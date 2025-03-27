В ДТП в Новосибирске погибли два человека
В ДТП с выездом на красный в центре Новосибирска погибли два человека
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 27 мар – РИА Новости. Девятнадцатилетний молодой человек, выехав в Новосибирске на перекресток на красный свет на большой скорости, стал виновником ДТП, в котором погибли два человека и трое пострадали, сообщает в четверг Госавтоинспекция региона.
"Предварительно установлено, что 26 марта около 23.45 (19.45 мск) 19-летний молодой человек, управляя автомобилем BMW, двигался по улице Красный проспект со стороны площади Ленина в направлении улицы Достоевского. На пересечении с улицей Гоголя совершил выезд на перекресток под запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Hyundai", - говорится в сообщении.
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В результате ДТП двое пассажиров Hyundai скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров этой легковушки и водитель получили травмы различной степени тяжести.
"По данному факту полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ. Водитель BMW задержан. У него установлено состояние опьянения. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в Госавтоинспекции.
Согласно видеозаписи с места происшествия, от удара Hyundai отбросило на тротуар.
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