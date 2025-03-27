https://ria.ru/20250327/diplomatiya-2007595222.html

Посол России в США Дарчиев рассказал о работе по восстановлению связей

Посол России в США Дарчиев рассказал о работе по восстановлению связей - РИА Новости, 27.03.2025

Посол России в США Дарчиев рассказал о работе по восстановлению связей

Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что в российско-американских отношениях, ранее балансировавших на грани разрыва, открылось "окно возможностей". РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T03:47:00+03:00

2025-03-27T03:47:00+03:00

2025-03-27T03:55:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

в мире

александр дарчиев

джо байден

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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что в российско-американских отношениях, ранее балансировавших на грани разрыва, открылось "окно возможностей"."Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации на грани разрыва, появилось определенное "окно возможностей", — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США."Президенты наших стран поставили задачу восстановить межгосударственные связи, фактически разорванные командой (экс-президента США - ред.) Джо Байдена, и нормализовать деятельность дипломатических представительств России и США", — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США."Соответствующая работа по всем направлениям уже идёт, есть нацеленность с обеих сторон на результат", — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.

https://ria.ru/20250327/plan-2007593201.html

https://ria.ru/20250326/ssha-2007472086.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), в мире, александр дарчиев, джо байден