четыре человека
Двое врачей, пациент "скорой" и водитель легкового автомобиля пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Арзамасе, сообщила пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:08:00+03:00
2025-03-27T14:08:00+03:00
2025-03-27T14:08:00+03:00
происшествия
авто
арзамас
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
kia rio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Двое врачей, пациент "скорой" и водитель легкового автомобиля пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Арзамасе, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. ДТП произошло в четверг около 10 часов утра у одного из домов по улице 9 Мая. "Водитель скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналам выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Kia Ceed. После столкновения иномарка врезалась в автомобиль марки "ВАЗ". В результате ДТП пострадали два медработника и пациент, находившийся в машине скорой помощи, а также водитель Kia Ceed. Все они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.Сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование.
https://ria.ru/20250324/burjatija-2006859922.html
арзамас
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, арзамас, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), kia rio
Происшествия, Авто, Арзамас, Нижегородская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Kia Rio
В ДТП со скорой в Арзамасе пострадали четыре человека
Двое врачей, пациент скорой и водитель легковушки пострадали в ДТП в Арзамасе