https://ria.ru/20250327/dtp-2007602503.html

В ДТП в Новосибирске погибли два человека

В ДТП в Новосибирске погибли два человека - РИА Новости, 27.03.2025

В ДТП в Новосибирске погибли два человека

Девятнадцатилетний молодой человек, выехав в Новосибирске на перекресток на красный свет на большой скорости, стал виновником ДТП, в котором погибли два... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T07:00:00+03:00

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2025-03-27T07:00:00+03:00

происшествия

новосибирск

россия

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hyundai creta

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НОВОСИБИРСК, 27 мар – РИА Новости. Девятнадцатилетний молодой человек, выехав в Новосибирске на перекресток на красный свет на большой скорости, стал виновником ДТП, в котором погибли два человека и трое пострадали, сообщает в четверг Госавтоинспекция региона. "Предварительно установлено, что 26 марта около 23.45 (19.45 мск) 19-летний молодой человек, управляя автомобилем BMW, двигался по улице Красный проспект со стороны площади Ленина в направлении улицы Достоевского. На пересечении с улицей Гоголя совершил выезд на перекресток под запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Hyundai", - говорится в сообщении. В результате ДТП двое пассажиров Hyundai скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров этой легковушки и водитель получили травмы различной степени тяжести. "По данному факту полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ. Водитель BMW задержан. У него установлено состояние опьянения. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в Госавтоинспекции. Согласно видеозаписи с места происшествия, от удара Hyundai отбросило на тротуар.

https://ria.ru/20250324/blagoveschensk-2006850985.html

https://ria.ru/20250315/dtp-2005223600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, россия, bmw ag, hyundai creta, bmw 1