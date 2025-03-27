Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 27.03.2025 (обновлено: 20:45 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/daty-2007799223.html
В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США
В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США - РИА Новости, 27.03.2025
В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США
Точных дат по новому раунду переговоров делегаций РФ и США пока нет, но диалог между странами будет продолжаться в любом случае, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:44:00+03:00
2025-03-27T20:45:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818716340_0:111:3127:1870_1920x0_80_0_0_9315cab8ab7f799583fe7eadb4fd7968.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Точных дат по новому раунду переговоров делегаций РФ и США пока нет, но диалог между странами будет продолжаться в любом случае, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Он будет продолжаться. Пока точных дат нет, но в любом случае будет продолжаться", - сказал Песков журналистам на вопрос, когда и где пройдет новый раунд переговоров делегаций России и США.
https://ria.ru/20250326/peskov-2007412195.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818716340_398:0:3127:2047_1920x0_80_0_0_682f9d98010240554d950d76780f4d9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США

Песков: точных дат по новому раунду переговоров России и США пока нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Точных дат по новому раунду переговоров делегаций РФ и США пока нет, но диалог между странами будет продолжаться в любом случае, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Он будет продолжаться. Пока точных дат нет, но в любом случае будет продолжаться", - сказал Песков журналистам на вопрос, когда и где пройдет новый раунд переговоров делегаций России и США.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Песков высказался о моратории на удары по энергосистеме России и Украины
26 марта, 12:52
 
РоссияСШАДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала