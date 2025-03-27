https://ria.ru/20250327/darchiev-2007597837.html

Новый российский посол прибыл в свою резиденцию в Вашингтоне

Новый российский посол прибыл в свою резиденцию в Вашингтоне - РИА Новости, 27.03.2025

Новый российский посол прибыл в свою резиденцию в Вашингтоне

Новый российский посол в США Александр Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в американской столице, расположенную неподалеку от Белого дома, передает... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T04:40:00+03:00

2025-03-27T04:40:00+03:00

2025-03-27T04:40:00+03:00

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сша

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россия

александр дарчиев

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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Новый российский посол в США Александр Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в американской столице, расположенную неподалеку от Белого дома, передает корреспондент РИА Новости с места событий. По приезде в резиденцию российский дипломат не дал дополнительных комментариев ожидавшим его на месте журналистам. Дарчиев прилетел в Вашингтон вечером 26 марта. В своем первом по прибытии комментарии российской прессе он заявил, что в отношениях РФ и США открылось "окно возможностей" для нормализации межгосударственных связей и деятельности дипмиссий.

https://ria.ru/20250327/darchiev-2007596742.html

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), россия, александр дарчиев