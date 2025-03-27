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Над Курской и Белгородской областями уничтожили пять беспилотников ВСУ

Над Курской и Белгородской областями уничтожили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.03.2025

Над Курской и Белгородской областями уничтожили пять беспилотников ВСУ

Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг уничтожили пять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:00:00+03:00

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2025-03-27T21:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг уничтожили пять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать седьмого марта текущего года в период с 19.00 до 19.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА - над территорией Курской области и два БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

курская область

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Наталья Макарова

безопасность, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины