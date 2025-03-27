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Спортивные достижения Приморья: вперед к новым вершинам

Спортивные достижения Приморья: вперед к новым вершинам - РИА Новости, 27.03.2025

Спортивные достижения Приморья: вперед к новым вершинам

erid: F7NfYUJCUneRHUyCVDfS РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T13:29:00+03:00

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erid: F7NfYUJCUneRHUyCVDfS МОСКВА, 27 мар — пресс-служба АО "Восточный порт". Февраль и март 2025 года стали для спортсменов-восточников временем ярких спортивных побед и блестящих достижений в хоккее, тхэквондо, теннисе и фигурном катании. Высокие спортивные результаты не только укрепили позиции Находкинского городского округа на спортивной карте Дальнего Востока, но и вдохновили тысячи болельщиков региона. На хоккейных площадках кипели настоящие страсти. Так, 10 февраля команда "Восточник" из поселка Врангель одержала победу над находкинским "Козьмино" со счетом 8:2, продемонстрировав идеальную слаженность и мощную атаку. Этот матч стал прологом к еще одному значимому событию — турниру, приуроченному ко Дню защитника Отечества. В нем "Восточник" завоевал бронзу. Венцом же хоккейных достижений стал выход команды "Восточник" 2014 года рождения чемпиона Приморского края в данной номинации, в топ-4 всероссийского турнира "Золотая шайба" в Салавате, где приморцы одержали победы над "Ягуаром" (8:5) и "Дубравой" (9:0). Параллельно с хоккейными баталиями в регионе зажглись новые звезды. С 21 по 23 февраля юные спортсмены команды "Восточник" (поселок Врангель) блистали на чемпионате Приморья по тхэквондо, посвященном 80-летию Победы. Они завоевали 13 медалей, включая пять золотых. Отдельной строкой в историю края вписана победа воспитанницы тренера Владимира Владимировича Кима — Влады Ковальчук, которая принесла Приморью единственное золото на Первенстве России среди юниоров и юниорок 15–17 лет в дисциплине поединки по тхэквондо (Анапа). Этот триумф стал не только личным достижением спортсменки, но и символом роста молодых талантов в регионе. Не менее ярко проявили себя теннисисты. Команда "Восточный Порт" привезла серебро с III Всероссийского Кубка Федерации в Москве, где в упорной борьбе обошла сильнейшие коллективы, включая команды Сбера, Росатома, Транснефти и Газпромбанка. А юные спортсмены стали участниками масштабного Кубка Детской Теннисной Лиги ДВ во Владивостоке, где 70 участников из шести городов Дальнего Востока боролись за звание лучших. Февраль порадовал и любителей фигурного катания. Современный ледовый спортивный комплекс "Восточный", недавно открывшийся во Врангеле, стал вновь точкой притяжения приморских любителей спорта. На Кубке Приморского края 186 спортсменов из Дальневосточного округа продемонстрировали изящество и технику. А 17 февраля в ледовом спортивном комплексе "Восточный" состоялось событие, объединившее прошлое и настоящее: презентация Кубка Гагарина с участием олимпийского чемпиона Сергея Светлова. Легенда хоккея не только провела мастер-класс для юных игроков, но и вдохновила их на новые свершения. Восьмого марта в рамках празднования Международного женского дня на ледовой арене "Восточного" прошло массовое катание, которое объединило жителей региона. Под музыку и поздравления участники насладились атмосферой весны и единства, доказав, что спорт в Приморье — это не только соревнования, но и праздник для всех возрастов. Планы и перспективы Спортивная жизнь Приморья не останавливается ни на минуту. Команда "Восточник" (поселок Врангель) активно готовится к летним международным стартам в Харбине, где юным тхэквондистам предстоит подтвердить свой уровень. Параллельно идет подготовка к следующему сезону Находкинской любительской хоккейной лиги (НЛХЛ), который обещает быть еще более зрелищным. Не останутся без внимания и детские программы: тренеры продолжают работу с молодыми спортсменами, чтобы вырастить новое поколение чемпионов. Подводя итоги, можно уверенно сказать: февраль и март подтвердили статус Приморья как региона, где спорт становится движущей силой для развития талантов и укрепления командного духа. Успехи на всероссийских турнирах, подготовка к международным стартам и растущий интерес к массовым мероприятиям — звенья одной цепи! Реклама, АО "Восточный Порт", ИНН 2508001544

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы