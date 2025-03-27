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В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США
В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США - РИА Новости, 27.03.2025
В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США
Точных дат по новому раунду переговоров делегаций РФ и США пока нет, но диалог между странами будет продолжаться в любом случае, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:44:00+03:00
2025-03-27T20:44:00+03:00
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Точных дат по новому раунду переговоров делегаций РФ и США пока нет, но диалог между странами будет продолжаться в любом случае, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Он будет продолжаться. Пока точных дат нет, но в любом случае будет продолжаться", - сказал Песков журналистам на вопрос, когда и где пройдет новый раунд переговоров делегаций России и США.
https://ria.ru/20250326/peskov-2007412195.html
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россия, сша, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США
Песков: точных дат по новому раунду переговоров России и США пока нет