https://ria.ru/20250327/drony-2007801767.html
Над Курской и Белгородской областями уничтожили пять беспилотников ВСУ
Над Курской и Белгородской областями уничтожили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.03.2025
Над Курской и Белгородской областями уничтожили пять беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг уничтожили пять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:00:00+03:00
2025-03-27T21:00:00+03:00
2025-03-27T21:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128296_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_cd3b1df9fb4535140412ef2c023f6bd8.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг уничтожили пять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать седьмого марта текущего года в период с 19.00 до 19.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА - над территорией Курской области и два БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128296_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_745deab6f333ce46a3c071286442dff5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Курской и Белгородской областями уничтожили пять беспилотников ВСУ
МО: ПВО уничтожила пять украинских дронов над Курской и Белгородской областями