https://ria.ru/20250327/daty-2007799223.html

В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США

В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США - РИА Новости, 27.03.2025

В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США

Точных дат по новому раунду переговоров делегаций РФ и США пока нет, но диалог между странами будет продолжаться в любом случае, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.03.2025

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Точных дат по новому раунду переговоров делегаций РФ и США пока нет, но диалог между странами будет продолжаться в любом случае, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Он будет продолжаться. Пока точных дат нет, но в любом случае будет продолжаться", - сказал Песков журналистам на вопрос, когда и где пройдет новый раунд переговоров делегаций России и США.

https://ria.ru/20250326/peskov-2007412195.html

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