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Новый российский посол прибыл в свою резиденцию в Вашингтоне - РИА Новости, 27.03.2025
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https://ria.ru/20250327/darchiev-2007597837.html
Новый российский посол прибыл в свою резиденцию в Вашингтоне
Новый российский посол прибыл в свою резиденцию в Вашингтоне - РИА Новости, 27.03.2025
Новый российский посол прибыл в свою резиденцию в Вашингтоне
Новый российский посол в США Александр Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в американской столице, расположенную неподалеку от Белого дома, передает... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T04:40:00+03:00
2025-03-27T04:40:00+03:00
в мире
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вашингтон (штат)
россия
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Новый российский посол в США Александр Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в американской столице, расположенную неподалеку от Белого дома, передает корреспондент РИА Новости с места событий. По приезде в резиденцию российский дипломат не дал дополнительных комментариев ожидавшим его на месте журналистам. Дарчиев прилетел в Вашингтон вечером 26 марта. В своем первом по прибытии комментарии российской прессе он заявил, что в отношениях РФ и США открылось "окно возможностей" для нормализации межгосударственных связей и деятельности дипмиссий.
https://ria.ru/20250327/darchiev-2007596742.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, александр дарчиев
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Александр Дарчиев
Новый российский посол прибыл в свою резиденцию в Вашингтоне

Новый российский посол Дарчиев прибыл в свою резиденцию в Вашингтоне

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Новый российский посол в США Александр Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в американской столице, расположенную неподалеку от Белого дома, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По приезде в резиденцию российский дипломат не дал дополнительных комментариев ожидавшим его на месте журналистам.
Дарчиев прилетел в Вашингтон вечером 26 марта. В своем первом по прибытии комментарии российской прессе он заявил, что в отношениях РФ и США открылось "окно возможностей" для нормализации межгосударственных связей и деятельности дипмиссий.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Посол России в США выступил с первым заявлением после прибытия в Вашингтон
04:10
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияАлександр Дарчиев
 
 
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