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Дороги и тротуары промоют с шампунем после зимы в Москве
Дороги и тротуары промоют с шампунем после зимы в Москве - РИА Новости, 27.03.2025
Дороги и тротуары промоют с шампунем после зимы в Москве
Столичные дороги и тротуары в пятницу и субботу, 28 и 29 марта, промоют специальным шампунем после зимнего периода, сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:12:00+03:00
2025-03-27T12:12:00+03:00
2025-03-27T12:12:00+03:00
городское хозяйство москвы
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петр бирюков
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Столичные дороги и тротуары в пятницу и субботу, 28 и 29 марта, промоют специальным шампунем после зимнего периода, сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика, в пятницу и субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой. "Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - добавил Бирюков.
https://ria.ru/20250325/biryukov-2007215079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Дороги и тротуары промоют с шампунем после зимы в Москве
Московские дороги и тротуары промоют специальным шампунем после зимнего периода