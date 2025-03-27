https://ria.ru/20250327/deripaska-2007779143.html
Журналисты-иноагенты заключили мировое соглашение с Дерипаской
Журналисты-иноагенты заключили мировое соглашение с Дерипаской - РИА Новости, 27.03.2025
Журналисты-иноагенты заключили мировое соглашение с Дерипаской
Представители журналистов-иноагентов Александра Плющева* и Татьяны Фельгенгауэр* (Шадриной) заключили мировое соглашение с предпринимателем Олегом Дерипаской,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:15:00+03:00
2025-03-27T19:15:00+03:00
2025-03-27T19:16:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Представители журналистов-иноагентов Александра Плющева* и Татьяны Фельгенгауэр* (Шадриной) заключили мировое соглашение с предпринимателем Олегом Дерипаской, обратившимся в суд с иском о защите чести и достоинства, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы. "Стороны заключили мировое соглашение, просим утвердить его и прекратить производство по делу", - сказала юрист. Согласно его условиям, истец отказывается от требований, а Плющев* и Фельгенгауэр* публикуют опровержение распространенной ранее информации. Иск также заявлен к журналистке Ольге Романовой* и Марии Певчих*, их представители в суд не явились. Как заявлял РИА Новости адвокат предпринимателя Алексей Мельников, ответчики в марте распространили на YouTube ложную информацию о том, что Дерипаска "вмешивается в деятельность российских судов". В иске он просит признать данные сведения оскорбительными и не советующими действительности, обязать ответчиков их опровергнуть и удалить. На случай возможного неисполнения решения суда бизнесмен просит установить судебный штраф в размере 10 тысяч рублей за день просрочки с каждого из ответчиков. В октябре 2023 года 9-й арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Дерипаски обязала Певчих*, экс-сотрудницу "Фонда борьбы с коррупцией"**, опровергнуть свое утверждение, что Дерипаска якобы участвовал в залоговых аукционах 1990-х годов. В декабре 2023 года Таганский суд Москвы по иску Дерипаски обязал Романову* опровергнуть утверждения, будто у бизнесмена есть свои частные военные компании. Романова* в интервью YouTube-каналу "Это Осетинская. Русские норм" (создатель канала журналистка Елизавета Осетинская* признана иноагентом) заявила, что Дерипаске якобы принадлежат две ЧВК. Изначально в иске были также требования к Осетинской*, однако бизнесмен отказался от них, так как она добровольно удалила оба спорных высказывания и отредактировала программу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Организация запрещена в РФ как экстремистская и ликвидирована
https://ria.ru/20250314/slepakov-2004911567.html
https://ria.ru/20250212/deripaska-1998897859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, ольга романова (омбудсмен), александр плющев, елизавета осетинская, youtube, фонд борьбы с коррупцией
Происшествия, Москва, Россия, Ольга Романова (омбудсмен), Александр Плющев, Елизавета Осетинская, YouTube, Фонд борьбы с коррупцией
Журналисты-иноагенты заключили мировое соглашение с Дерипаской
Журналисты Плющев и Фельгенгауэр заключили мировое соглашение с Дерипаской
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Представители журналистов-иноагентов Александра Плющева* и Татьяны Фельгенгауэр* (Шадриной) заключили мировое соглашение с предпринимателем Олегом Дерипаской, обратившимся в суд с иском о защите чести и достоинства, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы.
«
"Стороны заключили мировое соглашение, просим утвердить его и прекратить производство по делу", - сказала юрист.
Согласно его условиям, истец отказывается от требований, а Плющев* и Фельгенгауэр* публикуют опровержение распространенной ранее информации.
Иск также заявлен к журналистке Ольге Романовой* и Марии Певчих*, их представители в суд не явились.
Как заявлял РИА Новости адвокат предпринимателя Алексей Мельников, ответчики в марте распространили на YouTube ложную информацию о том, что Дерипаска "вмешивается в деятельность российских судов". В иске он просит признать данные сведения оскорбительными и не советующими действительности, обязать ответчиков их опровергнуть и удалить. На случай возможного неисполнения решения суда бизнесмен просит установить судебный штраф в размере 10 тысяч рублей за день просрочки с каждого из ответчиков.
В октябре 2023 года 9-й арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Дерипаски обязала Певчих*, экс-сотрудницу "Фонда борьбы с коррупцией"**, опровергнуть свое утверждение, что Дерипаска якобы участвовал в залоговых аукционах 1990-х годов.
В декабре 2023 года Таганский суд Москвы по иску Дерипаски обязал Романову* опровергнуть утверждения, будто у бизнесмена есть свои частные военные компании. Романова* в интервью YouTube-каналу "Это Осетинская. Русские норм" (создатель канала журналистка Елизавета Осетинская* признана иноагентом) заявила, что Дерипаске якобы принадлежат две ЧВК. Изначально в иске были также требования к Осетинской*, однако бизнесмен отказался от них, так как она добровольно удалила оба спорных высказывания и отредактировала программу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Организация запрещена в РФ как экстремистская и ликвидирована