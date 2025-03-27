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В ДТП в Новосибирске погибли два человека - РИА Новости, 27.03.2025
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07:00 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/dtp-2007602503.html
В ДТП в Новосибирске погибли два человека
В ДТП в Новосибирске погибли два человека - РИА Новости, 27.03.2025
В ДТП в Новосибирске погибли два человека
Девятнадцатилетний молодой человек, выехав в Новосибирске на перекресток на красный свет на большой скорости, стал виновником ДТП, в котором погибли два... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T07:00:00+03:00
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происшествия
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НОВОСИБИРСК, 27 мар – РИА Новости. Девятнадцатилетний молодой человек, выехав в Новосибирске на перекресток на красный свет на большой скорости, стал виновником ДТП, в котором погибли два человека и трое пострадали, сообщает в четверг Госавтоинспекция региона. "Предварительно установлено, что 26 марта около 23.45 (19.45 мск) 19-летний молодой человек, управляя автомобилем BMW, двигался по улице Красный проспект со стороны площади Ленина в направлении улицы Достоевского. На пересечении с улицей Гоголя совершил выезд на перекресток под запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Hyundai", - говорится в сообщении. В результате ДТП двое пассажиров Hyundai скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров этой легковушки и водитель получили травмы различной степени тяжести. "По данному факту полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ. Водитель BMW задержан. У него установлено состояние опьянения. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в Госавтоинспекции. Согласно видеозаписи с места происшествия, от удара Hyundai отбросило на тротуар.
https://ria.ru/20250324/blagoveschensk-2006850985.html
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происшествия, новосибирск, россия, bmw ag, hyundai creta, bmw 1
Происшествия, Новосибирск, Россия, BMW AG, Hyundai Creta, BMW 1
В ДТП в Новосибирске погибли два человека

В ДТП с выездом на красный в центре Новосибирска погибли два человека

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 27 мар – РИА Новости. Девятнадцатилетний молодой человек, выехав в Новосибирске на перекресток на красный свет на большой скорости, стал виновником ДТП, в котором погибли два человека и трое пострадали, сообщает в четверг Госавтоинспекция региона.
"Предварительно установлено, что 26 марта около 23.45 (19.45 мск) 19-летний молодой человек, управляя автомобилем BMW, двигался по улице Красный проспект со стороны площади Ленина в направлении улицы Достоевского. На пересечении с улицей Гоголя совершил выезд на перекресток под запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Hyundai", - говорится в сообщении.
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В результате ДТП двое пассажиров Hyundai скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров этой легковушки и водитель получили травмы различной степени тяжести.
"По данному факту полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ. Водитель BMW задержан. У него установлено состояние опьянения. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в Госавтоинспекции.
Согласно видеозаписи с места происшествия, от удара Hyundai отбросило на тротуар.
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