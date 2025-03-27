Посол России в США Дарчиев рассказал о работе по восстановлению связей
Посол Дарчиев: в отношениях России и США появилось окно возможностей
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДиректор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев
Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что в российско-американских отношениях, ранее балансировавших на грани разрыва, открылось "окно возможностей".
"Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации на грани разрыва, появилось определенное "окно возможностей", — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.
"Президенты наших стран поставили задачу восстановить межгосударственные связи, фактически разорванные командой (экс-президента США - ред.) Джо Байдена, и нормализовать деятельность дипломатических представительств России и США", — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.
"Соответствующая работа по всем направлениям уже идёт, есть нацеленность с обеих сторон на результат", — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.
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