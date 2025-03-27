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Журналисты-иноагенты заключили мировое соглашение с Дерипаской - РИА Новости, 27.03.2025
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19:15 27.03.2025 (обновлено: 19:16 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/deripaska-2007779143.html
Журналисты-иноагенты заключили мировое соглашение с Дерипаской
Журналисты-иноагенты заключили мировое соглашение с Дерипаской - РИА Новости, 27.03.2025
Журналисты-иноагенты заключили мировое соглашение с Дерипаской
Представители журналистов-иноагентов Александра Плющева* и Татьяны Фельгенгауэр* (Шадриной) заключили мировое соглашение с предпринимателем Олегом Дерипаской,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:15:00+03:00
2025-03-27T19:16:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Представители журналистов-иноагентов Александра Плющева* и Татьяны Фельгенгауэр* (Шадриной) заключили мировое соглашение с предпринимателем Олегом Дерипаской, обратившимся в суд с иском о защите чести и достоинства, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы. "Стороны заключили мировое соглашение, просим утвердить его и прекратить производство по делу", - сказала юрист. Согласно его условиям, истец отказывается от требований, а Плющев* и Фельгенгауэр* публикуют опровержение распространенной ранее информации. Иск также заявлен к журналистке Ольге Романовой* и Марии Певчих*, их представители в суд не явились. Как заявлял РИА Новости адвокат предпринимателя Алексей Мельников, ответчики в марте распространили на YouTube ложную информацию о том, что Дерипаска "вмешивается в деятельность российских судов". В иске он просит признать данные сведения оскорбительными и не советующими действительности, обязать ответчиков их опровергнуть и удалить. На случай возможного неисполнения решения суда бизнесмен просит установить судебный штраф в размере 10 тысяч рублей за день просрочки с каждого из ответчиков. В октябре 2023 года 9-й арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Дерипаски обязала Певчих*, экс-сотрудницу "Фонда борьбы с коррупцией"**, опровергнуть свое утверждение, что Дерипаска якобы участвовал в залоговых аукционах 1990-х годов. В декабре 2023 года Таганский суд Москвы по иску Дерипаски обязал Романову* опровергнуть утверждения, будто у бизнесмена есть свои частные военные компании. Романова* в интервью YouTube-каналу "Это Осетинская. Русские норм" (создатель канала журналистка Елизавета Осетинская* признана иноагентом) заявила, что Дерипаске якобы принадлежат две ЧВК. Изначально в иске были также требования к Осетинской*, однако бизнесмен отказался от них, так как она добровольно удалила оба спорных высказывания и отредактировала программу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Организация запрещена в РФ как экстремистская и ликвидирована
https://ria.ru/20250314/slepakov-2004911567.html
https://ria.ru/20250212/deripaska-1998897859.html
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происшествия, москва, россия, ольга романова (омбудсмен), александр плющев, елизавета осетинская, youtube, фонд борьбы с коррупцией
Происшествия, Москва, Россия, Ольга Романова (омбудсмен), Александр Плющев, Елизавета Осетинская, YouTube, Фонд борьбы с коррупцией
Журналисты-иноагенты заключили мировое соглашение с Дерипаской

Журналисты Плющев и Фельгенгауэр заключили мировое соглашение с Дерипаской

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Представители журналистов-иноагентов Александра Плющева* и Татьяны Фельгенгауэр* (Шадриной) заключили мировое соглашение с предпринимателем Олегом Дерипаской, обратившимся в суд с иском о защите чести и достоинства, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы.
«
"Стороны заключили мировое соглашение, просим утвердить его и прекратить производство по делу", - сказала юрист.
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Согласно его условиям, истец отказывается от требований, а Плющев* и Фельгенгауэр* публикуют опровержение распространенной ранее информации.
Иск также заявлен к журналистке Ольге Романовой* и Марии Певчих*, их представители в суд не явились.
Как заявлял РИА Новости адвокат предпринимателя Алексей Мельников, ответчики в марте распространили на YouTube ложную информацию о том, что Дерипаска "вмешивается в деятельность российских судов". В иске он просит признать данные сведения оскорбительными и не советующими действительности, обязать ответчиков их опровергнуть и удалить. На случай возможного неисполнения решения суда бизнесмен просит установить судебный штраф в размере 10 тысяч рублей за день просрочки с каждого из ответчиков.
В октябре 2023 года 9-й арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Дерипаски обязала Певчих*, экс-сотрудницу "Фонда борьбы с коррупцией"**, опровергнуть свое утверждение, что Дерипаска якобы участвовал в залоговых аукционах 1990-х годов.
В декабре 2023 года Таганский суд Москвы по иску Дерипаски обязал Романову* опровергнуть утверждения, будто у бизнесмена есть свои частные военные компании. Романова* в интервью YouTube-каналу "Это Осетинская. Русские норм" (создатель канала журналистка Елизавета Осетинская* признана иноагентом) заявила, что Дерипаске якобы принадлежат две ЧВК. Изначально в иске были также требования к Осетинской*, однако бизнесмен отказался от них, так как она добровольно удалила оба спорных высказывания и отредактировала программу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Организация запрещена в РФ как экстремистская и ликвидирована
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Представители Плющева* и Певчих** предложили Дерипаске мировое соглашение
12 февраля, 16:24
 
ПроисшествияМоскваРоссияОльга Романова (омбудсмен)Александр ПлющевЕлизавета ОсетинскаяYouTubeФонд борьбы с коррупцией
 
 
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