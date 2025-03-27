https://ria.ru/20250327/darchiev-2007597837.html
Новый российский посол прибыл в свою резиденцию в Вашингтоне
Новый российский посол прибыл в свою резиденцию в Вашингтоне - РИА Новости, 27.03.2025
Новый российский посол прибыл в свою резиденцию в Вашингтоне
Новый российский посол в США Александр Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в американской столице, расположенную неподалеку от Белого дома, передает... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T04:40:00+03:00
2025-03-27T04:40:00+03:00
2025-03-27T04:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Новый российский посол в США Александр Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в американской столице, расположенную неподалеку от Белого дома, передает корреспондент РИА Новости с места событий. По приезде в резиденцию российский дипломат не дал дополнительных комментариев ожидавшим его на месте журналистам. Дарчиев прилетел в Вашингтон вечером 26 марта. В своем первом по прибытии комментарии российской прессе он заявил, что в отношениях РФ и США открылось "окно возможностей" для нормализации межгосударственных связей и деятельности дипмиссий.
https://ria.ru/20250327/darchiev-2007596742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), россия, александр дарчиев
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Александр Дарчиев
Новый российский посол прибыл в свою резиденцию в Вашингтоне
Новый российский посол Дарчиев прибыл в свою резиденцию в Вашингтоне