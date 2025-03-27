https://ria.ru/20250327/dorogi-2007648411.html

Дороги и тротуары промоют с шампунем после зимы в Москве

Дороги и тротуары промоют с шампунем после зимы в Москве - РИА Новости, 27.03.2025

Дороги и тротуары промоют с шампунем после зимы в Москве

Столичные дороги и тротуары в пятницу и субботу, 28 и 29 марта, промоют специальным шампунем после зимнего периода, сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:12:00+03:00

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Столичные дороги и тротуары в пятницу и субботу, 28 и 29 марта, промоют специальным шампунем после зимнего периода, сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика, в пятницу и субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой. "Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20250325/biryukov-2007215079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков