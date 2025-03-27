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Посол России в США Дарчиев рассказал о работе по восстановлению связей - РИА Новости, 27.03.2025
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03:47 27.03.2025 (обновлено: 03:55 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/diplomatiya-2007595222.html
Посол России в США Дарчиев рассказал о работе по восстановлению связей
Посол России в США Дарчиев рассказал о работе по восстановлению связей - РИА Новости, 27.03.2025
Посол России в США Дарчиев рассказал о работе по восстановлению связей
Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что в российско-американских отношениях, ранее балансировавших на грани разрыва, открылось "окно возможностей". РИА Новости, 27.03.2025
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вашингтон (штат)
в мире
александр дарчиев
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что в российско-американских отношениях, ранее балансировавших на грани разрыва, открылось "окно возможностей"."Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации на грани разрыва, появилось определенное "окно возможностей", — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США."Президенты наших стран поставили задачу восстановить межгосударственные связи, фактически разорванные командой (экс-президента США - ред.) Джо Байдена, и нормализовать деятельность дипломатических представительств России и США", — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США."Соответствующая работа по всем направлениям уже идёт, есть нацеленность с обеих сторон на результат", — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.
https://ria.ru/20250327/plan-2007593201.html
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россия, сша, вашингтон (штат), в мире, александр дарчиев, джо байден
Россия, США, Вашингтон (штат), В мире, Александр Дарчиев, Джо Байден
Посол России в США Дарчиев рассказал о работе по восстановлению связей

Посол Дарчиев: в отношениях России и США появилось окно возможностей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДиректор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев
Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что в российско-американских отношениях, ранее балансировавших на грани разрыва, открылось "окно возможностей".
"Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации на грани разрыва, появилось определенное "окно возможностей", — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.
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"Президенты наших стран поставили задачу восстановить межгосударственные связи, фактически разорванные командой (экс-президента США - ред.) Джо Байдена, и нормализовать деятельность дипломатических представительств России и США", — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.
"Соответствующая работа по всем направлениям уже идёт, есть нацеленность с обеих сторон на результат", — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.
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