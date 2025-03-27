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Дороги и тротуары промоют с шампунем после зимы в Москве - РИА Новости, 27.03.2025
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12:12 27.03.2025
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Дороги и тротуары промоют с шампунем после зимы в Москве
Дороги и тротуары промоют с шампунем после зимы в Москве - РИА Новости, 27.03.2025
Дороги и тротуары промоют с шампунем после зимы в Москве
Столичные дороги и тротуары в пятницу и субботу, 28 и 29 марта, промоют специальным шампунем после зимнего периода, сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам РИА Новости, 27.03.2025
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Столичные дороги и тротуары в пятницу и субботу, 28 и 29 марта, промоют специальным шампунем после зимнего периода, сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика, в пятницу и субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой. "Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - добавил Бирюков.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Дороги и тротуары промоют с шампунем после зимы в Москве

Московские дороги и тротуары промоют специальным шампунем после зимнего периода

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДороги в Москве помыли специальным шампунем
Дороги в Москве помыли специальным шампунем - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дороги в Москве помыли специальным шампунем
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Столичные дороги и тротуары в пятницу и субботу, 28 и 29 марта, промоют специальным шампунем после зимнего периода, сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика, в пятницу и субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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Заммэра пояснил, что вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой.
"Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - добавил Бирюков.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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