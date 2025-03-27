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На экс-главу музея PERMM завели дело об оскорблении чувств верующих - РИА Новости, 27.03.2025
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15:46 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/delo-2007716372.html
На экс-главу музея PERMM завели дело об оскорблении чувств верующих
На экс-главу музея PERMM завели дело об оскорблении чувств верующих - РИА Новости, 27.03.2025
На экс-главу музея PERMM завели дело об оскорблении чувств верующих
Силовики завели дело по статье об оскорблении чувств верующих, фигурантом которого стала бывший директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева, РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:46:00+03:00
2025-03-27T15:46:00+03:00
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происшествия
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ПЕРМЬ, 27 мар - РИА Новости. Силовики завели дело по статье об оскорблении чувств верующих, фигурантом которого стала бывший директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Дело возбуждено по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Она (Аллахвердиева - ред.) фигурант. Идет расследование", - рассказал осведомленный источник. Санкция статьи предусматривает штраф или работы, или лишение свободы на срок до одного года. Несколько пермских СМИ указывают, что предметом расследования стали картины и гравюры, входящие в коллекцию музея и демонстрировавшиеся посетителям. Содержание некоторых из работ якобы оскорбляет чувства верующих. В региональном СУ СКР информацию пока не прокомментировали. Наиля Аллахвердиева возглавила Музей современного искусства PERMM летом 2019 года. До этого она занимала пост арт-директора. Первым руководителем выставочного пространства, до 2013 года, был Марат Гельман*. Аллахвердиева написала заявление об увольнении по собственному желанию в декабре 2024 года. Прокуратура сейчас через суд добивается смены формулировки, фигурировавшей в процедуре увольнения директора музея, на "в связи с утратой доверия".* В России объявлен иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250322/ermitazh-2006719677.html
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россия, происшествия, пермь
Россия, Происшествия, Пермь
На экс-главу музея PERMM завели дело об оскорблении чувств верующих

На экс-главу PERMM Аллахвердиеву завели дело об оскорблении чувств верующих

© Фото : ГКБУК "Музей современного искусства PERMM"Наиля Аллахвердиева
Наиля Аллахвердиева - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : ГКБУК "Музей современного искусства PERMM"
Наиля Аллахвердиева. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 27 мар - РИА Новости. Силовики завели дело по статье об оскорблении чувств верующих, фигурантом которого стала бывший директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Дело возбуждено по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Она (Аллахвердиева - ред.) фигурант. Идет расследование", - рассказал осведомленный источник.
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Санкция статьи предусматривает штраф или работы, или лишение свободы на срок до одного года.
Несколько пермских СМИ указывают, что предметом расследования стали картины и гравюры, входящие в коллекцию музея и демонстрировавшиеся посетителям. Содержание некоторых из работ якобы оскорбляет чувства верующих.
В региональном СУ СКР информацию пока не прокомментировали.
Наиля Аллахвердиева возглавила Музей современного искусства PERMM летом 2019 года. До этого она занимала пост арт-директора. Первым руководителем выставочного пространства, до 2013 года, был Марат Гельман*. Аллахвердиева написала заявление об увольнении по собственному желанию в декабре 2024 года. Прокуратура сейчас через суд добивается смены формулировки, фигурировавшей в процедуре увольнения директора музея, на "в связи с утратой доверия".
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